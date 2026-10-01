Liverpul odbrojava do velikog povratka: Ekitike može da trči prvi put posle pet i po meseci
Vreme čitanja: 2min | čet. 01.10.26. | 01:48
Francuski centarfor konačno krenuo sa laganim aktivnostima
Dugo je Liverpul čekao konkretnije vesti o oporavku Iga Ekitikea, a iz Francuske stižu informacije koje će svakako obradovati navijače sa Enfilda. Francuski napadač trebalo bi da se vrati treninzima tokom novembra, dok je njegov povratak takmičarskom fudbalu planiran za decembar, javlja Ekip.
Ekitike je van terena još od aprila, kada je u četvrtfinalu Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena doživeo jednu od najtežih povreda za fudbalera - rupturu desne Ahilove tetive. Zbog ozbiljnosti povrede Liverpul u početku nije želeo da postavlja precizne rokove, samo je bilo jasno da će 24-godišnji Francuz propustiti veliki deo početka sezone 2026/27.
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Ipak, njegov oporavak za sada teče prema planu. Prema informacijama Ekipa, Ekitike je tokom septembra određeni period proveo u francuskom nacionalnom centru u Klerfontenu, gde je nastavio rehabilitaciju, pre nego što se ponovo priključio programu oporavka Liverpula. Poslednjih dana otputovao je i u Sjedinjene Američke Države, gde je obavio dodatne konsultacije sa specijalistom.
Najvažnija vest za Liverpul jeste da Ekitike sada već može da džogira, što predstavlja značajan korak u procesu rehabilitacije posle povrede Ahilove tetive. Plan je da tokom novembra počne da radi sa ekipom, naravno uz postepeno povećavanje opterećenja, dok bi u decembru trebalo da dobije zeleno svetlo za povratak takmičarskim utakmicama. Ukoliko ne bude nepredviđenih problema, Liverpul bi tako pred najgušći deo sezone mogao ponovo da dobije jednog od najvažnijih igrača iz prošle takmičarske godine.
Ekitike je prethodne sezone bio najbolji strelac Liverpula, zbog čega je njegov višemesečni izostanak predstavljao veliki udarac za napadačku liniju Redsa. Da u klubu ozbiljno računaju na njegov povratak tokom aktuelne sezone pokazala je i odluka da ga tokom leta prijave za Ligu šampiona, uprkos tome što se unapred znalo da neće biti spreman za veliki deo ligaške faze.
Ukoliko se sadašnji plan rehabilitacije ostvari, Francuz bi tokom decembra mogao da počne sa skupljanjem prvih minuta, kako bi tokom januara ponovo bio potpuno spreman. Liverpul početkom nove godine očekuju i evropski dueli protiv Intera u Milanu i Lansa na Enfildu, pa bi povratak Ekitikea mogao da stigne u veoma važnom trenutku sezone.