Liverpul zavirio u rudnik golmana i za 35.000.000 evra kupio momka sa 15 utakmica u karijeri

Ono po čemu Genkova akademija posebno odskače jesu golmani. Stavljaju ih mlade na gol i brzo im dižu cenu. Još pre 20 godina je 18-godišnji Logan Bejli stao na gol Štrumpfova. Kasnije je Genk lansirao Tiba Kurtou, 19-godišnjeg Martena Vandervorta (prodat Lajpcigu za 10.000.000 evra gde je danas prvi golman), 19-godišnjeg Majka Pendersa u Čelsi za 20.000.000 evra, a sada je spreman ne samo za transfer najskupljeg golmana u klupskoj istoriji, već najskupljeg fudbalera kojeg je Genk stvorio.

Liverpul je sinoć pokucao na Genkova vrata i dogovorio transfer 18-godišnjeg Luke Brugmansa za neverovatnih 35.000.000 evra! Belgijski mediji javljaju da je sve dogovoreno i da će Brugmans danas biti u Liverpulu na lekarskim pregledima.

Još nije poznato da li će se odmah priključiti timu Redsa. Ako Notingem Forest danas dostavi adekvatnu ponudu za Giorgija Mamardašvilija, Liverpul će odmah priključiti Brugmansa prvom timu i ostaviti ga da stasava uz prvog golmana Alisona i da ga nasledi narednog leta u ulozi startne jedinice.

Ako Šumari ne ponude dovoljno za Mamardašvilija, on će ostati kao Alisonova rezerva, a mladi Brugmans će se vratiti u svoj Genk kao pozajmljen fudbaler Liverpula da brani i stiče iskustvo koje mu je preko potrebno. Belgijanac je tek u aprilu ove godine u plej-of delu šampionata stao prvi put na gol Genka i bio standardan do kraja sezone. Počeo je i ovu sezonu kao prvi golman, a kada je Bajern počeo ozbiljno da se raspituje za njega, u Liverpulu nisu časili časa i preko noći su postigli dogovor oko transfera.

Brugmans će postati najskuplji golman tinejdžer u istoriji fudbala. Interesantno je da će srušiti rekord zemljaka Majka Pendersa, takođe bivšeg Genkovog golmana. I to debelo…