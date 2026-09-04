Ljorente objavio kraj u 31. godini

Španski fudbaler i prvotimac Atletiko Madrida, Markos Ljorente, iznenadio je celokupnu sportsku javnost objavom da u 31. godini zvanično završava karijeru u nacionalnom timu. Iskusni desni bek i svestrani vezista potvrdio je ovu informaciju putem emotivne poruke na svom Instagram nalogu, naglasivši da je u pitanju „veoma pažljivo promišljena lična odluka“.

Ljorente je uz objavu podelio fotografiju na kojoj ponosno drži trofej namenjen pobedniku ovogodišnjeg Svetskog prvenstva, otkrivši da je odluku o povlačenju iz državnog tima doneo i pre samog početka planetarne smotre na kojoj se sa "Crvenom furijom" popeo na sam krov sveta.

"Znam da mnogi od vas neće razumeti ovu odluku i verovatno je ni ja ne bih razumeo da je posmatram sa strane. Ali ovo je lična odluka, veoma pažljivo promišljena i pre svega duboko proživljena", napisao je Ljorente.