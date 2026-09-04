Ljorente objavio kraj u 31. godini
Vreme čitanja: 1min | pet. 04.09.26. | 00:39
Nećemo ga više gledati u dresu Španije
Španski fudbaler i prvotimac Atletiko Madrida, Markos Ljorente, iznenadio je celokupnu sportsku javnost objavom da u 31. godini zvanično završava karijeru u nacionalnom timu. Iskusni desni bek i svestrani vezista potvrdio je ovu informaciju putem emotivne poruke na svom Instagram nalogu, naglasivši da je u pitanju „veoma pažljivo promišljena lična odluka“.
Ljorente je uz objavu podelio fotografiju na kojoj ponosno drži trofej namenjen pobedniku ovogodišnjeg Svetskog prvenstva, otkrivši da je odluku o povlačenju iz državnog tima doneo i pre samog početka planetarne smotre na kojoj se sa "Crvenom furijom" popeo na sam krov sveta.
"Znam da mnogi od vas neće razumeti ovu odluku i verovatno je ni ja ne bih razumeo da je posmatram sa strane. Ali ovo je lična odluka, veoma pažljivo promišljena i pre svega duboko proživljena", napisao je Ljorente.
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Fudbaler Madriđana za reprezentaciju Španije debitovao je 2020. godine i od tada zabeležio ukupno 27 nastupa u dresu sa državnim grbom. Bio je deo nacionalnog tima na Svetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine, a iako je propustio Evropsko prvenstvo 2024. kada su Španci postali šampioni Evrope, kruna njegove reprezentativne karijere stigla je osvajanjem "Zlatne boginje" na ovogodišnjem Mundijalu.
"Bila mi je čast da predstavljam svoju zemlju i budem deo istorije", zaključio je Ljorente u svom oproštajnom obraćanju.