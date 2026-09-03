Rezzime dana (četvrtak): Pokidali ste!

ZAOKRUŽENO

ANDERLEHT - KORTRIJK (tip 1, kvota 1,42) – rezultat 1:0

Uf, kakav pogodak MOZZARTOVIH igrača. Dva najigranija tipa ovog četvrtka su nam došla iz belgijskg šampionata, i oba su prošla istovetnim rezultatom – 1:0. Istina, nije bilo lako pratiti pošto je bilo napeto. Ali i berićetno.

GENT - LEVEN (tip 1, kvota 1,65) – rezultat 1:0

Evo i drugog najigranijeg kladilačkog tipa u MOZZARTU i, kao što napisasmo, i on nam stiže iz Župiler lige. I opet gusto i opet – prošlo. Strelac jedinog pogotka na ovom susretu 3. kola belgijskog šampionata bio je Portugalac Tijago Arauho u na samom startu drugog poluvremena.

AL AHLI KAIRO - SMUHA (tip 1, kvota 1,38) – rezultat 1:0

Težak, napet meč u okviru 3. runde egipatskog šampionata koji je na kraju došao kako se i veliki broj MOZZARTOVIH igrača ovog četvrtka i opkladio. Odlučujući pogodak zlata vredan pao je tek u 87. minutu zaslugom strelca Ahmeda Rede.

TULUZ - LIL (tip 2, kvota 1,90) – rezultat 0:1

Kad je bal- nek je maskenbal. Izuzetno je bilo ovo kladilačko veče iako bez većih sportskih, a pre svega fudbalskih zbivanja. To znači da su se naši igrači dobro koncnetrrisali i odradili gotovo pa savršen posao.

PANATINAIKOS - NIKI VOLOS (tip 1, kvota 1,18) – rezultat 1:0

Poveo je PAO odmah na staru susreta, ali gol nije priznat. I deluje da je taj momenat malo poremetio ekipu koju sa klupe predvodi Danac Nestrup. Čekalo se sve do 59. minuta kada je Taborda konačno probio zidine ispred gola Nikija.

AL DIRIJA - AL KVADSIA K. (tip 2, kvota 1,45) – rezultat 0:2

Od Top 10 najigranijih tipova dana ovog četvrtka u MOZZARTU samo dva su bila za goste, to jest igrala se najviše dvojka. A pošto je takav dan, prođe bez većih problema i ovaj susret 5. kola saudijskog šampionata. Meč je rešen u drugom poluvremenu, kada su za goste precizni bili Retegi (51. minut) i Kinones (58).

KOPENHAGEN - NORDSJILAND (tip 1, kvota 2,25) – rezultat 2:0

Ovako visoka kvota na keca, to jest na domaću ekipu i priziva i odbija, u isto vreme. Na svu sreću, veliki broj MOZZARTOVIH kladilaca se hrabro i mudro odlučio za prvu varijantu, uplatio keca na koeficijent 2,25 i sada slavi.

PRECRTANO

KALJARI - VERONA (tip 1, kvota 1,32) – rezultat 1:2

Ode Verona u osminu finala italijanskog kupa nakon velike borbe na Sardiniji. Harui je na dodavanje Livramenta u 23. minutu otvorio vrata Kaljarija, ali ih je domaćin zalupio u 57. preko Pola Mendija. Gol odluke postigao je Alesandro Dejola u 84. minutu.

SOSIJEDAD - SELTA (tip 1, kvota 1,63) – rezultat 0:0

Gore odbrane od one koju je imao Real Sosijedad u španskom prvenstvu nije bilo. Rame uz rame mu je stajao Levante, a po tom parametru bolji je bio i Real Ovijedo, a ispao je iz lige i bio zakucan za dno. Pelegrino Mataraco je koliko-toliko uspeo da je zategne, sada njegov tim pozadi za nijansu izgleda bolje, ali je napad zaškripao.

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