Senzacija na US Openu: Nepoznati Svini izbacio Muzetija

Australijski teniser Dejn Svini napravio je jedno od najvećih iznenađenja dosadašnjeg toka Otvorenog prvenstva SAD u Njujorku, pošto je u drugom kolu savladao 14. igrača sveta i prošlogodišnjeg četvrtfinalistu, Italijana Lorenca Muzetija, rezultatom 3:1 po setovima — 3:6, 6:1, 6:2, 6:2.

Svini, koji trenutno zauzima 123. mesto na ATP listi, do pobede karijere stigao je posle dva sata i 36 minuta igre. Iako je Muzeti otvarajući set rešio u svoju korist zahvaljujući brejku u osmom gemu, australijski autsajder je u nastavku potpuno preuzeo kontrolu nad mečom. Italijan je do kraja susreta uspeo samo još jednom da oduzme servis rivalu, dok je Svini dominirao na terenu i u naredna tri seta prepustio favorizovanom protivniku svega pet gemova. Svinija u trećem kolu očekuje okršaj sa još jednim teniserom iz Italije, Lučijanom Darderijem (22. na ATP listi).