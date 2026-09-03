Senzacija na US Openu: Nepoznati Svini izbacio Muzetija
Vreme čitanja: 2min | čet. 03.09.26. | 23:43
Posle poraza Novaka Đokovića, imamo najveće iznenađenje u Njujorku do sada
Australijski teniser Dejn Svini napravio je jedno od najvećih iznenađenja dosadašnjeg toka Otvorenog prvenstva SAD u Njujorku, pošto je u drugom kolu savladao 14. igrača sveta i prošlogodišnjeg četvrtfinalistu, Italijana Lorenca Muzetija, rezultatom 3:1 po setovima — 3:6, 6:1, 6:2, 6:2.
Svini, koji trenutno zauzima 123. mesto na ATP listi, do pobede karijere stigao je posle dva sata i 36 minuta igre. Iako je Muzeti otvarajući set rešio u svoju korist zahvaljujući brejku u osmom gemu, australijski autsajder je u nastavku potpuno preuzeo kontrolu nad mečom. Italijan je do kraja susreta uspeo samo još jednom da oduzme servis rivalu, dok je Svini dominirao na terenu i u naredna tri seta prepustio favorizovanom protivniku svega pet gemova. Svinija u trećem kolu očekuje okršaj sa još jednim teniserom iz Italije, Lučijanom Darderijem (22. na ATP listi).
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Sjajnu formu čeških predstavnika u ženskoj konkurenciji potvrdila je Nikola Bartunkova (34. na WTA listi), koja je izborila mesto u trećem kolu pobedivši iskusnu Nemicu Tatjanu Mariju posle preokreta sa 6:7 (5), 6:2, 6:3. Bartunkova će u narednoj rundi odmeriti snage sa pobednicom meča u kojem se sastaju peta nositeljka Mira Andrejeva i Eva Lis.