Sosijedad promašivao, sve na Anoeti zabolela glava: Kubo, kako odatle preko gola? (VIDEO)

Gore odbrane od one koju je imao Real Sosijedad u španskom prvenstvu nije bilo. Rame uz rame mu je stajao Levante, a po tom parametru bolji je bio i Real Ovijedo, a ispao je iz lige i bio zakucan za dno. Pelegrino Mataraco je koliko-toliko uspeo da je zategne, sada njegov tim pozadi za nijansu izgleda bolje, ali je napad zaškripao.

Real Sosijedad nije uspeo da zatrese mrežu Betisa na startu sezone i – izgubio je. Real Madrid ga je deklasirao, prvu pobedu ostvario je u prošlom kolu nad Espanjolom. Možda bi i u ovom, opet kod kuće, ali protiv Selte, sve ponovio da rumunski golman Jonuc Radu nije imao dan, ili da je Take Kubo mrvicu bio skoncentrisaniji u prvom poluvremenu kada je čuvar mreže tima iz Viga polegao po travi – 0:0.