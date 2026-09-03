Sosijedad promašivao, sve na Anoeti zabolela glava: Kubo, kako odatle preko gola? (VIDEO)
Vreme čitanja: 8min | čet. 03.09.26. | 23:11
Pun trk Japanca i ozbiljan promašaj…
Gore odbrane od one koju je imao Real Sosijedad u španskom prvenstvu nije bilo. Rame uz rame mu je stajao Levante, a po tom parametru bolji je bio i Real Ovijedo, a ispao je iz lige i bio zakucan za dno. Pelegrino Mataraco je koliko-toliko uspeo da je zategne, sada njegov tim pozadi za nijansu izgleda bolje, ali je napad zaškripao.
Real Sosijedad nije uspeo da zatrese mrežu Betisa na startu sezone i – izgubio je. Real Madrid ga je deklasirao, prvu pobedu ostvario je u prošlom kolu nad Espanjolom. Možda bi i u ovom, opet kod kuće, ali protiv Selte, sve ponovio da rumunski golman Jonuc Radu nije imao dan, ili da je Take Kubo mrvicu bio skoncentrisaniji u prvom poluvremenu kada je čuvar mreže tima iz Viga polegao po travi – 0:0.
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Nekoliko dobrih odbrana imao je Jonuc Radu. Kada je Jon Martin u prvom delu prvog poluvremena trznuo glavom – bio je dobro postavljen. Stigao je na vreme da se spusti i spreči loptu da pređe gol-liniju. Bilo je to samo sagrevanje Rumuna za ono što sledi…
Ori Oskarson izvršio je pritisak, seo je na kičmu Đoelu Lagu i Seltin štoper se stropoštao. Faul nije bio dosuđen, islandski napadač doturio je loptu do Mikela Ojarzabala, a on odmah opalio. Odbio je loptu rumunski golman, ali vrebala je opasnost iz drugog plana, bio je Take Kubo u punom trku i obrukao se. Uopšte je nije lepo zahvatio.
Ozbiljan promašaj Japanca, lansirao je loptu u svemir. Ne baš kao onomad Serhio Ramos, ali završila je visoko iznad prečke i navijače na rekonstruisanoj Anoeti zabolela je glava. I zasigurno su se pitali: kako odatle preko gola?
Do kraja prvog poluvremena pripretio je i Jangel Erera. Vezista iz Venecuele stavio je na muke Jonuca Radua kada je oprobao udarac sa distance, gađao je uz stativu, ali je Rumun među Seltinim stativama i na to bio spreman. Vrhovima prstiju izvadio je loptu, skrenuo ju je pored gola. Menjao je u nastavku Pelegrino Mataraco, pokušao da nešto dobije sa Lukom Sučićem, Gonsalom Gedesom, pa i Karlosom Solerom, ali niko od njih nije ušao u izglednu šansu…
Zato se u sasvim solidnoj našao Jago Aspas, međutim, nije pogodio i propala je ta jedina prilika da Selta upiše prvu pobedu u novoj sezoni Primere i u slavljeničkom raspoloženju se vrati na Balaidos. Šake nisu prazne, mada učinak jeste mršav, jer klub iz Viga je do sada bod uzeo samo još Valensiji.
PRIMERA – 6. KOLO
Četvrtak
Real Sosijedad - Selta 0:0