Espanjol možda ima novog Tamuda, Dmitrović bez mnogo posla u Pamploni
Vreme čitanja: 5min | sub. 12.09.26. | 18:37
Raspucani Roberto Fernandes sa dva gola srušio Osasunu i stigao do 5/5 na startu sezone
Krajem 20. i u prvoj deceniji ovog veka protivničke mreže u dresu Espanjola rešetao je Raul Tamudo. Sa 140 golova u 389 utakmica najbolji je strelac u istoriji plavo-belih iz Barselone. S obzirom na praksu da se u modernom fudbalu igrači retko zadržavaju u nekom klubu dvocifren broj sezona, teško da će neko uskoro uspeti da priđe nekadašnjem golgeteru i reprezentativcu Španije. Ipak, čini se da je Espanjol pronašao golgetera koji bi mogao visoko da se probije, ako ne na klupskoj lestvici najboljih strelaca, onda u Primeri ove sezone.
Sa dva gola u Pamploni Roberto Fernandes je doneo Espanjolu pobedu nad Osasunom (2:0) i stigao do pet pogodaka u prvih pet utakmica. Prethodno je dvaput pogodio protiv Levantea (3:0) i Real Sosijedada (1:2), dok nije bio precizan u mečevima sa Real Madridom (1:2) i Seviljom (1:1).
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Golove u današnjem meču nekadašnji fudbaler Malage, kratko vreme i đak Barselone, postigao je lepom reakcijom iz prve u 3. minutu i posle velike greške protivničkog defanzivca u 17.
Tim pogoci u velikoj meri odredili su dalji tok meča. Osasuna je pokušavala da učini nešto više, međutim, nije Marko Dmitrović imao mnogo posla u Pamploni. Pokušaji domaćih igrača, većina glavom, završavali su uglavnom preko prečke.
Bio je ovo drugi poraz Osasune posle dobrog starta i sedam bodova iz tri kola. Espanjol se trgao posle dva uzastopna remija i osvojio četiri boda, uz tri iz prvog kola.
Imao je Espanjol i pre dve sezone igrača koji je završio na desetom mestu najboljih strelaca Primere, u pitanju je kapiten Ćavi Puado sa 12 pogodaka, ali je zbog povrede kolena prošle sezone odigrao samo 10 utakmica i još se čeka njegov povratak na teren. Fernandes je prošle sezone stao na sedam golova, ali ovaj start je obećavajuć i potvrda da nije bez razloga plaćen Bragi skoro 8.000.000 evra prošlog leta.
PRIMERA – 5. KOLO
Petak
Sevilja - Valensija 1:0 (0:0)
/Iglesijas 84/
Subota
Rasing Santander - Alaves 2:1 (1:1)
/Zabiri 38, 53 - Koski 18/
Osasuna - Espanjol 0:2 (0:2)
/Fernandes 3, 17/
18.30: (1,38) Atletik Bilbao (4,70) Elče (8,50) MR
21.00: (1,12) Real Madrid (10,00) Rajo Valjekano (16,0) MR
Nedelja
14.00: (1,75) Selta (3,50) Malaga (5,00) MR
16.15: (15,0) Levante (8,00) Barselona (1,15) MR
18.30: (2,45) Hetafe Deportivo (2,80) La Korunja (3,50) MR
21.00: (2,90) Sosijedad (3,45) Atletiko Madrid (2,40) MR
Ponedeljak
21.00: (1,95) Viljareal (3,60) Betis (3,80) MR
***kvote su podložne promenama