Espanjol možda ima novog Tamuda, Dmitrović bez mnogo posla u Pamploni

Krajem 20. i u prvoj deceniji ovog veka protivničke mreže u dresu Espanjola rešetao je Raul Tamudo. Sa 140 golova u 389 utakmica najbolji je strelac u istoriji plavo-belih iz Barselone. S obzirom na praksu da se u modernom fudbalu igrači retko zadržavaju u nekom klubu dvocifren broj sezona, teško da će neko uskoro uspeti da priđe nekadašnjem golgeteru i reprezentativcu Španije. Ipak, čini se da je Espanjol pronašao golgetera koji bi mogao visoko da se probije, ako ne na klupskoj lestvici najboljih strelaca, onda u Primeri ove sezone.

Sa dva gola u Pamploni Roberto Fernandes je doneo Espanjolu pobedu nad Osasunom (2:0) i stigao do pet pogodaka u prvih pet utakmica. Prethodno je dvaput pogodio protiv Levantea (3:0) i Real Sosijedada (1:2), dok nije bio precizan u mečevima sa Real Madridom (1:2) i Seviljom (1:1).