Loše vesti za Ivana Ilića: Možda i kraj sezone

Kako pišu lokalni mediji, Iliću je stradala zadnja loža i morao je na operaciju u finskom Turkuu kod čuvenog profesora Lasea Lempainena. Prve procene su da će sa terena odsustvovati do kraja godine, ali postoji čak i rizik da je za srpskog vezistu završena sezona.

Bio bi to ogroman udarac za skromni tim Lečea, ali i samog Ilića koji se nadao ozdravljenju karijere na jugu Italije.

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Srpski fudbaler je zvanično pozajmljen igrač iz Torina u Lećeu, ali sa ovom situacijom je malo verovatno da će ga Salentini otkupiti na kraju sezone. Pogotovo što ih čeka grčevita borba za opstanak.

U Torinu nemaju Ilića u planovima i naredno leto bi moglo da donese novu neizvesnost u karijeri veziste koji je mnogo obećavao u jednom momentu, ali se ta karijera nije razvila u očekivanom smeru.