Loše vesti za Ivana Ilića: Možda i kraj sezone
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Vreme čitanja: 2min | pet. 06.11.26. | 13:43
Nakon operacije u Finskoj
Jako skroman prelazni rok je letos uradio Leće, a jedna od retkih svetlih tačaka je bilo dovođenje Ivana Ilića.
Iako se srpski vezista već duže vreme nalazio na stranputici u Torinu, opet je bio kalibar igrača koji može da donese dodatni kvalitet slabašnom timu Salentina. Brzo se ustalio u startnoj postavi kod Euzebija Di Frančeska i sa dve asistencije dao ključni doprinos prvoj pobedi u sezoni protiv Monce. Na njegovu žalost, ubrzo posle toga se povredio. I vesti sa juga Italije ne deluju nimalo obećavajuće…
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Kako pišu lokalni mediji, Iliću je stradala zadnja loža i morao je na operaciju u finskom Turkuu kod čuvenog profesora Lasea Lempainena. Prve procene su da će sa terena odsustvovati do kraja godine, ali postoji čak i rizik da je za srpskog vezistu završena sezona.
Bio bi to ogroman udarac za skromni tim Lečea, ali i samog Ilića koji se nadao ozdravljenju karijere na jugu Italije.
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Srpski fudbaler je zvanično pozajmljen igrač iz Torina u Lećeu, ali sa ovom situacijom je malo verovatno da će ga Salentini otkupiti na kraju sezone. Pogotovo što ih čeka grčevita borba za opstanak.
U Torinu nemaju Ilića u planovima i naredno leto bi moglo da donese novu neizvesnost u karijeri veziste koji je mnogo obećavao u jednom momentu, ali se ta karijera nije razvila u očekivanom smeru.