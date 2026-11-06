Počinje život bez Ronalda: Žezus otvorio novu eru Portugala, sedam novih imena na spisku

Takva situacija otvorila je prostor za čak sedmoricu novih igrača u odnosu na prethodni spisak. Pozive su dobili Alberto Košta , Antonio Silva , Mateuš Fernandeš , Karlos Forbs , Žeovani Kenda , Rodrigo Mora i Gustavo Varela .

Pored Ronalda , na spisku nema ni Fransiska Konseisaa , Nuna Mendeša i Gonsala Inasija. Konseisao mora da odradi suspenziju od tri utakmice koju mu je UEFA izrekla zbog isključenja protiv Norveške, dok je levi bek Pari Sen Žermena Nuno Mendeš povređen. Za razliku od njih, Inasio je izostavljen odlukom selektora.

Naravno, najveću pažnju privlači odsustvo Ronalda , koji je godinama bio neprikosnoveni lider reprezentacije. Međutim, nekadašnji trener Benfike i Fenerbahčea morao je da napravi još nekoliko promena, delom prinudnih, a delom zbog sopstvenih taktičkih zamisli.

Posebno su zanimljiva imena Alberta Košte i Gustava Varele, kojima su ovo prvi pozivi u seniorsku reprezentaciju Portugala. Rodrigo Mora i Žeovani Kenda takođe još nisu debitovali za A selekciju, ali su ranije učestvovali u reprezentativnim okupljanjima pod vođstvom Roberta Martineza.

Uprkos velikim promenama, kostur ekipe ostao je netaknut. Tu su Bruno Fernandeš, Bernardo Silva, Vitinja, Žoao Neveš, Ruben Dijaš, Rafael Leao i ostali fudbaleri od kojih se očekuje da preuzmu još veću odgovornost posle Ronaldovog odlaska.

Posebno će biti zanimljivo videti kome će Žezus poveriti ulogu centralnog napadača. Na raspolaganju su mu Gonsalo Ramos, Fabio Silva i Gustavo Varela, dok dodatne mogućnosti u ofanzivi pružaju Žoao Feliks, Pedro Neto i ostali krilni fudbaleri.

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Portugal, inače, u završnicu grupne faze Lige nacija ulazi u gotovo idealnoj situaciji. Sa četiri pobede iz isto toliko utakmica već je obezbedio plasman u četvrtfinale, a za potvrdu prvog mesta u grupi potreban mu je još samo jedan bod.

Štaviše, Portugalci mogu da obezbede prvo mesto čak i u slučaju poraza od Danske sa jednim golom razlike, zahvaljujući boljem međusobnom skoru. To znači da bi već posle narednog susreta mogli da otklone sve dileme, bez obzira na ishod poslednje utakmice protiv Velsa.

Rezultatski pritisak, dakle, nije veliki, ali jeste simbolički. Prvi put nakon Ronaldovog oproštaja Portugal kreće u takmičarsku akciju bez svoje najveće zvezde, a naredni mečevi pokazaće kako Žezus zamišlja reprezentaciju u kojoj se više neće sve vrteti oko legendarnog kapitena.

Spisak Portugala za Dansku i Vels

Golmani: Diogo Košta (Porto), Rui Silva (Sporting), Samuel Soareš (Benfika).

Odbrana: Žoao Kanselo (Barselona), Diogo Dalo (Mančester junajted), Alberto Košta (Porto), Ruben Dijaš (Mančester siti), Renato Veiga (Viljareal), Tomaš Araužo (Benfika), Antonio Silva (Bornmut), Nuno Tavareš (Lacio).

Vezni red: Ruben Neveš (Al Hilal), Žoao Paljinja (Benfika), Mateuš Fernandeš (Totenhem), Žoao Neveš (PSŽ), Vitinja (PSŽ), Bruno Fernandeš (Mančester junajted), Bernardo Silva (Real Madrid).

Napad: Pedro Neto (Čelsi), Rodrigo Mora (Roma), Fransisko Trinkao (Al Ahli), Rafael Leao (Galatasaraj), Žeovani Kenda (Čelsi), Karlos Forbs (Klub Briž), Žoao Feliks (Al Nasr), Gonsalo Ramos (Milan), Fabio Silva (Borusija Dortmund), Gustavo Varela (Monca).