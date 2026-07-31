Rang niže, neizvesnost više: Kreće lopta u Mozzart Bet Prvoj ligi

Jer, matematika je jasna: samo dva kluba mogu da se izbore za promociju u elitni rang, a četiri koja su ispala prošle sezone grebaće i rukama i nogama da budu u ta dva. TSC, Spartak, Napredak i Javor se izdvajaju kao prvi ešalon favorita, ali odmah su tu iza Loznica, Smederevo, Voždovac.

Kažu da će sezona Mozzart Bet Superlige, koja je već počela, biti najteža u istoriji, ali isto tako u fudbalskoj Srbiji vlada uverenje da će sezona u Mozzart Bet Prvoj ligi biti – još uzbudljivija. Neizvesnija. Zanimljivija.

Kuvaće i na dnu, jer će ponovo šest klubova da ispadne. Dubočica je za zelenim stolom našla kartu spasa, pa će sada činiti sve da joj se takva agonija ne ponovi. Uglavnom, lopta kreće danas utakmicom između Loznice i Proletera 023. Iako je u pitanju rang niže u odnosu na Superligu, čini se da će vladati – neizvesnost više. U to ime, da vidimo šta se dešavalo u klubovima tokom letnje pauze. TSC Apsolutni favorit za osvajanje prvog mesta. Jedno je od onih čuda koja se s vremena na vreme dešavaju u fudbalu kako se ovaj klub uopšte našao u rangu ispod elite. Jer, ni kao klubu, a ni kao timu, tu mu nije mesto. Iako je običaj da klubu koji ispadne iz Mozzart Bet Superlige tim se rasturi na sve strane, u TSC-u su od starta zauzeli čvrst kurs da odlazaka – nema. Samo onih za koje čelnici procene da su za prodaju ili da im je vreme u Bačkoj Topoli prošlo. Predsednik kluba Janoš Žemberi u intervjuu za Mozzart Sport na kraju prošle sezone na pitanje da li će uspeti da zadrži ekipu, da li će fudbaleri hteti da igraju Prvu ligu, dosta je oštro rekao: „Pa hteli - ne hteli, imaju ugovore. Jesam li ja kriv što su ispali? Na njima je bilo da opstanu. Što nisu opstali? Evo sad nek se dokažu u toj drugoj ligi. Tako da... “ I ostali su na okupu: Saša Jovanović, Andrej Todoroski, Miloš Šatara, Milan Radin, Dragoljub Savić... Tim koji pripada po individualnom kvalitetu gornjem dolu Mozzart Bet Superlige. Kao pojačanja dovedeni su špic Nemanja Nikolić, nekadašnji igrač Partizana i Vojvodine, pa Mihajlo Nešković iz rumunskog Sepsija, te levi bek Čukaričkog Andreja Stojanović. Deluje na papiru da je to sastav pokriven na svim pozicijama, jači od svih ostalih koji pucaju na prva dva mesta u ligi. Todoroski (Starsport) Od bitnijih igrača klub su napustili Radivoj Bosić, Slobodan Urošević, Luka Capan, kao i Nemanja Petrović, nekadašnji kapiten, koji se oporavio od povrede i otišao u Lučane. Sve kada se sabere, TSC je veliki favorit za povratak u elitni rang, za osvajanje prvog mesta u Prvoj ligi. Na klupi će biti novi trener Nenad Milijaš, kojem će ovo biti vatreno krštenje u seniorskom fudbalu u ulozi šefa struke. U Bačkoj Topoli su rešili da šansu daju mladom stručnjaku, koji će u isto vreme imati zadatak da promoviše i nekoliko igrača iz omladinske škole, koji su zalog za budućnost TSC-a. A, opet, na TSC-u će biti najveći pritisak jer ga svi vide kao sigurnog povratnika u elitni rang. Isto kao što su u prošloj sezoni svi bili ubeđeni da nema šanse da klub iz Bačke Topole ispadne... Došli: Nemanja Nikolić (Budućnost Podgorica), Mihajlo Nešković (Sepsi), Andreja Stojanović (Čukarički). Otišli: Radivoj Bosić (Vitebsk), Slobodan Urošević (Kizilžar), Nemanja Petrović (Mladost Lučani), Luka Capan (slobodan igrač), Bojan Dimoski (kraj pozajmice). JAVOR Ispadanje iz Mozzart Bet Superlige izazvalo je velika pomeranja u Javoru. Tim je u ozbiljnoj meri promenjen, a najveći novitet je odlazak trenera Radovana Ćurčića, legende kluba i grada Ivanjice, koji je sada šef struke lučanske Mladosti. Jasno je da je Javor uvek kandidat za promociju u najviši rang, jer mu je ovo peti put otkako se igra Mozzart Bet Superliga (od 2006. godine) da je pao u drugi nivo takmičenja. Što će reći da u Ivanjici i te kako znaju da se snađu u ovim okolnostima i da nađu put za povratak u elitu. Za novog šefa struke izabran je Branko Mirjačić, nekadašnji trener Rada, Tekstilca, Železničara iz Pančeva, Smedereva. U ruke je dobio gotovo komplet novi tim. Pogotovo to važi za zadnju liniju, iz koje su otišli standardni štoperi iz prošle sezone Petar Petrović, koji je postavio klupski rekord u visini transfera – 2.200.000 evra, koliko je za njega dao austrijski Šturm, kao i Đorđe Skoko, sada fudbaler Al Aina iz Emirata. Ni njegov transfer nije bio mali za srpske uslove i za Javora – milion evra. Javor su napustila oba beka: Stefan Milošević i Miljan Ilić, pa špic Lui Bajere, golman Nikola Vasiljević, vezisti Erv Ture i Mamane Sabo... Sve kada se sabere, u Ivanjici se desilo kompletno renoviranje ekipe.

Naravno, ima i dosta novajlija u belom dresu, a neka najzvučnija imena su golman Ognjen Lukić, vezista Miroslav Maričić, špic Milan Mirosavljev. Klub je odlučio da se u velikoj meri osloni na lokalne momke, pa će petorica rođenih Ivanjičana braniti boje Javora: Miroslav Maričić, Marko Kolaković, Željko Basarić, Aleksa Radonjić i Petar Đoković. Ako bismo stavili na vagu, Javor deluje slabiji nego prošle sezone. Ipak, klub se odlučio za kompletni zaokret, biće potrebno vremena da se pokaže prava vrednost ovog novog sastava. Došli: Nikola Todosijević (Borac Čačak), Miroslav Maričić (Persis), Lazar Konstantinov (IMT), Milan Mirosavljev (FAP), Ognjen Lukić (Železničar), Marko Nikolić (Dinamo Jug), Željko Basarić (Metalac), Boče Kande (Estrelja Amadora). Odlasci: Đorđe Skoko (Al Ain), Petar Petrović (Šturm), Nikola Vasiljević (Kalamata), Milan Ilić (Loznica), Stefan Milošević (Napredak), Luj Bajere (Zira), Mamane Sabo (Železničar Pančevo), Mas Sise (Brage), Erv Ture (OFK Beograd Mozzart Bet) Andrej Mandić (Loznica), Ognjen Krsmanović (kraj pozajmice), Andreja Ristić (kraj pozajmice). SPARTAK Godinama je Spartak bio u plej-autu, čini se svake sezone sve bliži ivici, pa se izvlačio u finišu, ali ovog puta nije uspeo, spakovao je kofere za selidbu u niži rang mnogo pre kraja. I to je automatski bio znak rukovodiocima da nešto mora da se menja, da kurs kojeg se klub držao godinama nikako nije dobar. Prvi potez uprave kluba je bio rastanak sa čak 13 igrača. Više od jedne postave. Što i nije toliko šokantno ako se istakne da je Spartak u prošloj sezoni imao na platnom spisku 47 fudbalera! Kao Čelsi… Samo koji dan nakon što je sezona završena Subotičani su objavili da su se rastali sa Nemanjom Milunovićem, Stefanom Tomovićem, Muhamedom Bešićem, Filipom Holenderom, Aleksandrom Vulićem, Ezekijelom da Silvom… Nakon toga usledilo je i nekoliko prodaja igrača, pa je Danijel Kolarić otišao u Češku, Bonsu Osei u Radnički iz Niša, Ilija Babić u Radnički iz Kragujevca, dok je najveće iznenađenje odlazak omladinca Danijela Vizdoma u Gent na pozajmicu sa opcijom otkupa za 1.600.000 evra. Napravljen je potpuni klupski zaokret ovog leta. Broj stranaca, kojih je bilo više od deset u prošloj sezoni, sveden je na četvoricu. A, promovisano je u prvi tim čak 15 momaka iz omladinske škole. Prosek godina tima oboren je na 23,1. Barem kada su bonusi u pitanju, Subotičani neće imati nikakav problem. Radili su Subotičani i na dovođenju igrača, pa su na Gradski stadion stigli iskusni Aleksandar Kovačević i Vladimir Kovačević, novi komandant odbrane Miloš Kosanović, a možda i najveće pojačanje je krilni napadač Nebojša Bastajić, koji je stigao iz Napretka. U špicu će biti Nemanja Čović, koji se posle deset godina vratio u klub. Iz prošlogodišnjeg sastava tu su i dalje Kuveljić, Subotić, Vitorović, a očekuje se da sledeća “zlatna koka” kluba bude mladi golman Minić, koji je na kraju prethodne sezone, kada je dobio šansu da brani, i te kako skrenuo pažnju na sebe.

Ako je suditi po pripremama, mogla bi ovo da bude sezona Alekse Trajkovića, napadača od 19 leta, koji je dao pet golova u predsezoni. Trener Savo Pavićević, koji je priveo kraju prethodnu sezonu, a koji je seo na klupu kada je već sve bilo izgubljeno u borbi za opstanak, dobio je poverenje da nastavi da radi. Oko njega je i stručni štab koji uglavnom čine ljudi koji su već radili u Spartaku. Deluje da klub iz Subotice ima veoma dobar tim, sposoban da se bori za ekspresni povratak u najjaču diviziju. Došli: Nikola Motika (Loznica), Vladimir Kovačević (Sokol Saratov), Nebojša Bastajić (Napredak), David Angelevski (Pelister Bitolj), Aleksandar Kovačević (Voždovac), Aleksandar Petrović (Jagodina), Miloš Kosanović (Železničar Pančevo), Vladimir Desnica (Eržebeti SMTK), Uroš Petrović (Voždovac). Otišli: Kvaku Osei (Radnički Niš), Danijel Kolarić (Artis Brno), Stefan Tomović (Šangaj), Kažu (Buriram), Ezekijel (Nam Ding), Muhamed Bešić (OFK Beograd Mozzart Bet), Ezekijel Rubin (Smederevo), Aleksandar Vulić (Vizela), Ilija Babić (Radnički Kragujevac), Uroš Čejić (Vršac), Johan Bilingi, Nemanja Milunović, Filip Holender, Nemanja Krsmanović, Leo Antonio, Dario Pavković, Boris Sekulić, Veljko Jocić, Danijel Oze Frajdej (slobodni igrači). NAPREDAK Prošla sezona je bila katastrofalna po Napredak. Ispao je iz Mozzart Bet Superlige maltene već na polusezoni. Šta god u klubu da su pokušali da urade da poprave situaciju, nije vredelo, Kruševljani su tonuli iz kola u kolo i rano ostali bez matematičkih šansi da se izbore za opstanak. Ali je za pohvalu što su igrali do kraja, borili se, po cenu da i nekom drugom zagorčaju život. Još pre nego što je minula sezona završena, u Napretku je došlo do prestrojavanja. Na stranu šarada predsednika kluba Dragana Nenezića, koji je ponovo podnosio ostavku, pa ga skupština vraćala, što je igrokaz koji je viđen već četiri-pet puta. Glavna promena je dolazak novog sportskog direktora Nenada Mirosavljevića, koji je odmah prionuo na posao. Zanimljivost je da je Mirosavljević već jednom bio u ovoj ulozi u Kruševcu i tada je uspeo da vrati Napredak u Mozzart Bet Superligu. Sada će probati da prođe istu stazu još jednom. Napredak je u velikoj meri promenio tim. Bilo je svima jasno da „srpski Bilbao“, kako sami sebe zovu u Kruševcu, jer nemaju strance i neće da ih dovode, mora da provetri sastav. Otišlo je „brdo“ igrača, među kojima i oni najbolji: Andrija Majdevac i Miloš Vulić su se otisli na Daleki istok, Nebojša Bastajić je ostao u ligi, samo što je prešao u Spartak, dok je Miloš Tošeski izabrao Uzbekistan. Klub su napustili i prvotimci koji su duže vreme bili tu kao što su Uroš Ignjatović, Stefan Bukorac, Dragan Čubra... Logično, stiglo je dosta novajlija u Kruševac. Ali, gotovo sve igrači sa renomeom, koji jako dobro poznaju srpsku fudbalsku scenu. Veteran Milan Mitrović će dirigovati odbranom, Filip Stuparević će predvoditi napad u kojem će biti i Petar Gigić, a iza njih Nikola Srećković, Andrija Luković... Mladom golmanu Lazaru Baleviću konkurencija i podrška će biti Nemanja Stevanović, stigao iz Partizana.

Kada se pogledaju imena, Napredak ima respektabilan sastav, sposoban da se bori za jedno od dva mesta koja vode u elitu. Na klupi je ostao trener Saša Mićović, koji je odradio minulu sezonu do kraja, a koji je stigao kada je već sve bilo gotovo, pa njegove krivice za neuspeh Kruševljana nema nimalo. Ima Napredak vrlo dobar raspored na početku sezone, pa će mu to biti prilika da pobedama uzjaše dobar vetar i sa dosta samopouzdanja dočeka utakmice sa konkurentima za promociju. Došli: Nikola Srećković (Radnički Niš), Vuk Bogdanović (Čukarički, pozajmica), Stefan Milošević (Javor), Petar Gigić (Hudžand), Filip Stuparević (IB Vestmaneja), Milan Mitrović (Radnički Kragujevac), Andrija Luković (Hanja), Andrej Stamenković (Aluminij), Andrija Milić (Dubočica), Andrej Vlaisavljević (PKB), Nikola Janković (Voždovac), Damjan Daničić (FAP Priboj), Petar Bogdanović (Jezero), Aleksandar Andrejević (slobodan igrač), Nemanja Stevanović (Partizan), Otišli: Nebojša Bastajić (Spartak), Andrija Majdevac (Dong Nai), Uroš Ignjatović (Kalamata), Vladimir Miletić (Slavija Sofija), Dragan Bojat (OFK Vršac), Miloš Vulić (Dong Nai), Vladimir Savić (Čelik Zenica), Nikola Skrobonja (Novi Pazar), Nikola Bogdanovski (Sileks), Miloš Tošeski (Katakorgon), Stefan Bukorac (Kajsar), Pavle Mihajlović (Voždovac), Vasil Tašovski (Mladost Lučani), Dragan Čubra (Seged), Nikola Vukajlović, Aleksandar Lutovac (slobodni igrači), Uroš Sremčević, Jovan Ilić, Igor Jeličić (kraj pozajmica). JEDINSTVO UB Sredina tabele se može smatrati prihvatljivom za sve u Jedinstvu kada se govori o ambicijama vezanim za novo prvenstvo među prvoligašima. Ono što je već sada sasvim izvesno jeste činjenica da će trener Uroš Matić na talonu ispred sebe imati špil karata sa izuzetno mladim adutima, uz tek nekoliko igrača sa iskustvom. I to bi trebalo da bude glavni adut Tamnavaca u dolazećoj sezoni Mozart Bet Prve lige. "Pokušaćemo da budemo konkurenti, da svaki meč, bez obzira na ime ili snagu rivala, odigramo što je moguće bolje, osvajamo bodove, a plasman će da bude ogledalo urađenog u protekom periodu", rekao je Uroš Matić, trener Ubljana. Tek u finišu priprema čelnici kluba uspeli su da angažuju nekoliko novajlija, koji bi uz već postojeći igrački potencijal, trebalo da zaoštre konkurenciju za mesto među startnih jedanaest. Tandem novajlija među stativama Merdan Ganić - Jure Ribič, zatim defanzivci Dragan Bilbija, Luka Đurđević i Danilo Nešić, kao i Marko Vranješ, kome je namenjena uloga napadača, treba da pokažu da li su osveženje za "dečji vrtić" iz Uba. Nema sumnje da će od partija Uroša Savkovića, Dimitrija Aćimovića, Nikole Jokića, Vojina Veskovića, Mihajla Terzić, Matea Kesića, Marka Miljkovića i ostalih zavisiti gde će se crveno-beli naći na tabeli. Trener Matić trenutno u odnosu na proteklo vreme ima nešto manji broj internaconalaca na raspolaganju. Sada su to Ričardson Kvaku Denzel, Inok Okain, Adolf Ebenezen i Diogo Fereira, s tim što će ovaj poslednji preskočiti deo sezone zbog operacije i oporavka koji je u toku. Došli: Dragan Bilbija (TOŠK), Jure Ribič (Krško), Merdan Ganić (Zemun), Luka Đurđević (Tekstilac), Marko Vranješ, Danilo Nešić (Dinamo Jug). Otišli: Adamas Hamadu (Mačva), Aleksa Paić (Radomlje), Stefan Golubović (Voždovac),Ognjen Ilić (Zemun), Kristijan Bošković (Radnički, Valjevo), Marko Mitrović, Đorđije Pavličić, Luka Mladenović, Uroš Ćuk (?). LOZNICA Kad se pomene klub sa Lagatora mnogi su spremni da požure u susret, kladioničarskim žargonom rečeno, tipovanju u kojem bi zeleno-beli uvek bilo visoko kotirani. Protekla sezona je primer, ali tada se nisu obistinile priča kako klub iz grada viskoze "sigurno postaje superligaš". Na osnovu reči trenera Dejana Nikolića, izgovorenih samo nekoliko dana pre starta prvenstva, mogu se naslutiti ciljevi Lozničana. "Tokom leta došlo je do određenih promena u klubu o čemu svedoči protok igrača u oba smera. Iza nas su i kvalitetne pripreme, tako da spremni dočekujemo borbu za bodove, gde nam je prioritet da kao i u sezoni iza nas, pokušamo da se domognemo plej-ofa. Ako to uspešno sprovedemo u delo, posle će da bude sve daleko lakše, a onda ćemo videti gde nam je mesto", viđenje je iskusnog stručnjaka na klupi Loznice. Milan Ilić, Aleksandar Katanić, Milan Jezdimirović, Nemanja Ahčin samo su neki od igrača koji su ovog leta stigli na Lagator gde treba da se opravdaju kao pojačanja i na taj način nadomeste odlazak Nikole Motike, Vladimira Petrovića, golmana Luke Savića... Došli: Milan Ilić, Andrej Mandić (Javor), Lazar Nikolić (Trajal), Nemanja Ahčin (Mladost, Lučani), Alekdandar Pavlović, Vladimir Mijailović (Dubočica), Milan Jezdimirović (IBV, Island), Aleksandar Katanić (Dinamo Jug). Otišli: Stefan Mitrović (Javor, istekla pozamica), Hamed Aderoju (OFK Beograd, istekla pozajmica), Nikola Motika (Spartak ŽK), Luka Savić, Vladimir Petrović, Nikola Vujčić, Mian Kremenović (?). METALAC Ponovo će Gornji Milanovac gledati utakmice saveznog ranga. Posle dve godine boravka u Srpskoj ligi Zapad, Metalac se u velikom stilu vratio u Mozzart Bet Prvu ligu Srbije. Ostavio je konkurenciju u prašini, odmakao Realu iz Podunavaca 19 koraka i trijumfalno zakoračio u viši rang. A onda je ostao bez – trenera. Goran Luković je na sjajan način vodio ekipu, ali bivši kapiten poseduje samo A licencu, nedovoljnu za takmičenje u drugom rangu. Umesto njega, Milanovčani su izabrali Srđana Bugarskog. Za mnoge je njegova promocija predstavljala iznenađenje, jer ima samo 38 godina, međutim, pod Rudnikom su u prošlosti znali da pruže šansu mladim stratezima. Tako su afirmisali Aleksandra Sašu Stankovića (kasnije radio u niškom Radničkom i Novom Pazaru), te Žarka Lazetića (TSC, Makabi Tel Aviv, Al Tavon), a sigurni su da će slično biti i sa nekadašnjim trenerom mlađih kategorija Crvene zvezde (šest godina) i Voždovca (dve sezone), u minulom ciklusu angažovanom u Torlaku. Bugarski je zagovornik ideje da igraju mladi, a tako je razmišljala i uprava Metalca, pa je ovaj spoj bio prirodan. Tim pre što je veliki broj fudbalera u kadru rođen 2004, 2005. i 2006. godine.

Kada se pogleda izgled tima, jasno je da će se Metalac okrenuti budućnosti. Uz Grafičar ima najmlađu ekipu u ligi. Kapiten Bojan Mijailović je najstariji (30 godina), a svi ostali su u rasponu od 19 do 26 godina. Povoljna okolnost je što je zadržan kostur tima koji je dominirao u Srpskoj ligi, tu su i dalje golmani Matija Premović i Vuk Ćurčić, zatim desni bek Bojan Mijailović, štoper Stefan Tešić, levi bek Jovan Kaličanin, centralni vezisti Stefan Vukašinović, krila David Milinković i Ilija Kovačević, kao i napadač Ognjen Luković. Svi su sličnih godina i orijentacija, zbog čega se u klubu nadaju da će svlačionica disati skladno. Između ostalog i zbog povratka visokog štopera Ilije Milićevića, kapitena u vreme dok je Lazetić bio na klupi u Superligi. Tu je i defanzivni vezni Staša Baštić, iza koga je epizoda na Malti. A do kraja prelaznog roka u Gornjem Milanovcu očekuju pojačanja iz Afrike. Pre svega na krilnim pozicijama. Došli: Ilija Milićević (Dubočica), Staša Baštić (Gzira, Malta), Ognjen Đurić (Novi Banovci), Strahinja Veselinović (Zlatibor), Vukašin Topalović (IMT), Veljko Đorđević (Grafičar), Luka Puzović (Radnik Surdulica), Luka Milojević (Radnički 1923), Andrija Lazarević (Omladinac, Novi Banovci), Jovan Vojinović (Čukarički). Otišli: Dušan Begović (Mladost Lučani), Željko Basarić (Javor), Vladimir Stevlić (FAP), Jovan Jakovljević (FAP), Đorđe Jakovljević (Sloboda Užice). VOŽDOVAC Prošle sezone su Zmajevi bili apsolutni favorit za osvajanje prvog mesta i promociju u Mozzart Bet Superligu. Nisu opravdali tu ulogu, Zemun je bio najveće iznenađenje, a ispred Voždovca za bod je završila i Mačva. U pretposlednjem kolu je pobedila Beograđane u Šapcu i tako ih ostavila na trećem mestu. To je, naravno, ocenjeno u klubu kao veliki neuspeh. Otišli su tokom leta sportski direktor Rade Veljović i šef skauting službe Nebojša Pavlović. Krenuo je Voždovac sa nekom novom energijom, a za šefa stručnog štaba postavljen je nekadašnji selektor kadetske i omladinske reprezentacije Srbije Dejan Branković.

Doduše, navijači 45-godišnjeg Nišliju nisu baš dočekali raširenih ruku. Zabrinuti su njegovim imenovanjem zbog činjenice da je prošle sezone ispao iz Prve lige sa Trajalom, a ne samo da je unapređen posle tog neuspeha, već je sa sobom doveo i četvoricu fudbalera koji su igrali za Trajal prošle sezone – Vladimira Nedeljkovića, Đorđa Popovića, Veljka Đokića i japanskog vezistu Jua Horikea. No, nisu oni jedina pojačanja. Došli su i Lazar Milošev iz Zemuna, Ognjen Ajdar iz Grafičara, Mihajlo Butraković iz Vojvodine, Pavle Mihajlović iz Napretka… Takođe, promovisano je i nekoliko klinaca iz omladinske škole Voždovca poput Vuka Čiće ili sina nekadašnjeg golmana reprezentacije Srbije Damira Kahrimana, takođe golman Aleksandar (17). Ipak, kada se uzme u obzir to da su sada u ligi timovi poput TSC-a, Javora, Napretka i Spartaka, a da su sa krova tržnog centra na Voždovcu odleteli oni najiskusniji igrači poput Aleksandra Kovačevića, Bojana Matića, Stefana Ilića, Todora Petrovića, Dominika Dinge, Nenada Lukića, Nikole Jankovića ili Nenada Filipovića, utisak je da Zmajevi u ovom trenutku ne spadaju u krug favorita koji će konkurisati za vrh. Došli: Ju Horike, Vladimir Nedeljković, Veljko Đokić, Đorđe Popović (svi Trajal), Stefan Golubović (Jedinstvo), Pavle Mihajlović (Napredak), Lazar Milošev (Zemun), Luka Tasić (Torlak), Aba Adam Musa (Abudža), Ognjen Ajdar (Grafičar), Mihajlo Butraković (Vojvodina) Otišli: Nikola Janković (Napredak), Aleksandar Kovačević, Uroš Petrović (obojica Spartak), Uroš Stević (Majevica), Stefan Đurić (Borac 1926), Dominik Dinga (Bokelj), Stefan Ilić (Proleter 023), Vuk Marić (OFK Bačka), Nikola Ralić (GSP Polet), Vanja Radulaški (Lepušnica), Bojan Matić, Marko Stojanović, Nenad Filipović, Petar Sretenović, Veljko Milivojević, Todor Petrović, Bogdan Rejhmen, Nenad Lukić (slobodni). GRAFIČAR Grafičar je poslednjih godina konstanta u Prvoj Mozzart Bet Ligi Srbije. Nekada su bili legitimni kandidati za ulazak u elitni rang, nekada su morali da se spašavaju u poslednjim kolima kao prethodne takmičarske godine. Forma može da varira, ali žiža je na razvoju Zvezdine dece. Upravo su se igrama u Ljubičastom dresu za „rupu“ u Ljutice Bogdana nametnuli Strahinja Eraković, Jovan Mijatović, Kosta Nedeljković, Ognjen Mimović, Andrija Maksimović, Veljko Milosavljević. Teško je izračunati koliki finansijski benefit je imala Crvena zvezda od nabrojanih igrača. Biće iskustva u timu Milana Stegnaića usled gladijatorske borbe za opstanak u drugom rangu takmičenja. Odlučio se Grafičar da dovede proverene kadrove poput Luke Bjelovića iz Novog Pazara, Nikole Furtule iz čačanskog Borca, dok je u klubu ostao i Slavoljub Srnić. Pomenuti igrači trebalo bi da budu potpora novoj generaciji Zvezdine dece. Pogledi javnosti biće usmereni ka Ognjenu Matanoviću, rođenom 2010. godine. On je „brat po talentu“ već afirmisanima i nekoliko godina starijim Andriji Maksimoviću i Vasiliju Kostovu. Biće Matanović pred ozbiljnim izazovom, jer je nedavno napunio 16 godina. Velika očekivanja u Grafičaru i Crvenoj zvezdi imaju i od štopera Strahinje Baucala, koji će zbog povrede propustiti početak sezone. Veliko poverenje dobiće i desni bek Papović, kao i Anokić, jedan od najboljih igrača kadetske selekcije Srbije. Svi oni će biti pod monitoringom Crvene zvezde, ukoliko se budu dokazali na seniorskim nivou vrlo lako bismo mogli da ih vidimo u bližoj budućnosti u Crvenoj zvezdi. Trebalo bi Grafičar da sledi trend započet u trenerskoj eri Marka Neđića. Tada su Ljubičasti igrali lepo i atraktivno, bili zanimljivi istinskim ljubiteljima fudbala. Došli: Luka Bjelović (Novi Pazar), Nikola Furtula (Borac Čačak), Princ Obasi (OFK Beograd), Uroš Đorđević (Crvena zvezda), Gorazd Ristovski (Crvena zvezda), Dragan Anokić (Crvena zvezda), Vuk Roganović (Crvena zvezda), Balša Papović (Crvena zvezda), Strahinja Baucal (Crvena zvezda), Ognjen Matanović (Crvena zvezda), Matija Popović (TSC), Petar Golubović (bez kluba), Otišli: Stefan Veličković (Radnički Niš), Nikša Delibašić (Mačva), Veljko Vukojević (Volfsberger), Ognjen Ajdar (Voždovac). SMEDEREVO 1924 Ekipa koja bi mogla da bude najveće iznenađenje Mozzart Bet Prve lige ove sezone. Ne spada u krug favorita za promociju, ali iz drugog plana i te kako može da bude opasna pretnja. Štaviše, realno je da igra u plej-ofu. Smederevci su ovog leta uradili nešto što praktično nijedan drugi tim nije uspeo – zadržali gotovo čitavu ekipu iz prošle sezone. Od prvotimaca otišli su levi bek Aleksandar Vidović u niški Radnički, te štoper Božidar Blagojević, kojem je istekao ugovor. Ostali su zato Jovan Mitrović, Miloš Vranjanin, Bojan Balaž, Bogdan Rmuš, nekadašnji vezista Crvene zvezde Srđan Spiridonović i brazilski napadač Kesinja, koji se razigrao prošlog proleća u plej-autu i postigao četiri gola. Baš sva pojačanja koja su Oklopnici doveli ovog leta bila su superligaška. Iz Grčke se vratio Luka Milunović (33), ofanzivac koji je svojevremeno sa Crvenom zvezdom osvojio i titulu i Kup Srbije. Iskoristili su i problem koji je imao sa Uzbekistancima da u srpski fudbal vrate iskusnog golmana Nikolu Mirkovića (35). Kao zamenu za Vidovića na pozajmicu su doveli iz kragujevačkog Radničkog Stefana Petkoskog Cimbaljevića. Od OFK Beograda je pozajmljen Strahinja Luković (20), od subotičkog Spartaka uzet nigerijski bek Ezekil Ruben (20), a iz Makedonije je došao i mladi reprezentativac te zemlje, takođe bek Marko Stojilevski (20).

Za razliku od ranijih godina, ovog puta se u Smederevu nisu toliko oslanjali na poslovnu saradnju koju imaju za pančevačkim Železničarom - pozajmljen je samo defanzivni vezista Stefan Mitrović (20). Novi trener Smederevaca je 37-godišnji Vrščanin Nenad Mijailović, koji je prošle sezone izborio opstanak u Superligi sa Mladosti iz Lučana. Dobar odnos koji je izgradio sa igračima tamo kumovao je kod dva pojačanja ovog leta. Pristali su da se iz Lučana spuste rang niže napadač Irfan Hadžić (33) i štoper Mihailo Oreščanin (28) kako bi opet sarađivali sa Mijailovićem. Obojica bi trebalo da budu ogromna pojačanja za Smederevo. Oreščanin iza sebe ima više od 150 superligaških nastupa, samo 32 prošle sezone, dok je 192 centimetara visoki napadač dobar deo karijere proveo u Belgiji (Zulte, Antverpen) i Turskoj (Akhisar), a igrao je i za Inter iz Zaprešića, Celje, Zrinjski, zagrebačku Lokomotivu i južnokorejski Kangvon. Došli: Luka Milunović (Kavala), Irfan Hadžić (Mladost), Mihailo Oreščanin (Mladost), Nikola Mirković (Sogdijana), Stefan Petkoski Cimbaljević (Radnički Kragujevac), Marko Stojilevski (Brera Strumica), Ezekil Ruben (Spartak), Strahinja Luković (OFK Beograd Mocart, pozajmica), Stefan Mitrović (Železničar) Otišli: Aleksandar Vidović (Radnički Niš), Filip Ivelja (Teleoptik), Božidar Blagojević, Uroš Gajić, Luka Petrović (slobodni) PROLETER 023 ZRENJANIN Novajlija, ne samo u Mozzart Bet Prvoj ligi, već u čitavom srpskom fudbalu. Ovog leta je osnovan Proleter 023, fuzijom Naftagasa iz Elemira i Proletera 2006, sa ciljem da Zrenjanin ima predstavnika u drugom rangu. Tako, 20 godina otkad se originalni Proleter iz Zrenjanina ugasio ponovo ćemo gledati kvalitetan fudbal na Karađorđevom parku. Naftagas je prošle sezone osvojio Srpsku ligu Vojvodinu, te je tako izborio plasman u drugi rang. Znali su čelnici tog kluba da imaju priliku da naprave zanimljivu marketinšku priču, jer svakako Prvu ligu ne bi mogli da igraju na svom stadionu u Elemiru. Zato, oživeli su ime Proletera, samo sa sufiksom 023, što je telefonski pozivni broj za Zrenjanin. Okosnicu tima čini ekipa Naftagasa, na čelu sa trenerom Nikolom Stojanovićem, koji je i doneo promociju. Ekipi koju predvode igrači poput 33-godišnjeg Vladimira Silađija, inače nekada najboljeg strelca Superlige u dresu TSC-a, te Mihajla Goronjića, Marka Kovačevića, Nikole Jovanovića, pridodat je solidan broj novajlija koji već imaju iskustvo iz prva dva ranga srpskog fudbala.