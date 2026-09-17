NBA i Evroliga – za sada, mrka kapa: Ništa nisu poslali o partnerstvu i saradnji
Vreme čitanja: 3min | čet. 17.09.26. | 20:08
Izvršni direktor elitnog takmičenja Ćus Bueno ističe da nikakve ponude nije bilo
NBA i Evroliga su ove godine u odnosima povuci-potegni. Trebalo bi da sledeće godine i zvanično počne projekat NBA Evropa, gde je najjača košarkaška liga sveta odavno u dogovoru sa FIBA - čiji finalisti ovosezonske Lige šampiona imaju direktna mesta u novom takmičenju - ali nikako da nađu zajednički jezik sa Evroligom. Pričalo se čak da bi NBA liga volela da kupi elitno takmičenje, možda im je to i lakše nego da se dogovore i nađu rešenje za evropsku košarku, ali sve je to još u vazduhu. Nema nikakvog rešenja i dalje, posebno što je sada iz Evrolige stigao odgovor da nikakve ponude zvanično nije bilo.
Izašao je komesar NBA lige Adam Silver u utorak i rekao da NBA i dalje razgovara sa Evroligom o mogućem spajanju ili kupovini vlasničkog udela, mada sada izvršni direktor Evrolige Ćus Bueno kaže da nikakve zvanične ponude nije bilo. U mejlu koji je poslao listu "Atletik", naveo je da ništa i dalje nisu konkretno dobili iz NBA, što se tiče ponude.
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Nije poznato kako bi eventualni dogovor NBA i Evrolige izgledao. Silver je jasno stavio do znanja da bi NBA želela da upravlja svakim košarkaškim takmičenjem kojem se priključi. Evroliga je u prošlosti, za vreme mandata svog prethodnog izvršnog direktora, odbijala ponude NBA lige. Obe strane su poručivale da su otvorene za udruživanje snaga, ali niko do sada nije izneo konkretne detalje, navodi "Atletik".
"Do danas nismo dobili ništa od NBA lige u vezi sa tim kako bi potencijalno partnerstvo ili saradnja mogli da izgledaju. Takođe, imamo potpisane ugovore o poverljivosti, tako da nećemo komentarisati ništa ukoliko razmenimo bilo kakva dokumenta, sve dok zajednički ne odlučimo da imamo nešto što možemo da podelimo sa javnošću", navodi se u mejlu koji im je Ćus Bueno poslao.
Ne odbacuje mogućnost saradnje, ako stigne na njihovu adresu nešto konkretno.
"Ukoliko od NBA lige stigne ponuda ili konkretan predlog, pažljivo ćemo ga razmotriti i, ukoliko bude potrebno, predstaviti našim vlasnicima. Šire gledano, uvek smo otvoreni za istraživanje mogućnosti saradnje sa NBA ligom ili bilo kojim drugim relevantnim subjektom koji može da doprinese rastu Evrolige i evropske košarke".
Ne mora ništa da znači da bi se NBA i Evroliga spojili u jedno takmičenje u Evropi, samo je očigledno Adamu Silveru bitna saradnja sa glavnom košarkaškom ligom na Starom kontinentu. Takođe, Bueno kaže da postoji i rok do kog moraju da se dogovore, ali i da ne može sve na brzinu.
"Oboje smo javno rekli da verujemo da je saradnja najbolji način za razvoj košarke u Evropi i mislim da postoji zajedničko razumevanje da evropski košarkaški ekosistem može da stvori veću vrednost zajedničkim radom nego podelom tržišta".
Pitanje je samo da li mogu tako dve jake lige, koje će biti konkurencija jedna drugoj, da opstanu u tom košarkaškom ekosistemu. Evroliga trenutno ima 13 klubova sa licencom i pet ekipa koje učestvuju na osnovu specijalnih pozivnica, dok NBA, u saradnji sa FIBA, želi da pokrene ligu sa 16 timova, od kojih bi 12 imalo stalno mesto.
"U zavisnosti od toga gde budemo stajali sa Evroligom, mislim da je važno da narednog leta uvedemo konkurenciju na tržište. biste verovatno videli za godinu dana razlikovao bi se od onoga što ćemo na kraju dobiti kada okupimo sve timove i zvanično pokrenemo ligu. Mislim da je odgovor jednostavan, samo želimo da počnemo sa ovim", kaže Adam Silver.
U narednih nekoliko meseci će se sve više znati. Verovatno i konačan projekat.
"Kao što sam već nagovestio, u narednih nekoliko meseci biće objava. Ti razgovori se ozbiljno vode. Čini se da sve traje duže nego što bi ljudi van lige želeli. Ovakve stvari su veoma složene. Za nas, kada je reč o NBA Evropi, ovo je zaista prilika koja se pruža jednom u istoriji. Kao što sam već rekao, iz naše perspektive ovo je istorijska stvar, ne samo zbog toga šta bi mogla da znači za košarku već i za evropski sportski pejzaž. Želimo da sve uradimo kako treba", kaže komesar NBA lige.