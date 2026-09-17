NBA i Evroliga – za sada, mrka kapa: Ništa nisu poslali o partnerstvu i saradnji

Izašao je komesar NBA lige Adam Silver u utorak i rekao da NBA i dalje razgovara sa Evroligom o mogućem spajanju ili kupovini vlasničkog udela, mada sada izvršni direktor Evrolige Ćus Bueno kaže da nikakve zvanične ponude nije bilo. U mejlu koji je poslao listu "Atletik" , naveo je da ništa i dalje nisu konkretno dobili iz NBA, što se tiče ponude.

NBA i Evroliga su ove godine u odnosima povuci-potegni. Trebalo bi da sledeće godine i zvanično počne projekat NBA Evropa, gde je najjača košarkaška liga sveta odavno u dogovoru sa FIBA - čiji finalisti ovosezonske Lige šampiona imaju direktna mesta u novom takmičenju - ali nikako da nađu zajednički jezik sa Evroligom. Pričalo se čak da bi NBA liga volela da kupi elitno takmičenje, možda im je to i lakše nego da se dogovore i nađu rešenje za evropsku košarku, ali sve je to još u vazduhu. Nema nikakvog rešenja i dalje, posebno što je sada iz Evrolige stigao odgovor da nikakve ponude zvanično nije bilo.

Nije poznato kako bi eventualni dogovor NBA i Evrolige izgledao. Silver je jasno stavio do znanja da bi NBA želela da upravlja svakim košarkaškim takmičenjem kojem se priključi. Evroliga je u prošlosti, za vreme mandata svog prethodnog izvršnog direktora, odbijala ponude NBA lige. Obe strane su poručivale da su otvorene za udruživanje snaga, ali niko do sada nije izneo konkretne detalje, navodi "Atletik".

"Do danas nismo dobili ništa od NBA lige u vezi sa tim kako bi potencijalno partnerstvo ili saradnja mogli da izgledaju. Takođe, imamo potpisane ugovore o poverljivosti, tako da nećemo komentarisati ništa ukoliko razmenimo bilo kakva dokumenta, sve dok zajednički ne odlučimo da imamo nešto što možemo da podelimo sa javnošću", navodi se u mejlu koji im je Ćus Bueno poslao.

Ne odbacuje mogućnost saradnje, ako stigne na njihovu adresu nešto konkretno.

"Ukoliko od NBA lige stigne ponuda ili konkretan predlog, pažljivo ćemo ga razmotriti i, ukoliko bude potrebno, predstaviti našim vlasnicima. Šire gledano, uvek smo otvoreni za istraživanje mogućnosti saradnje sa NBA ligom ili bilo kojim drugim relevantnim subjektom koji može da doprinese rastu Evrolige i evropske košarke". Ne mora ništa da znači da bi se NBA i Evroliga spojili u jedno takmičenje u Evropi, samo je očigledno Adamu Silveru bitna saradnja sa glavnom košarkaškom ligom na Starom kontinentu. Takođe, Bueno kaže da postoji i rok do kog moraju da se dogovore, ali i da ne može sve na brzinu.

"Oboje smo javno rekli da verujemo da je saradnja najbolji način za razvoj košarke u Evropi i mislim da postoji zajedničko razumevanje da evropski košarkaški ekosistem može da stvori veću vrednost zajedničkim radom nego podelom tržišta".