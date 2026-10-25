Luda utakmica u Bergamu: Krstović dva gola, Terzić za 4:4 u finišu (VIDEO)

Ni ovoga puta Masimilijano Alvini nije uvrstio iskusnog beka u startnih 11 - nijednom to nije učinio ove sezone u šampionatu - međutim Terzić je dobro odigrao u drugom delu i nagrada je stigla osam minuta pre kraja meča.

Frozinone s ovim bodom ostaje u evropskoj zoni, čime potvrđuje trend odličnih rezultata. Bogato je novajlija u italijanskoj eliti uložio tokom leta, očigledno i pogodio s pojačanjima, tako da možda može da se nada i istorijskom plasmanu.

Zanimljivo da su sva četiri pogotka upravo delo novajlija. Austrijanac Romano Šmid do sada je uglavnom 'pakovao', u nekoliko navrata (u prethodnim kolima) nije imao sreće da se upiše - večeras mu je to napokon pošlo za rukom. U 25. sekundi iskoristio je katastrofalnu grešku Edersona, pa onda još jednom za 1:2, u 17. minutu.

Pored Šmida i Terzića za goste je strelac bio i Đakomo Kalo, momak plaćen tek 300.000 evra...

Pored dva postignuta pogotka, Nikola Krstović upisao je i asistenciju u ovom susretu. Poslužio je Eljifa Elmasa, Makedonac lako rešio zicer za 4:3, ali ni to nije bilo dovoljno da Atalanta konačno dođe do tri boda.