Luda utakmica u Bergamu: Krstović dva gola, Terzić za 4:4 u finišu (VIDEO)
Vreme čitanja: 16min | ned. 25.10.26. | 17:18
Frozinone odoleo Atalanti
Samo jednu od poslednjih pet utakmica u Seriji A dobila je Atalanta, nije se proslavila ni u Amsterdamu protiv Ajaksa pre tri dana, u okviru meča Lige konferencije (0:2), a kada su mnogi očekivali nagoveštaj boljih dana, četa Mauricija Sarija ponovo je omanula. Hrabro je Frozinone izašao na megdan jačem od sebe, dva puta vodio u Bergamu, dva puta stizao rezultat i na kraju izborio velikih 4:4 (3:2).
Još jednu izuzetnu partiju pružio je crnogorski centarfor Nikola Krstović (26), dvostruki strelac. Nekadašnji prvotimac Crvene zvezde prvo je izjednačio rezultat na 1:1 u 14. minutu, da bi u smiraj prvog dela (45. minut) doneo i preokret svom timu - 3:2. Vodila je Boginja potom i sa 4:3, ali u heroja gostiju izrastao je srpski reprezentativac Aleksa Terzić (27).
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Ni ovoga puta Masimilijano Alvini nije uvrstio iskusnog beka u startnih 11 - nijednom to nije učinio ove sezone u šampionatu - međutim Terzić je dobro odigrao u drugom delu i nagrada je stigla osam minuta pre kraja meča.
Evo te situacije:
Frozinone s ovim bodom ostaje u evropskoj zoni, čime potvrđuje trend odličnih rezultata. Bogato je novajlija u italijanskoj eliti uložio tokom leta, očigledno i pogodio s pojačanjima, tako da možda može da se nada i istorijskom plasmanu.
Zanimljivo da su sva četiri pogotka upravo delo novajlija. Austrijanac Romano Šmid do sada je uglavnom 'pakovao', u nekoliko navrata (u prethodnim kolima) nije imao sreće da se upiše - večeras mu je to napokon pošlo za rukom. U 25. sekundi iskoristio je katastrofalnu grešku Edersona, pa onda još jednom za 1:2, u 17. minutu.
Pored Šmida i Terzića za goste je strelac bio i Đakomo Kalo, momak plaćen tek 300.000 evra...
Pored dva postignuta pogotka, Nikola Krstović upisao je i asistenciju u ovom susretu. Poslužio je Eljifa Elmasa, Makedonac lako rešio zicer za 4:3, ali ni to nije bilo dovoljno da Atalanta konačno dođe do tri boda.
SERIJA A - 8. KOLO
Petak
Torino - Monca 3:2 (1:0)
/Fic Džim 39, Belgali 61, Vlašić 72 - Varela 47, Paterson 90+4ag/
Subota
Kaljari - Bolonja 0:2 (0:0)
/Kazale 57, Bernardeski 80pen/
Komo - Sasuolo 2:0 (0:0)
/Duvikas 49, 60/
Napoli - Roma 3:3 (1:0)
/Angisa 28, Mektomini 48, 83/
Lacio - Parma 2:1 (0:0)
/Tejlor 51, Dijego Karlos 58/
Nedelja
Inter - Fjorentina 2:1 (0:0)
/Tiram 90+1, Zjelinski 90+7 - Himenez 65/
Atalanta - Frozinone 4:4 (3:2)
/Krstović 14, 45, Ederson 33pen, Elmas 50 - Šmid 1, 17, Kalo 48, Terzić 82/
Đenova - Venecija 1:0 (1:0)
/Egil Elertson 25/
18.00: (6,50) Leće (4,30) Juventus (1,47) MOZZART RELAX
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