Kostić rilja, PSV kosi, ali... Neporaženi Fajenord imao zlatnu izmenu

Reprezentativac Srbije Filip Kostić počeo je na levom beku, dobio je priliku da u startnih 11 pregazi Fajenord po levoj strani i imao je svoje momente. Iza Ivana Perišića je obitavao, dobro se dopunjavao sa hrvatskim reprezentativcem, gde je pokušavao i probao svašta. Protrčavao je, kombinovao sa saigračima, pokušavao i oprobavao udarce na gol, kao što je to bilo u 20. minutu, kada je gađao preko gola. Dobro je igrao popularni Fića, iako je dobio žuti karton do kraja prvog poluvremena, mada je malo u odbrani štrčalo, što i nije baš čudno. Ako izuzmemo Kostića i tu levu stranu, bilo je dobro i po desnom boku, a minut posle šuta srpskog igrača, pao je gol. Nevezano za situaciju.

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Posle kornera, mnogo centaršuteva i raznih zbrka, nekako je zaspao štoper Fajenorda i izbrisao opciju ofsajd, koju je Gas Til iskoristio. Prikrao se, prvi došao do lopte i zakucao je pod prečku kao pravi majstor, što i jeste. Posle karambola je poveo PSV i bio je bolji do kraja prvog poluvremena, međutim, kako to obično biva na ovakvim utakmicama, lako sve može da se obrne. Jedna izmena je sve promenila za goste iz Roterdama jer su dobili po početku drugog poluvremena spasioca u derbiju.

Taj džoker bio je Anis Hađ Musa, koji je odličan fudbaler i sjajno se snalazi u ovakvim situacijama. Dao je prelep gol, kada je dobio loptu iz sredine, sa desne strane posle driblinga zalomio na unutra, kao nekada Arjen Roben - samo kontra strana i kontra noga - i smestio loptu u malu mrežu u 54. minutu kao veliki majstor. Što, jelte, i jeste.