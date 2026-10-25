Kostić rilja, PSV kosi, ali... Neporaženi Fajenord imao zlatnu izmenu
Vreme čitanja: 4min | ned. 25.10.26. | 16:34
Imao je domaćin sve u svojim rukama, ali eto zašto su gosti iz Roterdama trenutno najbolji
Kada god se sastaju PSV i Fajenord, ozare se lica svih koji vole da se klade na golove i koji uživaju u turbo fudbalu, što je zaštitni znak holandski velikana. Baš retko se desi da PSV i Fajenord ne prirede jedan pravi spektakl, pravu fudbalsku predstavu, čak i kada ne bude previše golove, a sada je isto bio taj slučaj. Pucalo je na sve strane od prvog minuta, igrao se onaj pravi holandski fudbal i na kraju možda i najpoštenije – remi PSV-a i Fajenorda u Ajndhovenu, u meču desetog kola holandskog šampionata 1:1 (1:0).
Najavljivalo se da bi mogao ovo da bude prvi poraz tima iz Roterdama, koji je sjajno ušao u sezonu i ne zna za neuspeh do sada, pa su i potvrdili da su trenutno najbolji u Holandiji jer su preživeli najteže moguće gostovanje u domaćem šampionatu. PSV je propustio svoje šanse i može da žali, posebno što je ostao iza AZ Alkmara, na šta još može da ih prestigne i Ajaks, ako savlada Spartu u Roterdamu.
Izabrane vesti
Reprezentativac Srbije Filip Kostić počeo je na levom beku, dobio je priliku da u startnih 11 pregazi Fajenord po levoj strani i imao je svoje momente. Iza Ivana Perišića je obitavao, dobro se dopunjavao sa hrvatskim reprezentativcem, gde je pokušavao i probao svašta. Protrčavao je, kombinovao sa saigračima, pokušavao i oprobavao udarce na gol, kao što je to bilo u 20. minutu, kada je gađao preko gola. Dobro je igrao popularni Fića, iako je dobio žuti karton do kraja prvog poluvremena, mada je malo u odbrani štrčalo, što i nije baš čudno. Ako izuzmemo Kostića i tu levu stranu, bilo je dobro i po desnom boku, a minut posle šuta srpskog igrača, pao je gol. Nevezano za situaciju.
⏳⏳⏳
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao
⏳⏳⏳
Posle kornera, mnogo centaršuteva i raznih zbrka, nekako je zaspao štoper Fajenorda i izbrisao opciju ofsajd, koju je Gas Til iskoristio. Prikrao se, prvi došao do lopte i zakucao je pod prečku kao pravi majstor, što i jeste. Posle karambola je poveo PSV i bio je bolji do kraja prvog poluvremena, međutim, kako to obično biva na ovakvim utakmicama, lako sve može da se obrne. Jedna izmena je sve promenila za goste iz Roterdama jer su dobili po početku drugog poluvremena spasioca u derbiju.
Taj džoker bio je Anis Hađ Musa, koji je odličan fudbaler i sjajno se snalazi u ovakvim situacijama. Dao je prelep gol, kada je dobio loptu iz sredine, sa desne strane posle driblinga zalomio na unutra, kao nekada Arjen Roben - samo kontra strana i kontra noga - i smestio loptu u malu mrežu u 54. minutu kao veliki majstor. Što, jelte, i jeste.
Krenuo je PSV da napada, da pritiska i da ono njihovo pritiska, međutim ništa nije donelo dobro domaćinu u Ajndhovenu to. Mnogo promašaja, počevši od Van Bomela preko Barjaktarevića do čak i Obispa, kulminiralo je da se mreže više ne tresu, pa je možda i Fajenord bio bliži da zatrese mrežu rivala nego što je to bio kontra slučaj. Jeste poništen gol crveno-belima zbog ofsajda kada je Gertruda bio metar napred ispred defanzivca gostiju, ako se to računa, a posle toga... Baš ništa.
Anis Hađ Musa je imao dobru šansu pred kraj, konkretno u 86. minutu kada mu je Matej Kovar skinuo šansu, i to je u principu bilo to.
EREDIVZIJA – 10. KOLO
Petak
Go Ahed Igls – Telstar 3:2 (2:0)
/Tensted 7, 33, Lintorst 67 – Ovusu 48, Valk 90+2/
Subota
Den Hag – Herenven 2:3 (0:1)
/Tomas 57, 72 – Trenskou 24, 66, Mrrveld 51/
Vilem drugi – Kambur 1:6 (0:3)
/Zaruk 82 – Binder 9, 58, Hamače 13, Buf 18, El Arguiji 63, Čeka 89/
Utreht – Zvole 1:1 (0:0)
/Van Dajn 90+1 – Sorensen 72/
Nedelja
Fortuna Sitard - Ekscelzior 1:0 (0:0)
(Gut 90+1)
NEC - Groningen 2:2 (0:2)
/Bišof 57, Lebreton 71 - Vilumson 11, 34/
PSV - Fajenord 1:1 (1:0)
/Gil 21 - Hađ Musa 54/
14.30: (2,25) NEC Najmehen (4,00) Groningen (2,80)
14.30: (2,10) PSV (4,30) Fajenord (2,90)
16.45: (5,60) Sparta (5,50) Ajaks (1,48)
20.00: (2,20) AZ Alkmar (4,00) Tvente (2,90)
***kvote su podložne promenama