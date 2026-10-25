Zvezda uz usporeni snimak od fudbala obrnula krug i otišla na plus osam (VIDEO)

Tim Radoslava Bataka se kontrolisanom defanzivom pristojno suprotstavio mnogo jačem timu, nagovestio da će na pragmatičnost tražiti put do opstanaka u elitnom rangu srpskog fudbala. Sa druge strane Crvena zvezda je pružila još jednu skromnu partiju, posebno u poslednjoj trećini terena.

Težak meč za gledanje, usporeni snimak od fudbala, i kao jedini pamtljiv segment očekivana pobeda Crvene zvezde u malom gradskom derbiju protiv OFK Beograda u okviru 13. kola Mozzart Bet Superlige – 1:0. Znala su ova dva tima u bliskoj prošlosti da razmenjuju udarce, igraju na gol više, dok su ovoga puta priredili predstavu koja će se pamtiti sat, najviše dva. Malo toga ostaće kao svedočanstvo na prvo gostovanje srpskog šampiona na Staroj Karaburmi posle tačno 13 godina.

Bilo je tu razmene pasova, čak i nagoveštaja ideje kako Albert Rijera želi da igra, ali je realizacija bila skromna. Toliko skromna da je opet morao da se pojavi veteran Aleksandar Kataji i trzajem glavom donese Zvezdi ogromnih osam bodova prednosti nad prvim izazivačem Vojvodinom posle prvog kruga prvenstva. Krajnje je čudno kako tim Alberta Rijere izgleda pokretljivije i brže u evropskim mečevima, nego u izazovima koje bi trebalo da reši sa pola snage. Ozbiljna zagonetka je pred španskim stručnjakom, jer navijačima Crvene zvezde sigurno nije prijatno da posmatraju povremeno negledljivu ekipu. OFK Beogradu ovaj meč može da posluži kao mali putokaz za dalje, jer su plavo-beli dobro pritiskali i izlazili u kontre. Mada ni njima kreativnost bila jača strana.

Ponovo je Rijera izvršio sistemske i personalne promene u želji da igra Crvene zvezde bude brža i atraktivnija u domaćim okvirima. Možda prvi put u povratničkom mandatu u Ljutice Bogdana Mihailo Ristić je igrao levo nisko, kako bi pomogao u prenosu lopte iz prve trećine. Japanac Nakajama imao je modifikovanu ulogu i uvlačio se u sredinu terena kako bi dao dodatnu tehničku prednost crveno-belima. Međutim, zamisli španskog stručnjaka odbile su se o nisku zonu Radoslava Bataka. Videlo se po prvim kadrovima meča zašto je rukovodstvo OFK Beograda odlučilo da ofanzivnog Jovana Damjanovića zameni pragmatičnim Batakom. Niska zona OFK Beograda nije dala prostora igračima Crvene zvezde da igraju podignute glave, niti da sa Kataijem u špicu prave prednost. Sve je to bilo nekako sporo, bezidejno, previše komplikovano. Dobijali su prednost gosti serijom dodavanja na svojoj polovini, ali potom konstantno igrali u rikverc. Odlično je prostor zatvarao snažni zadnji vezni Ture, pristigao iz ivanjičkog Javora. OFK je stalno tražio grešku prijemu i dodavanjima srpskog šampiona, i pokušavao da brzom tranzicijom dođe do gola Sava Radanovića. Imao je domaćin u jednom trenutku prvog poluvremena više šuteva ka golu favorita, čak i šansu preko Miljana Momčilovića, kada je zaobišao golmana crveno-belih i odigrao paralelno sa gol-linijom...

Vidno je nezadovoljan bio Katai cirkulacijom lopte u Zvezdinom timu. Često je širio ruke, ulazio u verbalni klinč sa iskusnim Nikolom Marašom. Mnogo je bilo manjkavosti u igri srpskog šampiona, još više slabih pojedinaca. Nisu se često razumeli Lučić i Kostov, u igri kao ozbiljnog faktora nije bilo ni Mohameda Čama... Kuvalo je povremeno na terenu, pošteno je i zavrničilo u sudijskoj nadoknadi. Napadač domaćina Silue se požalio na povredu, ležeo na polovini rivala, međutim igrači Alberta Rijere nisu želeli da izbace loptu u aut. Posle nekoliko dodavanja, lopta je došla do tada neprimetnog Loizua. Kipranin je vrlo dobro centrirao, a Katai samo kresnuo loptu glavom koja je završila u mreži. Ništa se značajnije nije promenilo u nastavku. Mnogo duela, igre na malom prostoru i tek poneka šansa. Tražili su domaći penal posle duela Aderodžua i Veljkovića, potom preko Uroša Stojanovića iz prekida imali najbolju šansu na meču. Zvezda je bar donekle prodisala ulaskom Mirka Ivanića, ali svakako je subjektivan osećaj bio da je meč na Staroj Karaburmi trajao više od tri sata.