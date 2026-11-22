Sva tri gola Rasinga su delo nadahnutog Zabirija . Ko je gledao utakmice ekipe iz Santandera na El Sardineru mogao je da uoči zakonitost da su izuzetno efikasne i da obično domaćin izgleda na njima kao da je lansiran iz katapulta. Nagrne na rivala, pritiska, vrši visoki presing i sa velikim brojem fudbalera završava akcije, pa ne čudi što je posle samo osam minuta na semaforu pisalo 2:0. Najpre je mladi Marokanac zakucao loptu pod prečku tako što je natrčao na pas Ikera Lukea , da bi maltene u narednoj akciji isprovocirao Aleksa Remira da napravi grešku, što baš i nije svojstveno golmanu ekipe iz San Sebastijana, praktično ga je opljačkao i lako pogodio mrežu. Između ta dva detalja prošlo je samo 112 sekundi.

Tako je Jasir Zabiri stigao do čak 11 golova ove sezone. Na listi strelaca u Primeri bolji učinak od Marokanca imaju samo Rafinja i Kilijan Embape. Što bi rekli novinari Asa i Marke, dečko je prava referenca.

Izrastao je Zabiri u napadača kakvog Španija nije videla 85 godina! Prethodni fudbaler u dresu kluba koji je tek ušao u elitni rang, a postigao je makar 11 golova na terenima španskog fudbala bio je Sesar Rodriges u opremi Granade tokom sezone 1941/42. Bila su još trojica, ali u periodu između dva svetska rata.

I onda, koliko timova, koliko igrača, koliko prilika, moralo je da se čeka sve do 2026. i pojave momka koji je prošle godine vodio omladinsku selekciju Maroka do trijumfa na Mundijalitu, gde je bio najbolji strelac turnira i još se tad videlo da vredi. U Renu nije prošao, ali u Rasingu briljira.

Ako bismo se ograničili na sve sezone Rasinga u La Ligi, samo trojica igrača su u početnih 13 utakmica za klub imala sličan učinak, ali i to je bilo u pluskvamperfektu: Telete je dao 13 tokom takmičarske 1931/32, Pombo je dve godine kasnije brojao do 11, a u narednoj sezoni se Ćas zaustavio na 12.

Čisto da pomenemo, čuveni napadački tandem iz vremena kad se na ovim prostorima pratio Rasing, Nikola Žigić – Pedro Munitis je u sezoni 2008/09 zbirno autorizovao 15 golova, ali to je bilo kad je Srbin u zimskom prelaznom roku stigao iz Valensije.

Inače, bude li ovako raspucan kao što je trenutno, Jasir Zabiri bi mogao da postane najefikasniji fudbaler koji je ikad nosio dres Rasinga u pojedinačnoj sezoni La Lige. Rekord je u vlasništvu Salve Baljeste koji se leta 2000. zaustavio na koti 27. Deluje da je realno da ga stigne.

Osim dva gola, Jasir Zabiri je iznudio jedanaesterac koji je iskusni Serhio Kanales pretvorio u pogodak za 3:2, pa gostima sa Anoete ostaje kao uteha da su imali makar neku reakciju na dva gola zaostatka, tako što je Mikel Ojarzabal bio strelac i na 26. različitom stadionu. Kasnije je poentirao i Gonsalo Gedeš sa distance, ali džaba.

Ovo je veče, ma ovo je sezona Jasira Zabirija.