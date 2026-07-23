LUDI TIKET, četvrtak, 101.272 dinara: U brišućem letu počistio osam parova

Ovaj momak iz Sopota je očigledno znao šta radi kada je juče u popodnevnim časovima sastavljao tiket koji graniči sa naučnom fantastikom. U Mozzart kladionici u Ulici Miroslava Vlajića 5a, kovala se taktika za strašan dobitak sa uplatom od svega 500 dinara. Kada na isti papir stavite osam parova, pomešate prijateljske utakmice, uzbekistansku ligu, kvalifikacije za Ligu konferencija i brazilsku Seriju A, to ne može biti obična igra – to je čista fudbalska magija i hrabrost koja se retko viđa.

Prava drama odigrala se na terenima širom sveta, gde su tipovi poput kombinacija golova u oba poluvremena i prognoza nerešenog ishoda u Uzbekistanu prolazili kao od šale. Svaki pogođeni par, od Sasvola do Flamenga koji je u gostima prosto pregazio Čapekoense sa 0:4, donosio je neverovatno uzbuđenje i podizao adrenalin. Ukupna kvota od 184,13 pretvorila je ovaj letnji dan u praznik, a pogoci pored svakog meča nizali su se kao na traci, potvrđujući da je igrač iz Sopota te večeri bio u direktnoj vezi sa fudbalskim bogovima.

Kruna ovog majstorskog tiketa bio je čuveni SUPER MULTI BONUS koji je Mozzart automatski obračunao na osnovu broja odigranih parova i visine kvota. Ovaj fantastični dodatak iznosio je tačno 10 posto na ukupan dobitak, što je igraču donelo odličnih 9.206 dinara čistog bonusa! Zahvaljujući tome, maksimalna isplata je sa početnih 92.065 dinara skočila na konačnih, fenomenalnih 101.272 dinara, ostavljajući ceo Sopot u neverici i dokazujući da se velika hrabrost i te kako isplati.