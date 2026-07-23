Mario Hezonja na meti bivšeg NBA šampiona i čeka odluku Lebrona Džejmsa

Kada je u ponedeljak uveče osvanuo naslov kako Mario Hezonja plaća iz svog džepa izlaznu klauzulu od milion dolara kako bi napustio Real Madrid, činilo se da je samo pitanje trenutka kada će biti obelodanjen njegov sledeći klub.

U međuvremenu su počele da kruže razne spekulacije, od toga da Hrvat nema nijednu NBA ponudu, do toga da se našao u problemu zbog odlaska iz Reala. Čini se ipak da se kockice polako slažu...