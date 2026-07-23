Mario Hezonja na meti bivšeg NBA šampiona i čeka odluku Lebrona Džejmsa
Vreme čitanja: 2min | čet. 23.07.26. | 08:51
Hrvatski reprezentativac uveren da će karijeru nastaviti u NBA, zbog čega je odbio "uslovne" ugovore sa evroligašima
Kada je u ponedeljak uveče osvanuo naslov kako Mario Hezonja plaća iz svog džepa izlaznu klauzulu od milion dolara kako bi napustio Real Madrid, činilo se da je samo pitanje trenutka kada će biti obelodanjen njegov sledeći klub.
U međuvremenu su počele da kruže razne spekulacije, od toga da Hrvat nema nijednu NBA ponudu, do toga da se našao u problemu zbog odlaska iz Reala. Čini se ipak da se kockice polako slažu...
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Kako javljaju NBA insajderi Mark Stajn i Džejk Fišer, Klivlend je pokazao interesovanje za doskorašnjeg asa Blankosa i organizacija razmatra mogućnost da ga angažuje. On je trenutno jedna od najzanimljivijih opcija uz Džonatana Kumingu na tržištu slobodnih igrača.
Kako je ranije objavio Donatas Urbonas sa sajta BasketNews, Hezonja je uveren da će karijeru nastaviti u NBA ligi, zbog čega je odbio “uslovne” ugovore sa evroligašima, odnosno da ima garantovano mesto u nekom od najjačih evropskih klubova za slučaj da ne dobije angažman u NBA.
Interesantno je i to da Hezonja u ovom trenutku još čeka odluku Lebrona Džejmsa, kako bi nastavio svoje dalje usmerenje ka NBA ligi i očekuje se da će sve biti mnogo jasnije onog trenutka kada jedan od najboljih igrača u istoriji košarke bude definitivno izabrao svoj sledeći klub.
“Verujem da će osam ili devet košarkaša potpisati odmah pošto Lebron Džejms donese svoju odluku. Možda čak i više”, rekao je Mark Stajn.
Hrvatski reprezentativac uveren je da ima dovoljan kvalitet da postane jedna od legitimnih opcija u rotaciji NBA timova, zbog čega je i dalje fokusiran samo na pregovore sa NBA timovima. Već nekoliko godina Hezonja razmišlja o povratku u NBA posle nedovoljno dobrog prvog boravka kroz igre u Orlandu, Portlandu i Njujorku. Iako je bio peti pik na draftu 2015, njegov petogodišnji boravak u NBA ostavio ga je na proseku od 6,9 poena, 3,1 skoka i 1,3 asistencije, uz 31,9 odsto za tri. Zabeležio je 330 NBA nastupa.