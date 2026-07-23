Pisac Lamar Stivens ulazi u odelo koje je Bonga skrojio

Da li postoji igrač kao što je Isak Bonga u Evroligi? Teško! Uostalom, zato insistiranje Željka Obradovića da ga povuče sa sobom u Atinu dovoljno govori koliko je cenjen kod najboljeg trenera Evrope. Tako je bilo u Partizan Mozzart Betu, a očigledno će biti tako i u Panatinaikosu. Zato je u Humskoj bio jedan od glavnih prioriteta naći adekvatnu, koliko je to god moguće, zamenu za reprezentativca Nemačke. Crno-beli su u tome uspeli, i to u priličnoj tajnosti, dovođenjem doskorašnjeg igrača Pariza koji fizičkim karakteristikama u teoriji može da uradi mnogo toga dobrog na obe strane terena.

Sa dva metra visine, krase ga izuzetna pokretljivost, silovita eksplozivnost i sposobnost da bez problema preuzima i brani nekoliko različitih pozicija, od bekova do krilnih centara. U trenutnom sastavu biće glavna defanzivna snaga i "lepak" ekipe Đoana Penjaroje, koja će poprilično izmeniti oblik u odnosu na prošlu sezonu. Uz očekivani dolazak specijaliste kakav je Alesandro Pajola na poziciji plejmejkera, jasno je kakvu košarku Partizan želi da igra: agresivnu, čvrstu i sa mnogo više pažnje posvećene pritisku na loptu. Stivens stiže u Beograd sa ozbiljnim iskustvom sa najveće pozornice. Pre nego što je prošlog leta odlučio da prihvati poziv Pariza i oproba se u evropskoj košarci, odigrao je pet sezona u NBA ligi. Prošavši put od nedraftovanog igrača do pouzdanog rotacionog defanzivca, u najjačoj ligi sveta zabeležio je 224 utakmice, uz proseke od 5,6 poena i 2,9 skokova. Njegov NBA put počeo je 2020. godine u Klivlend Kavalirsima, gde se zadržao tri sezone i izgradio reputaciju beskompromisnog borca. Nakon toga, epizode je delio između Boston Seltiksa i Memfis Grizlisa, dok je u sezoni 2024/25 nastupao i za Motor Siti Kruz u Džij-ligi, pre nego što je definitvno prelomio da je vreme za evropsku avanturu.

Prošla sezona u dresu Pariza bila je pravi pokazatelj njegovog potencijala, ali i prilagođavanja na evropski stil. Zbog povrede je propustio uvodna dva meseca takmičenja, ali kada se vratio na parket, brzo je pokazao zašto je doveden. U 23 odigrane utakmice u Evroligi (uglavnom ulazeći sa klupe kao "džoker"), beležio je 9,3 poena uz sjajnih 41,7% šuta za tri poena i 3,3 skoka za samo 20 minuta u proseku. Paralelno, u šampionatu Francuske ubacivao je 9,9 poena uz 3,5 skokova, postavši jedan od ključnih faktora na putu Pariza do velikog finala plej-ofa. Ako pitate ljude iz Pariza, očekivalo se donekle i više od Stivensa, posebno kada znamo da su svu pažnju odbrane odvlačili Nadir Hifi i Džastin Robinson, ali sve može da se podvede pod prvu sezonu u Evropi i činjenicu da je imao problem sa povredom.

Sada je pred njim druga evroligaška sezona, ali u znatno pritisnutijem i zahtevnijem okruženju kakvo nosi dres Partizana. Stivens predstavlja treće pojačanje crno-belih u samo nekoliko dana. Pre njega, opremu crno-belih zadužio je čvrsti centar Kevarijus Hejs, dok je potpis stavljen i na novi ugovor kapitena Vanje Marinkovića koji doduše sigurno neće zaigrati pre decembra. Takođe znamo da je klub iz Humske već završio dolaske Pajole, ali i Dereka Vilisa, Nikole Tanaskovića i Kajla Olmana. Sa Hejsom u reketu, Pajolom na liniji dodavanja i Stivensom kao univerzalcem na krilu, Partizan dobija bedem koji će u teoriji moći da parira fizički najdominantnijim ekipama Evrope. Penjaroja će imati na raspolaganju igrača koji ne zahteva mnogo lopti u napadu da bi bio koristan, a čija energija u tranziciji i defanzivnom skoku može direktno da podiže atmosferu u Areni. Ono što Stivensa odvoja od većine košarkaša nisu samo atletism i borbenost, već i izuzetna priča van košarkaškog terena. Lamar je autor dečje knjige pod nazivom "Lamar’s Climb – A Journey to Happy Valley" (Lamarovo penjanje – Putovanje u Srećnu dolinu).