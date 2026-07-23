Anderlehtov novi početak s Portugalcem na klupi i Cvetkovićeva potencijalna eksplozija

Bivši napadač Čukaričkog nije bio deo omladinske reprezentacije na Evropskom prvenstvu u Velsu. U Anderlehtu velike nade polažu u Cvetkovića . Mladi Srbin nije igrao u poslednje dve prijateljske utakmice za svoj tim, u pobedama protiv komšija iz Holandije, AZ Alkmara sa 1:0 i NEC Najmehena sa 3:2.

Anderleht je zanimljiv srpskim ljubiteljima fudbala zbog potencijalnog A reprezentativca, mladog Mihajla Cvetkovića . Prošle sezone pružao je odlične igre – postigao devet golova uz najavu velikih dela momka rođenog 2007. godine, koji je u Brisel stigao iz Čukaričkog. Pokvario je utisak crvenim kartonom u finišu sezone, zbog kog je propustio finiš plej-ofa belgijskog šampionata. U budućnosti bi mladi napadač mogao da bude „devetka” Orlova. Bilo je priče ovog leta oko transfera Cvetkovića , ali u Briselu zasad odolevaju. Osim Srbina, zlatna koka tima je i kanadski vezista Natan Saliba , učesnik nedavno završenog Mundijala.

Problem za Anderleht je što nije u takmičarskom ritmu – ovo mu je prvi zvaničan meč u sezoni, dok je Hamarbi u top formi i trenutno zauzima drugo mesto u švedskom Alsvenskanu, iza iznenađujućeg lidera Sirijusa. Nimalo lak posao za nekadašnjeg trenera Porta.

“Znamo da u Anderlehtu uvek postoji odgovornost, jer igramo za klupski znak na dresu. Želimo da vratimo klub na mesto koje mu pripada, ali znamo da još uvek postoje koraci koje treba preduzeti. Ova utakmica protiv Hamarbija je jedan od tih koraka“, smatra Bruno, dodajući da želi da vidi pobednički mentalitet u igri Anderlehta.

„Imam ideje, svoj stil, igrači znaju šta očekujem od njih. Želim pobednički mentalitet i potreban način razmišljanja. I zadovoljan sam načinom razmišljanja koji sam do sada video u pripremama. Anderleht nikada ne igra na nerešen rezultat. Takav mentalitet nikada nije ono što želim da vidim od svog tima. Igramo da pobedimo. Uvek. To je ono što bi trebalo da nas definiše”.

20.00: (2,15) Bešiktaš (3,45) Midtjiland (3,35)

Hamarbi igra u Stokholmu na stadionu s veštačkom travom. Tim čiji je suvlasnik Zlatan Ibrahimović u odličnoj je formi – ima tri vezane pobede u domaćem šampionatu, od čega dve bez primljenog pogotka. U formi je mladi irački napadač Montader Madžed, koji je postigao tri gola na poslednje tri utakmice, dok je protiv Degeforša pre četiri dana dao dva pogotka.

„Borimo se različitim oružjem. Hamarbi se već neko vreme takmiči, mi još nismo tamo. To je nešto što bi UEFA trebalo da ispita. Po mom mišljenju, to može da napravi razliku”, istakao je portugalski stručnjak.

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LIGA EVROPE, DRUGO KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)

Četvrtak

18.00: (1,50) Karabag (4,10) CSKA Sofija (7,00)

19.00: (2,30) Hamarbi (3,40) Anderleht (3,10)

19.00: (1,48) Tromse (4,20) Hradec (7,25)

19.00: (3,00) Dinamo Kijev (3,20) PAOK (2,45)

19.00: (3,30) Šerif Makabi (3,30) Tel Aviv (2,25)

20.00: (2,15) Bešiktaš (3,45) Midtjiland (3,35)

20.00: (7,50) Sankt Galen (4,60) Benfika (1,42)

20.00: (1,65) Tvente (3,85) Ferencvaroš (5,30)

21.00: (2,15) Hajduk (3,30) Pafos (3,50)

***kvote su podložne promenama