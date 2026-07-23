Maldini nije optimista: Gvardiolu i Azure deli 10.000.000; klubovi hoće Kontea i spremni su da plate

Nije čak ni samo do para. Italijani su želeli da Gvardiola preuzme kompletnu brigu o budućnosti tamošnjeg fudbala. Da postavi sistem i u omladinskim kategorijama. To zahteva vreme, a Gvardiola, koji je bez odmora još otkako je u sezoni 2012/20213 pravio pauzu posle staža u Barseloni, nije čovek koji nešto radi na pola posla. I brzo je shvatio da porodicu teško da bi i viđao kda bi prihvatio posao, iako su mu Italijani dozvoljavli da ostane da živi u Barseloni.

Azuri su dakle morali da se okrenu drugim opcijama i sad je to već preraslo u ono tradiconalno italijansko lobiranje. Danas bi svoj glas, neformalan doduše, trebalo da daju i klubovi Serije A na sastanku sa vrhuškom Saveza predvođenom predsednikom Đovanijem Malagom. Gazeta delo Sport kaže da je nedvosmislen izbor italijanskih prvoligaša Antonio Konte. Bio je već selektor od 2014. do 2016, odveo tim do četvrtfinala Evropskog prvenstva, preko Španije, da bi ispao tek od Nemačke u nesrećnoj penal seriji.

Gazeta čak tvrdi da bi klubovi bili spremni da finansijski pomognu Savezu da angažuje Kontea, jer su uvereni da bi on mogao da podigne ceo sistem što bi dugoročno podiglo i same klubove. Mada nismo baš sigurni koliko Konte uopšte razmišlja o njima. On je ipak čovek rezultata, ne trener poznat po tome što je gradio sisteme.