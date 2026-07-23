LUDI TIKET (-), četvrtak, 223.523 dinara:Brazilska turneja sa neslavnim krajem

Ovaj tiket odigran preko veb aplikacije predstavlja pravu sportsku dramu u kojoj je samo jedan gol srušio san o velikom dobitku. Igrač je sastavio izuzetno hrabar tiket sa šest fudbalskih mečeva iz brazilskih liga, gađajući tešku kombinaciju da će u oba poluvremena pasti po jedan ili dva gola. Sa uplatom od 400 dinara i ukupnom kvotom od 508,01, potencijalni dobitak iznosio je preko 223.000 dinara sa bonusima, što pokazuje koliko je malo falilo da se naplati vrhunski osećaj za igru.

Analiza mečeva pokazuje neverovatan niz pogodaka, gde je pet utakmica prošlo tačno po planu. Redom su zeleli prolazi za parove Nautiko – Londrina, Sao Paulo – Paranaense, Internacional – Kruzeiro, Gojas – Sport Resife i Koritiba – Palmeiras. Međutim, kobni pad dogodio se na susretu Seara – CRB, koji je završen rezultatom 0:1. Gol je pao u prvom poluvremenu, ali pošto su u drugom delu mreže mirovale, ovaj meč je označen crvenim i srušio je ceo tiket.

Ipak, iako je krajnji ishod bio gubitni, igrač nije ostao praznih ruku zahvaljujući benefitu NAPLATI PROMAŠAJ. Ova opcija omogućava isplatu novca kada igrač padne samo jedan par i ispunjavaju uslov od minimum četiri para i pogođenom kvotom većom od 29. U ovom slučaju, pogođeni parovi su zadržali veliku vrednost, pa je igraču isplaćeno 2.000 dinara. Iako to nije maksimalni dobitak, ova petostruka vrednost uplate ublažila je žal za samo jednim golom koji je nedostajao do potpunog trijumfa.