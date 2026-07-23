Kodi stigao u Pirej: Pet godina sam neprestano mislio o tome da igram u Grčkoj
Vreme čitanja: 2min | čet. 23.07.26. | 08:27
"Postoji posebna veza između ovog kluba i mog prethodnog tima i veoma sam srećan što sam ovde"
Jedno od dva kapitalna pojačanja Olimpijakosa ovog leta je stiglo, Kodi Miler Mekintajer sleteo je u Atinu i nedugo po dolasku naišao na spremne grčke novinare koji su dobili priliku za kratak razgovor.
Nekadašnji plejmejker Crvene zvezde ne krije oduševljenje zbog potpisa za aktuelnog šampiona Evrope i naglašava da mu je ovo ispunjenje višegodišnjeg sna.
"Umoran sam jer je veoma kasno, ali sam istovremeno zaista uzbuđen što sam ovde. Jedva čekam da sutra upoznam trenere i sve članove ekipe", rekao je Mekintajer novinarima na aerodromu, a prenosi grčka Gazeta.
Izabrane vesti
Vijetnam 1, 14.30: Na Trang Dolfins (28,0) Kan To Ketfiš (12,0)
Kaže da je prelazak u Olimpijakos bila laka odluka za njega, jer...
"Oduvek sam želeo da igram u Grčkoj. Poslednjih pet godina stalno sam razmišljao o tome, a sada sam dobio priliku da igram uz ove izuzetne igrače i trenere, u tako velikom klubu, o kojem mnogo znam. Zaista sam uzbuđen".
Deliće svlačionicu sa novajlijom Žanom Monterom i MVP-jem Sašom Vezenkovom.
"Jedva čekam da zaigram sa svima. Svako je poseban i talentovan na svoj način. Posebno Montero, sa kojim ću imati priliku da delim teren. O Saši ne moram mnogo da govorim, svi znaju kakav je igrač. Svaki igrač u timu je veoma važan i zaista jedva čekam da zaigram sa njima".
Ističe da je spreman za naporan rad.
"Idem korak po korak, znam šta ekipa i trener traže i očekujem da se što pre prilagodim kako bih se osećao prijatno u novom okruženju".
Imao je i poruku za navijače.
"Jedva čekam da zaigram pred vama. Ranije sam igrao protiv ove ekipe, a sada je sjajan osećaj biti njen deo. Postoji posebna veza između ovog kluba i mog prethodnog tima i veoma sam srećan što sam ovde".
Jedva čeka rad sa Jorgosom Barcokasom.
"Nadam se da ću se savršeno uklopiti u ovu ekipu. Zato sam ovde. Želim da pomognem saigračima, da unesem svoju energiju i agresivnost u igru i verujem da to mogu da uradim".