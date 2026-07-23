Kodi stigao u Pirej: Pet godina sam neprestano mislio o tome da igram u Grčkoj

Vijetnam 1, 14.30: Na Trang Dolfins (28,0) Kan To Ketfiš (12,0)

Kaže da je prelazak u Olimpijakos bila laka odluka za njega, jer...

"Oduvek sam želeo da igram u Grčkoj. Poslednjih pet godina stalno sam razmišljao o tome, a sada sam dobio priliku da igram uz ove izuzetne igrače i trenere, u tako velikom klubu, o kojem mnogo znam. Zaista sam uzbuđen".

Deliće svlačionicu sa novajlijom Žanom Monterom i MVP-jem Sašom Vezenkovom.

"Jedva čekam da zaigram sa svima. Svako je poseban i talentovan na svoj način. Posebno Montero, sa kojim ću imati priliku da delim teren. O Saši ne moram mnogo da govorim, svi znaju kakav je igrač. Svaki igrač u timu je veoma važan i zaista jedva čekam da zaigram sa njima".

Ističe da je spreman za naporan rad.

"Idem korak po korak, znam šta ekipa i trener traže i očekujem da se što pre prilagodim kako bih se osećao prijatno u novom okruženju".