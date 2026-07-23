Grizman golom debitovao u MLS ligi! Bekamov Inter pod istragom zbog Kazemira
Vreme čitanja: 2min | čet. 23.07.26. | 08:38
Levandovski debitovao u porazu
Izvesno je da bi i u tim godinama pravio razliku na utakmicama u Evropi, ali sa 35 leta iza sebe Antoan Grizman je čini se na vreme shvatio da bi to bili sve ređi i ređi trenuci, te da mu je vreme da razmišlja o tome kako da produži karijeru. Selidba u SAD upravo je korak ka tom cilju, a gol na debiju u dresu Orlanda nagoveštaj da je Francuz napravio pravi izbor.
U stvari, kao da je sama njegova pojava u timu bila veliki podsticaj za ceo tim, koji je pregazio jednog od dva lidera Zapadne konferencije San Hoze sa 4:0. Grizman je, na svoj tradicionalno hladnokrvan način, “usmrtio“ odbranu rivala u akciji za 3:0. Svakako lep način da proslavi veliki jubiler – 300. gol u profesionalnoj karijeri.
Izabrane vesti
Mada treba reći da je apsolutni junak meča bio iskusni Kolumbijac Eduard Atesta, koji je upisao “het-trik“ asistencija.
Debi za novi klub imao je i Robert Levandovski, ali doskorašnji napadač Barselone nije imao tako lep dan. Jer njegov Čikago Fajer išao na noge Inter Majamiju – bez Lionela Mesija, ali sa Luisom Suarezom – i izgubio sa 2:3. Nije im pomogao čak i poklon autogol Roka Riosa Nova za 1:0 za Čikago.
Baš je Suarez postigao prvenac za Inter sa penala, a Levandovski je bio u igri do 62. minuta. U 89. je na teren kročio i Viktor Radojević, nekadašnji bek TSC, koji se još otima za minute u Čikagu.
U Interu ipak imaju i razloga za brigu, jer je uprava MLS lige protiv njih otvorila istragu zbog sumnji da su kršili pravila prilikom trasfera Kazemira. Jer pravila u prvenstvu SAD kažu da klubovi polažu prava na određene igrače koje su prvi “pikirali“. Prava na Kazemira bila su u vlasništvu LA Galaksija, a iako je Inter objavio da je od tima iz Kalifornije otkupio taj luksuz, MLS liga nije saznala tačno kako, pa je rešila da sama zatraži informacije.
MLS
Nju Ingland – Toronto 0:0
Filadelfija – Njujork Red Buls 3:1
Sinsinati – Vankuver 4:1
Kolumbus – Njujork Siti 1:2
Inter Majami – Čikago 3:2
Šarlot – Atlanta 2:2
Hjuston – Di Si Junajted 1:1
Nešvil – Montreal 1:0
Kanzas Siti – Minesota 2:1
Kolorado – San Dijego 1:0
Ostin – Sijetl 3:1
San Hoze – Orlando 0:4
Los Anđeles Galaksi – Sent Luis 1:3
Portland – Dalas 2:2
Los Anđeles FK – Solt Lejk 3:1