Grizman golom debitovao u MLS ligi! Bekamov Inter pod istragom zbog Kazemira

Izvesno je da bi i u tim godinama pravio razliku na utakmicama u Evropi, ali sa 35 leta iza sebe Antoan Grizman je čini se na vreme shvatio da bi to bili sve ređi i ređi trenuci, te da mu je vreme da razmišlja o tome kako da produži karijeru. Selidba u SAD upravo je korak ka tom cilju, a gol na debiju u dresu Orlanda nagoveštaj da je Francuz napravio pravi izbor.

U stvari, kao da je sama njegova pojava u timu bila veliki podsticaj za ceo tim, koji je pregazio jednog od dva lidera Zapadne konferencije San Hoze sa 4:0. Grizman je, na svoj tradicionalno hladnokrvan način, “usmrtio“ odbranu rivala u akciji za 3:0. Svakako lep način da proslavi veliki jubiler – 300. gol u profesionalnoj karijeri.