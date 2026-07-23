Tanjga baca Sinišu u vatru protiv Ajaksa i nastavlja da veruje Sukačevu

Svestan je i on, kao i njegov otac Miroslav , da ova partija može da bude prekretnica u njegovoj karijeri, ali i da izazove lavinu kritika sa kojima se Siniša nije baš najbolje nosio u prošlosti. Svaki potez trenerovog sina, baš zbog te „titule“, bio je pod lupom prošle sezone. Zato je potez šefa struke Stare dame da jedinog preostalog klasičnog štopera ubaci u tandem sa Đorđem Crnomarkovićem – umesto da kombinuje i stavi Barosa ili Buteana na tu poziciju, budući da su je već pokrivali u nekoliko navrata u prošlosti – odraz hrabrosti.

Za prvi meč sa Kopljanicima strateg Novosađana Miroslav Tanjga morao je da donese nekoliko bitnih odluka. Naravno, najbitnija se ticala drugog štopera. I pored ogromnog, pre svega ličnog, ali i timskog rizika, trener Vojvodine ovu poziciju poverio je sinu Siniši Tanjgi i direktno ga bacio u vatru. A 22-godišnji defanzivac će ili potpuno izgoreti večeras ili će iz nje izaći kao junak. Treća opcija ne postoji. Nećemo se pretvarati i zažmuriti na krajnje delikatnu situaciju u kojoj se nalazi ovaj mladić i koja ga je pratila tokom čitave prošle sezone.

Tako da, iako oslabljena neigranjem startnog štopera zbog crvenog kartona, Stara dama veruje u podvig u Novom Sadu i vraćanje Ajaksu „milo za drago“ za onu eliminaciju pre dve sezone, kada je meč u Amsterdamu bio najviša tačka u letu ekipe, koja je poput ptice slomljenih krila do kraja sezone nastavila da se kreće silaznom putanjom.

Ipak, na Karađorđu vlada dobra atmosfera nakon odličnog otvaranja domaćeg šampionata i ubedljive pobede nad OFK Beograd Mozzart Betom (4:0), pre svega četiri dana. Iz tabora Novosađana uveravaju javnost da su utakmice sa Fradijem i bolna eliminacija iz Lige Evrope stvar prošlosti, a oni koji su gledali drugih 45 minuta protiv Romantičara u nedelju imaju razloga da im poveruju.

Kad već nije prekomandovan na štopera, Lukas Baros – i pored tragičnog dvomeča sa Ferencvarošem – zauzeće poziciju levog beka, pre svega jer u ovom rosteru nema adekvatnu zamenu. Petar Sukačev još nije dovoljno „zreo“ da isprati ozbiljne defanzivne zadatke koje sa sobom nosi igranje u zadnjoj liniji protiv rivala poput Ajaksa, kao što je markiranje iskusnog Stivena Berghujsa. Na drugoj strani, desnu aut-liniju pokrivaće Lazar Nikolić. Iako nijedan od najpouzdanijih igrača Stare dame u minuloj sezoni nije bio na svom nivou u Budimpešti, nema iznenađenja što je ponovo zadobio Tanjgino poverenje. Protiv Romantičara je čak dobio priliku i da predahne.

U vezi ponovo neće biti iznenađenja. U paru će delovati Ifet Đakovac i Njegoš Petrović, kao neka vrsta osovine ovog tima Lala, dok će se ispred njih i treći put u evropskim kvalifikacijama naći Dejan Zukić. Ne odustaje stručni štab od kapitena ekipe, koji je u dosadašnjem delu sezone ostao nedorečen. Ali ovo poverenje struke može samo pozitivno da deluje na momka iz Bačkog Jarka. Bio bi to savršeno ispisan scenario kada bi Vošina „desetka“ proradila baš protiv Kopljanika i na taj način uhvatila prepoznatljivu formu.

Još jedan igrač koji ima poverenje šefa i njegovih pomoćnika jeste Petar Sukačev. Ali nekadašnji kadet Crvene zvezde ga nije dobio a priori, već je za njega morao da se izbori. Kroz treninge, domaći šampionat, pa i na najvećoj sceni u Budimpešti, gde je prošle nedelje bio retka svetla tačka u igri Vojvodine. Svoju priliku 19-godišnjak iz Jagodine dobiće i protiv velikana iz Amsterdama. Nasuprot Sukačevu, po desnom boku će defanzivce Ajaksa svojim trkovima iza odbrane pokušati da iznenadi Lazar Ranđelović. Minulog vikenda momak iz Leskovca ponovo je pokazao svu raskoš sprinterskih sposobnosti, ali protiv OFK-a nije izostao ni konkretan učinak. Nastavio je Ranđelović tamo gde je stao i sa golom i dve asistencije zagolicao maštu Vojvodinaša – šta bi bilo kada bi se isti Lazar pojavio i Evropi.

Pored štopera, najveću dilemu od svih pozicija u timu Tanjga je imao oko mesta špica. Iako je Vukanović obavio svoju rolu u Budimpešti sasvim solidno – dinamika utakmice dovela je do toga da praktično nije imao angažman u napadu – strateg crveno-belih odlučio je da nagradi dvostrukog strelca protiv OFK Beograda i ulogu najisturenijeg napadača poveri Nardinu Mulahusejnoviću. Momak iz BiH dosad je ostavio pomešan utisak kod navijača, ali nijednog trenutka njegov pristup nije dovođen u pitanje, već isključivo motoričke sposobnosti i jednodimenzionalnost u napadu. Videćemo koliko će golgeter iz Gračanice moći da dođe do izražaja pored Ajakosve odbrane, pre svih, iskusnog Dejlija Blinda.

Startna postava Vojvodine za duel sa Ajaksom u Novom Sadu, u formaciji 4-2-3-1, trebalo bi da izgleda ovako: Dragan Rosić – Lazar Nikolić, Đorđe Crnomarković, Siniša Tanjga, Lukas Baros – Njegoš Petrović, Ifet Đakovac – Lazar Ranđelović, Dejan Zukić, Petar Sukačev – Nardin Mulahusejnović.

LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)

Utorak

Geterborg - Levadija 1:2 (0:2)

Florijana - Drita 1:1 (0:0)

Bisen - Đer 2:6 (1:3)

Sreda

Nefči - Dinamo Minsk 2:4 (2:1)

Bohemijans - Balkani 2:1 (0:1)

Bašakšehir - Inter Turku 1:1 (0:1)

Vardar - Riga 2:3 (1:2)

Spartak Trnava - CSKA Sofija 0:0

Železničar Pančevo - Braga 0:1 (0:0)

Četvrtak

16.30: (5,40) Mališeva (3,60) Hibernijan (1,62)

17.00: (3,70) Alaškert (3,25) Kluž (2,00)

17.00: (7,75) Liepaja (4,20) Austrija (1,40)

17.30: (3,60) Panevezis (3,20) Tobol (2,05)

18.00: (1,80) Debrecin (3,45) Pjunik (4,20)

18.00: (3,50) Dila Gori (3,25) Apolon (2,05)

18.00: (2,20) Flora (3,35) TNS (3,05)

18.00: (1,40) HJK (4,40) Kolerajn (7,25)

18.00: (8,00) Paide (4,40) Zira 1,37()

18.30: (1,95) AEK Larnaka (3,30) Beitar Jerusalim (3,80)

18.30: (1,25) Dunajska Streda (5,20) Velež (11,0)

18.30: (1,10) Rakov (8,50) Valeta (18,0)

18.30: (1,05) RFS (12,0) Vestri (22,0)

19.00: (13,0) Bate Borisov (5,80) Sion (1,20)

19.00: (2,00) Dinamo Tbilisi (3,25) Žalgiris (3,70)

19.00: (10,0) Santa Koloma (6,25) Rapid Beč (1,22)

19.00: (3,00) Gais (3,30) Nordsjiland (2,25)

19.00: (1,77) ML Vitepsk (3,45) Sutjeska (4,40)

19.00: (2,85) Univerzitetea Kluž (3,25) Bran (2,35)

19.00: (5,00) Zimbru (3,50) Noa (1,68)

19.30: (1,35) Vaduz (4,80) Atletik Eskaldes (7,50)

19.45: (1,33) FCSB (4,70) Auda (8,50)

20.00: (2,85) Aluminij (3,30) Dinamo Tirana (2,35)

20.00: (5,60) Pakš (3,90) Panatinaikos (1,55)

20.00: (4,20) Polisja Žitomir (3,45) Kopenhagen (1,80)

20.00: (2,90) Varaždin (3,30) Jablonec (2,30)

20.00: (6,00) Vojvodina (4,20) Ajaks (1,50)

20.30: (1,42) Borac (4,30) Petrokub (7,00)

20.30: (2,90) Hapoel TA (3,05) Ludogorec (2,45)

20.30: (3,80) LNZ Čerkasi (3,30) Gent (1,95)

20.30: (1,17) Lugano (6,25) Dukađini (15,0)

20.30: (2,60) Žilina (3,30) Katovice (2,35)

20.45: (1,78) Bravo (3,50) Škendija (4,30)

20.45: (1,17) Madervel (6,50) Toršavn (14,0)

20.45: (1,17) Rijeka (6,50) Deri Siti (14,0)

20.45: (3,40) Runavik (3,65) Koper (1,95)

20.45: (1,45) Šelburn (4,00) Kalju (7,00)

21.00: (1,20) Partizan (6,25) UNA Strasen (11,0)

21.00: (2,25) Stjarnen (3,45) Ilves (2,90)

21.15: (2,25) Valur (3,30) Zrinjski (3,00)

*** kvote su podložne promenama