Rijera ti je dopunio kredit, sada nemoj da čašćavaš prisustvom

Kao da nema ni malo ličnog i šampionskog ega u sebi, nekadašnji napadač Intera je dozvolio da se od marketing brenda Crvene zvezde, stropošta do stadijuma igrača kome većina navijača voiljenog kluba želi da vidi leđa. Kada je dolazio na Marakanu možda se znalo da je u poznoj jeseni karijere, da će morati da mu se dozira minutaža. Ali se svakako očekivao veći uticaj na svlačionicu Crvene zvezde, te da će uzeti baklju koju su, ne tako davno, s ponosom nosili Marko Marin i Aleksandar Dragović. Pomenuti igrači su one oko sebe činili boljim. Marko Arnautović to za sada nije uspeo.

Sećate se sigurno kako je na početku mandata u Crvenoj zvezdi delovao Aleksandar Dragović. Štoper iz orbite, kao igrač koji predstavlja etalon vrednosti dobro urađenog posla na letnjoj pijaci. Kasnije je padao, jer ga je slaba konkurencija i intenzitet osnovnog takmičenja vuklo ka proseku. Ali je ostavio odličan utisak. Isto kao i Marko Marin, bez obzira što je morao da priđe lopti u Atini i donese Crvenoj zvezdi plasiranim penalom još jedno evropsko proleće.

Sa druge strane Marko Arnautović je postao simbol iritacije. Nezainteresovanosti i bahatosti na terenu koja je, između ostalog, prouzrokovala petardu u Plzenju. Niko ovde ne spori majstorstvo Srbina iz Austrije, čoveka koga je jaka emocija prema Siniši Mihajloviću, dovela u Ljutice Bogdana. Pamtiće se da je postao najstariji strelac u istoriji večitog derbija, dao ozbiljan doprinos u prošlogodišnjem plasmanu u eliminacuionu fazu Liga Evrope. Odigrao je sa jednom nogom u Gracu, briljirao na gostovanju Malmeu, dao gol iz penala Lilu. Ali kada je trebalo da povuče pretvorio se u onu žabu iz crtaća.

I ne, ne treba Marko Arnautović da se odriče astronomskih primanja za srpske uslove, i plate od 2,5 miliona evra. Nije on isključivi krivac za Berš Ševu i Plzenj, ali jeste jedan od...Niti se to tako radi u ozbiljnim klubovima i ozbiljnom biznisu.

Ali, poslednje informacije kažu da je i pored raznih govorkanja Albert Rijera odlučio da dopuni kredit Marku Arnautoviću. Prevedeno: rekao je klupskim čelnicima da ne dovode novog napadača po svaku cenu. Makar do zimskog prelaznog roka. Vidi i dalje Rijera, Marka kao referentnu ofanzivnu tačku. To znači da će najbolji strelac u istoriji Austrije da deli minutažu sa Bambom Dijangom. Vrlo rizičan potez, jer će Crvena zvezda i pored velikog podbačaja na evropskoj sceni igrati na tri fronta.

Arnautović će, sasvim sigurno, preskakati utakmice. Ali bi one koje igra morao da shvati na drugačiji način. Previše je u poslednje vreme čašćavao prisustvom. Odradio je već više od polovine ugovora sa Crvenom zvezdom. I utisak je opor. Još ima vremena da ga popravi, iako nikada, to je bar izvesno, neće biti u istoj ravni sa dugogodišnjim prijateljem Aleksandrom Dragovićem.