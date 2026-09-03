Kraj sage konačno otvorio put za Lenardov povratak u Toronto

Prema informacijama NBA insajdera Šamsa Čaranije, Toronto od početka nije želeo da preuzme rizik eventualnih kazni koje bi bile izrečene Lenardu . Sada, kada je istraga konačno završena, sve ukazuje na to da više nema prepreka za njegov povratak na Istok. "Ovo je bila poslednja informacija koju su Reptorsi čekali kako bi mogli da krenu u realizaciju trejda. Još u julu NBA liga jasno je stavila do znanja objema stranama da mogu da sprovedu posao, ali bi svaka eventualna kazna izrečena Kavaju Lenardu pala na teret Reptorsa. Toronto nije želeo da preuzme taj rizik. Sada je NBA imala dovoljno vremena da obe situacije reši istovremeno, a očekivanje u ligi, kako u krugovima bliskim Torontu, tako i oko Lenarda, jeste da će trejd biti realizovan u narednih nekoliko dana".

Cela priča počela je zbog sumnje da su Klipersi zaobišli pravila seleri kepa i Lenardu deo novca isplaćivali preko kompanije „Aspiratio“, sa kojom je imao marketinški ugovor. Posle višemesečne istrage NBA je utvrdila nepravilnosti, pa je franšiza iz Los Anđelesa ostala bez pet pikova prve runde, dok je vlasnik Stiv Balmer kažnjen sa 30.000.000 dolara.

Lenard je, sa druge strane, prošao znatno blaže. Kažnjen je sa 700.000 dolara, ali je izbegao suspenziju i eventualno poništavanje ugovora. Nakon što je NBA izrekla konačnu odluku, oglasio se i američki košarkaš.

"Integritet i poštovanje prema ovoj igri predstavljaju osnovu svega za šta se zalažem. Prihvatam punu odgovornost za pogrešne procene ljudi iz mog najbližeg okruženja i žao mi je zbog toga što je ova situacija odvukla pažnju navijača i moje porodice. Ugovor sa Klipersima, kao i sporazume koji su predmet istrage, potpisao sam bez ikakvog saznanja da je bilo ko imao nameru da zaobiđe pravila seleri kepa. Tokom poslednjih 15 godina moj prioritet bio je da dam sve od sebe za svoju porodicu, košarku i ljude sa kojima delim teren. Sada, kada se vraćam u Toronto, fokusiran sam na ono što mogu da kontrolišem, da zatvorim ovo poglavlje i krenem dalje od početka".