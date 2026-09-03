Lion Bejli kao višnja na šlag - najjači prelazni rok u istoriji grčkog fudbala

Prilikom jučerašnje najave ovog posla nisu bili poznati finansijski detalji. Ali zato su jutros grčki mediji sve raščivijali. Pirejski crveno-beli platili su Aston Vili obeštećenje od 5.000.000 evra i potpisali trogodišnji ugovor sa reprezentativcem Jamajke vredan ukupno 6.000.000 evra neto, iliti 2.000.000 evra po sezoni.

Najavljeno - učinjeno! Olimpijakos je pre ponoći uspeo da finišira transfer Liona Bejlija (29), da ga zvanično predstavi kao svog novog igrača, i da ga prijavi za Ligu Evrope. Veliki posao slavnog kluba, koji je na ovaj način praktično stavio višnju na šlag kada je u pitanju najskuplji prelazni rok u istoriji grčkog fudbala.

Zaključno s ovim poslom Olimpijakos je tokom leta potrošio ukupno 65.000.000 evra, a ni u jednom prethodnom prelaznom roku nije prebacio cifru od 24.000.000. Ipak, sve je to uspeo da pokrije skupocenim prodajama. Od odlazaka golmana Konstantinosa Colakisa, Andrea Luiza, Hristosa Muzakitisa, Koštinje i još nekih igrača, u kasu se slilo blizu 79.000.000 evra. I to je takođe rekord, kada su u pitanju izlazni transferi grčkog velikana. "Olimpijakos je u sredu uveče zaključio prelazni rok. Poslednji potez crveno-belih mogao bi u potpunosti da promeni dinamiku igračkog kadra, s obzirom na to o kakvom se igraču radi", pišu kolege iz Atine. "Klub je uspeo da angažuje Liona Bejlija pod sopstvenim uslovima, što ima veliku težinu kada se uzme u obzir da je reč o igraču sa 163 utakmice, 23 gola i 25 asistencija u Premijer ligi, uz blistavu karijeru u Bajer Leverkuzenu. Još važnija je činjenica da Jamajčanin u Pirej stiže sa 29 godina, odnosno u zenitu karijere. Na takmičarskom nivou, Olimpijakos je ovim potezom dobio vrhunskog, elitnog sportistu. Bejli nije igrač kojem je potrebno oživljavanje. On je etablasirani krilni napadač spreman da odmah pravi razliku na terenu".

I kao što je dovodeći Gustava Puertu - novog najskupljeg igrača u istoriji kluba - uspeo da na tržištu pobedi Benfiku, u u trci za Liona Bejlija Olimpijakos je nadvisio dva saudijska prvoligaša, što nije mala stvar. To govori o rapidnom rastu njegove reputacije, kao i finansijskoj moći. "Kada je reč o uklapanju u taktički plan Hosea Luisa Mendilibara, Bejli se nameće kao ključni element za probijanje i najtvrđih odbrana", objašnjavaju dalje Grci. "Poznato je da španski stručnjak insistira na visokom presingu, direktnom fudbalu i konstantnoj dinamici na terenu, zahtevajući od igrača preuzimanje inicijative — filozofija i sistem koji se idealno poklapaju sa igračkim karakteristikama Jamajčanina. Ova akvizicija donosi Olimpijakosu preko potrebne napadačke alternative, više taktičkih opcija i veći stepen vertikalnosti u igri. S obzirom na to da je prethodnih godina sarađivao sa Unaijem Emerijem u Premijer ligi, Bejli već poseduje taktičku zrelost i naviku na rad u visoko zahtevnim sistemima, što njegovu adaptaciju u Pireju čini znatno lakšom i bržom". Bejlijeva prva stanica u Evropi bila je Austrija, pošto je sa nepunih 14 godina zaigrao za Anif Jugend. Odatle ga je put vodio u Trenčin i Genk, da bi 2017. stigao u Leverkuzen za 16.700.000 evra. Za četiri godine u Nemačkoj etablirao se kao jedan od najboljih krilnih igrača, što mu je donelo transfer u Englesku za duplo više novca. Njegova poslednja stanica pre dolazak u Pirej bio je Rim, tačnije Roma.