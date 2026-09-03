Škoti oduševljeni Ivezićem: Svestran igrač sa bundesligaškim i reprezentativnim iskustvom

Tek je stigao u ekipu, nije Ivezić još ni čestito upoznao saigrače. Međutim, u teoriji bi mogao da debituje za zeleno-bele već ovog četvrtka od 20.45 časova, kada Hibernijan očekuje gradski derbi sa Hartsom u okviru 5. kola Premijer lige Škotske.

Trener Dejvid Grej uverava da ćemo Ivezića vrlo brzo videti na terenu. Smatra da neće imati problem da se adaptira na novu sredinu.

“Oduševljeni smo što smo doveli Marka u našu zgradu i pogurali čitav posao preko ciljne linije. On je igrač sa dobrom kombinacijom fizičkih, defanzivnih kvaliteta i iskustva, s obzirom na to da je igrao Bundesligu i nastupao za reprezentaciju Srbije. On je veoma svestran, daje nam dodatne opcije u timu. Ima 24 godine, najbolje godine karijere su tek pred njim. Verujemo da je spreman i da će se brzo uklopiti u našu ekipu”, kazao je Grej.

20.45: (2,45) Hibernijan (3,30) Harts (2,70)

I sportski direktor Malki Makaj je veoma zadovoljan zbog ovog transfera. On vidi Ivezića u poslednjoj liniji, kao štopera (što je i igrao najčešće u Nemačkoj), a ne kao defanzivnog vezistu – gde smo ga najčešće gledali u Voždovcu.

“Marko je igrač kojeg smo dugo pratili i drago nam je što smo uspeli da ga dovedemo. Reč je o snažnom, svestranom igraču koji može da igra svuda u poslednjoj liniji. Drago nam je što je vezao budućnost za Hibernijan”, poručio je Makaj.

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ŠKOTSKA 1 – 5. KOLO

Četvrtak

20.45: (2,45) Hibernijan (3,30) Harts (2,70)

***Kvote su podložne promenama