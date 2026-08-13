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NAJAVA DANA (četvrtak, 13. avgust): Tobol - Partizan, a zatim i ostali kvalifikacioni mečevi

Vreme čitanja: 3min | čet. 13.08.26. | 08:05

Pogledajte kratku bet analizu najvažnijih mečeva u danu pred nama...

TOBOL – PARTIZAN, 17.00
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Partizan na revanš u Kazahstan nosi tri gola prednosti. Dosta dobrih sat vremena fudbala odigrao je Partizan protiv Tobola, možda najboljih od početka sezone. Bilo je šansi, bilo je lepih i smislenih akcija, bilo je požrtvovanja, tako da se na revanšu od ekipe Saše Ilića očekuje da samo rutinski dovrši posao,

Izabrane vesti

RIJEKA – ILVES, 18.00
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Od klubova predstavnika bivših jugoslovenskih republika, pobedu na prvom meču je ostvarila i Rijeka. Savladan je finski autsajder, a jedini gol na utakmici dao je Niko Janković u 16. minutu. Tako je Rijeka podsetila na prethodnu rundu kvalifikacija, kada je sa po 1:0 savladala Deri Siti iz Severne Irske.

ML VITEBSK – BORAC BANJALUKA, 19.00
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Borac je prethodne sedmice pobedio golom Stefana Savića u 14. minutu, i to u trenucima dok je Vitebsk još uvek imao 11 igrača na terenu. U 33. isključen je bek gostiju Milad Mohamadi, Banjalučani su dominirali na terenu do kraja utakmice, dva puta pogađali prečku, uključujući i onu u nadoknadi i tako trijumfovali 1:0 (1:0). Ako Borac ne uspe da prođe dalje, pamtiće se brojni promašaji izabranika Vinka Marinovića.

HAJDUK SPLIT – ŽALGIRIS, 21.00
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Ima dana kada se mreže cepaju, ali retki su oni kada na jednom meču dolazi 7+ tip. Tako je bilo prošle sedmice, kada je žalgiris kao domaćin potpuno potonuo pred Splićanima koji su ga savladali sa 2:5. Deluje da je na Hajduku da sada samo rutinski dovrši posao i odigra mirno za domaće navijače, nakon što je u HNL-u remizirao s Istrom 1961, i tako oborio dosta tiketa, u danu kada je kec na njih bio jedan od najtraženijih.

MIDTJILAND – BOHEMIJANS, 19.00
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Midtjiland je Ircima pokazao da je trenutno daleko ozbiljniji evropski klub i da je već nakon prve runde polufinala kvalifikacija za Ligu konferencije, Danci izaći lagano kao ukupni pobednici. Golove za goste postigli su Frankulino (28. minut) i Biskov (77). Gosti su u poziciji da jure rezultat, a to je obično mač sa dve oštrice.

DIN. MINSK – BRAGA, 19.00
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Izabranici beloruskog imali samo 27 procenata poseda lopte i tri šuta (jedan u okvir gola) u poređenju sa 12 šuteva protivnika (tri u okvir). Naravno, 1:0 za Bragu iz prve utakmice nije kapital koji matematički garantuje bilo šta, pa se od Portugalaca koji su u prvom kolu Primeire remizirali sa moreirenseom očekuje da igraju kao da nemaju baš nikakvu prednost.

HARTS – BENFIKA, 20.45
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

Nakon što je Benfika na evropskoj premijeri poražena u Švajcarskoj od Sankt Galena (1:2), u revanšu pre dve nedelje je demonstrirala silu nad istim rivalom (5:0), a prošle sedmice je u prvom meču trećeg kola nagrabusio i škotski vicešampion Harts. Benfika je do nogu potukla Ostrvljane u Lisabonu i rešila pitanje plasmana u plej-of. Posle tih 1:6, pravi izazov će biti tipovanje na golove.

ANDERLEHT – PAOK, 20.30
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

PAOK je bio favorit u ovom dvomeču, a pogotovo u prvoj utakmici u vatrenom ambijentu na svom terenu. Cvetkovićev gol je ohladio tu vrelinu Tumbe, a Anderleht je do kraja izdržao i odneo veliki kapital pred revanš u Briselu. Taj meč je bio bolna tačka spoticanja, jer ste masovno igrali na PAOK, tako da će tipovanje na revanšu pratiti sećanje na taj kiks.

PAFOS – SALCBURG, 19.00
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

Teško je ulogu favorita na prvom meču opravdao Salcburg protiv Pafosa. Utakmica u Austriji je nakon desetak minuta prekinuta zbog velikog nevremena i kiše koja je potopila teren. Skoro dva sata je trajala pauza i meč je nastavljen tek kada su se stekli uslovi za igru. Na kraju, Salcburg je golom Tabakovića u 88. minutu izvukao pobedu, tako da se očekuje da i sada bude uzbudljivo.

CSKA SOFIJA – MAKABI T.A, 20.00
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

Makabi je na prvoj utakmici poražen sa 3:0, pa CSKA ima sve karte u svojim rukama. Za konačan ishod meča ovo može da bude i mač sa dve oštrice, budući da Bugari imaju toliko slobodnog prostora da ne moraju da srljaju, za razliku od Izraelaca koji će želeti makar dostojanstveno da izađu iz ovog dvomeča.

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