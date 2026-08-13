Igrači su prolazni, a šta je sa trenerima? Polovina Evrolige ulazi u sezonu sa novim licima na klupi

Trenerska vrteška često zna da se zavrti u Evroligi, međutim, deluje da su u elitnom takmičenju nikad više stratega promenilo tokom leta, nebitno da li je reč o iskusnim, debitantima ili onima koji nisu ni tamo ni ovamo.

Može čuti da su igrači kvarljiva roba, a šta je sa trenerima? Bilo bi nepravedno klasifikovati njih u ovu kategoriju, jer se često nalaze u milosti i nemilosti vlasnika klubova, upravnih odbora ili vrhuške sportskog sektora, tako da i pored toga što su kvalitetni, znaju da budu otpušteni posle nekoliko loših utakmica, a nedovoljno cenjeni i pored odličnih rezultata.

Kada se pogleda broj ekipa koji će u nadolazeću sezonu ući sa novim šefovima struke, dolazi se do pozamašne brojke od čak 10 ekipa, tačnije polovine Evrolige. Može se reći da su određene promene na klupama privukle daleko više pažnje nego pojedini evroligaški transferi. Svakako da je u prvom planu povratak Željka Obradovića u Panatinaikos posle gotovo deceniju i po (14 godina), koji je rešen da sa Zelenima osvoji 10. titulu, a onda i manevar Dubaija, koji se odlučio da na mesto šefa struke dovede Ćavija Paskvala. Španski stručnjak imao je važeći ugovor sa voljenom Barselonom, ali više nije želeo da radi u uslovima u kojima košarkaška sekcija ispašta zbog fudbalskog kluba, te je odlučio da se upusti u ambiciozna projekat Dubaija, a stiče se utisak da je šampiona ABA lige jedan od timova koji cilja visok plasman u elitnom takmičenju. Kada je reč o Barseloni i ona je napravila zanimljivi manevar i angažovala Aleksandra Sekulića. Upravo je slovenački stručnjak predvodio Dubai do titule prvaka Jadrana, ali mu to nije bilo dovoljno da se zadrži na klupi tima iz Emirata. Ono što baš i nije logično jeste da je katalonski gigant najpre angažovao određene igrače, potom trenera, pa tek onda sportskog direktora, ali i to je u skladu sa ne baš najboljim poslovanjem Barselone. Ostali timovi koji su potražili nova trenerska rešenja tokom leta ili su na to bili primorani su Bajern Minhen, Crvena zvezda, Asvel, Pariz, Real Madrid, Valensija i Virtus. Od navedenih klubova, veliki broj se oslonio na debitante, što nije bio slučaj ranijih godina. Naravno, od novajlija na klupama u fokusu je Ibon Navaro. Španac će naredne takmičarske godine predvoditi Crvenu zvezdu, nakon što je bio deo Unikahingo najuspešnijeg perioda u istoriji kluba. Sa timom iz Malage osvojio je dve Lige šampiona, isto toliko Kupova Kralja i Internacionalnih kupova, kao i španski Super kup. Nema dileme da se od njega najviše očekuje od trenera novajlija, jer iako nema velikog iskustva na evroligaškom nivou (19 utakmica sa Baskonijom u sezoni 14/15), zna se da je dokazani i trofejni stručnjak, čovek koji je stvorio i afirmisao pojedine igrače poput Tajsona Kartera, Dilana Osetkovskog, Kamerona Tejlora...

Koliko je Navaro iskusan, toliko je tu trenera koji su žargonski rečeno "zeleni", a izdvaja se ime Tonija Parkera. Nekadašnji legendarni plej Francuske i San Antonija je trenutno na putu da postane deo one narodne "mnogo hteo, mnogo započeo". Čudno je sve ono što se i dalje dešava u Asvelu na čijoj će klupi Parker sedeti. Klub prolazi kroz krizu, a da sezona nije ni počela, suočava se sa odlascima i niko živ ne može da nasluti kako će se sve završiti sa timom iz Vilerbana. Najavljivane su velike stvari, ozvaničena zvučna imena, a onda je usledio egzodus. Ipak, Parker, kao vodeće lice Asvelovog projekta, a ne samo trener, našao se u nimalo zahvalnoj situaciji i sigurno da niko od stručnjaka ne bi želeo da se nađe u njegovoj koži. Kod ostalih klubova šansu su dobili u košarkaškim krugovima poznati, ali neafirmisani stručnjaci. Bajern će predvoditi Anton Gavel, na klupu Parižana sešće Maksim Lefevr (samo 39 godina, radio u NBA ligi), dok je najveća nepoznanica novi trener Valensije Ćavi Alberta. Španski stručnjak na klupi Slepih miševa menja dugogodišnjeg učitelja Pedra Martineza, što znači da se stil Valensije neće promeniti, ali je jasno da mladi strateg teško da može da nadoknadi odlazak jednog od najboljih trenera u Evropi. Martinez je preuzeo Real Madrid i sa Kraljevskim klubom napada titulu prvaka Starog kontinenta, a o njegovim kvalitetima nije potrebno posebno pričati, dok će Virtus predvoditi Aleks Mumbru. Selektor Nemačke nije bez evroligaškog iskustva, jer je sedeo svojevremeno na klupi Valensije, ali je upitno koliko će moći da se snađe u klubu iz Bolonje, koji objektivno gledano ima jedan od skromnijih igračkih kadrova u elitnom takmičenju.