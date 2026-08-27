LUDI TIKET, četvrtak, 606.391 dinara: Pecanje je trajalo dva dana

Ovaj neverovatan tiket, uplaćen 25. avgusta 2026. godine u Mozzart kladionici, predstavlja pravo remek-delo sportske prognoze, a dva dana strepnje se na kraju isplatilo. Sa uplatim od 1.000 dinara, igrač je sastavio spisak sa sedam parova iz kvalifikacija za ligu šampiona, ciljajući isključivo jednu od najdinamičnijih igara – da će u prvom poluvremenu pasti najmanje dva gola. Hrabrost i nepogrešiv osećaj za efikasne mečeve pretvorili su ovaj tiket u dobitni spektakl sa ukupnom kvotom od čak 551,26.

Na tiketu su se našli parovi poput Sabah - Hapoel B.Š., Lask - Seltik, Bode - Nec, Lion - Fenerbahče, Viking - Dinamo Zagreb, Celje - Slovan B. i Aek - Levski. Svaki od ovih timova opravdao je očekivanja već u prvih 45 minuta, donoseći radost i prolaznost tipova sa pojedinačnim kvotama koje su se kretale od 1,88 pa sve do fantastičnih 3,05. Kako su se prolazi ređali jedan za drugim, postajalo je jasno da svedočimo nesvakidašnjem i potpuno ludom dobitku.

Ono što je ovaj već grandiozan dobitak podiglo na još viši nivo jeste SUPER MULTI BONUS koji Mozzart kladionica obračunava na osnovu broja odigranih parova. Zahvaljujući ovom sjajnom bonusu, igraču je na osnovni dobitak dodato čak 55.126 dinara bonusa, odnosno 10 procenata više od onoga što bi prostom matematikom trebalo da bude isplaćeno. To je rezultiralo spektakularnom i maksimalnom isplatom od fantastičnih 606.391 dinara, čime je ovaj tiket zasluženo ušao u kategoriju najboljih Mozzart priča.