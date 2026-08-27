Na talonu 3.170.000 evra za crno-bele

Nova prilika za zaradu je večeras. Partizan ima šansu da plasmanom u Ligu konferencije unese u klupsku kasu još 3.170.000 evra. Minimum. Neće to biti lak zadatak, da se protiv Hetafea nadmaše dva gola zaostatka iz prve utakmice, ali premija je na talonu i čeka ko će je odneti.

Partizan je od kvalifikacija za Ligu konferencije zaradio do sada 1.275.000 evra, a plasman u ligašku fazu bi automatski doneo još 3,17 miliona. I otvorio bi mogućnost da se kroz utakmice osvoji još i bodova i novca. Pobeda u Ligi donosi još 400.000 evra, a bod 133.000. Mimo toga, svaki klub dobija određenu sumu zavisno od pozicije u žrebu, po čemu bi, kako sada stvari stoje, crno-beli mogli da inkasiraju još nešto više od 500.000 evra.

Zbog svega toga se tokom celog leta govorilo da je plasman u Ligu konferencije apsolutni prioritet za crno-bele. Kako zbog novca, tako i zbog bodova za UEFA rang listu, jer klubu preti pad i posledično teže pozicije na žrebovima u narednom periodu.

Sve to će biti večeras na „centru“ stadiona u Humskoj 1. Fudbaleri imaju i lični motiv, jer ako prođu dalje, obećano im je 500.000 evra premije da podele između sebe. Sa tribina će ih nositi huk skoro 30.000 ljudi. Fantastična prilika da se velikom pobedom obrišu svi minusi, kiksevi, proklizavanja od početka sezone i unese malo sunca, koje priziva i Saša Ilić, u Humsku ulicu.

Što se tiče Crvene zvezde, koja se bori za plasman u Ligu Evrope, njena zarada bi bila nešto veća: za plasman u ligašku fazu dobija se 4.310.000 evra, pobeda donosi dodatnih 450.000 evra, a remi 150.000. I u Ligi Evrope postoji dodatna zarada zavisno od pozicije u žrebu, a prema sadašnjem stanju, Zvezda bi mogla na taj način da zaradi još oko 1,75 miliona evra.