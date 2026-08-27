Rezzime jučerašnjeg dana (sreda): Precenili ste Lion i Barnli

ZAOKRUŽENO

REAL MADRID - REAL SOSIJEDAD (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 4:1

Ovo je već mnogo bolje! Nakon zabrinjavajuće predstave u prvoj utakmici sezone koju je dobio na jedvite jade, golom u poslednjem minutu, Real Madrid je znatno popravio utisak na premijeri pred svojim navijačima. Ovoga puta Karlos Espi nije morao da gasi požar, Kilijan Embape se pobrinuo da se plamen ne proširi. Pobrinuo se da prva utakmica Žozea Murinja na Santijago Bernabeuu, 4.835 dana nakon poslednje koju je vodio u prvom mandatu, protekne u najboljem redu. Otvorio je francuski napadač narodski rečeno golgeterski račun u novoj sezoni protiv Sosijedada, do kraja utakmice ga dobrano podebljao i het-trikom oduvao baskijski tim, donevši Realu ubedljivu pobedu u zaostalom meču prve runde La Lige - 4:1 (1:1).

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NJUKASL - VBA (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 3:2

Prštalo je u okršaju Njukasla i VBA u okršaju drugog kola Liga kupa, a favorizovani domaćin je na kraju uspeo da trijumfuje. Bilo je uzbudljivo sve do same završnice. Gosti su imali aktivan rezultat do poslednjih 10 minuta, a onda je u 81. minutu pobedu Njukaslu obezbedio Harvi Barns svojim drugim golom na meču.

TOTENHEM - ČARLTON (tip 1, kvota 1,22) - rezultat 5:1

Totenhem ne da nije imao problema protiv Čarltona, već ga je ispratio sa petardom. Držao se gost sve do finiša prvog poluvremena, a onda primio dva brza gola i sve je bilo rešeno.

PRESTON - EVERTON (tip 2, kvota 1,50) - rezultat 0:4

Baš kao Totenhem, ni Everton nije imao nikakvih problema i opravdao je ulogu favorita. Karamele su ubedljivo trijumfovala, a najzaslužniji za ubedljivu pobedu je Tjeron Bari, koji je postigao het-trik.

AEK ATINA - LEVSKI (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 4:0

Imala je srpska trenerska struka velikane poput Miljana Miljanića i Vujadina Boškova, Radomir Antić je godinama bio naše najveće trenersko ime u novijoj istoriji, sanjali smo da veliku karijeru napravi Siniša Mihajlović, međutim činjenica je da smo decenijama siromašni sa trenerima u najjačim evropskim ligama ili ih, objektivno nema dovoljno. O tome dovoljno govori podatak da smo u ovom veku imali samo Radomira Antića, Ivana Jovanovića, Aleksandra Stanojevića, Slavišu Jokanovića, Vladana Milojevića i Marka Nikolića na čelu klubova u Ligi šampiona. U ovoj deceniji čast srpske struke branili su samo Vladan Milojević sa Crvenom zvezdom i Marko Nikolić. Prvo sa Lokomotivom iz Moskve, u sezoni 2020/21 kada je direktno ušao u grupnu fazu i sada kao trener atinskog Aeka, posle uspešno završenih kvalifikacija!

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MAMELODI - AMAZULU (tip 1, kvota 1,32) - rezultat 5:2

U ranoj fazi šampionata, može se reći da će ovo biti trka u dvoje, između Mamelodija i Orlanda, ali ne treba otpisati ni Kajzer Čifs, iako već zaostaje. Mamelodije održao korak za Piratima posle ubedljive pobede na svom terenu nad Amazuluom.

VIKING - DINAMO ZAGREB (tip GG, kvota 1, 52) - rezultat 3:1

Dinamo neće igrati Ligu šampiona! Imali su Zagrepčani 2:0 u prvoj utakmici na Maksimiru (završeno 2:2), vodili i noćas na severu Evrope protiv Vikinga, međutim na kraju su ipak pognute glave okončali ovaj dvomeč u kom su slovili za favorita. Norveški šampion slavio je sa 3:1 u malenom Stavangeru (ukupno 5:3) i režirao još jedno veliko veče tamošnjeg fudbala. Podsetimo, Norvežani će ove sezone imati dva predstavnika u elitnom klupskom takmičenju, pošto je sinoć Bode Glimt overio plasman među 36 najboljih timova Starog kontinenta.

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STABEK - RANHEJM (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 4:2

Stabek želi povratak u najviši rang norveškog fudbala i na dobrom je putu. Međutim, da bi zadržao lidersku poziciju bilo je potrebno da pobedi Ranhejm, što je i učinio. Posle prvog poluvremena na semaforu je bio egal 2:2, a onda je domaćin u nastavku dodao gas i slavio.



PRECRTANO

LION - FENERBAHČE (tip 1, kvota 2,10) - rezultat 1:2

Moglo se reći da je svojevrsno prokletstvo nepravednog prolaska protiv crno-belih okovalo tim sa Bosfora, a pomalo sudbonosno stiglo se i do 18 godina od tog dvomeča, tako da je Fener na neki način obeležio punoletstvo ovog prokletstva. U protekle dve sezone grunuli su vodeći ljudi turskog kluba novac kao nikad u istoriji, rešeni da skinu stege prošlosti i iskupe se za ono što ih je pratilo gotovo dve decenije i konačno se isplatilo. Fener je u revanšu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona preživeo pakao Liona i pobedio Olimpik - 2:1.

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BRETFORD - BARNLI (tip 2, kvota 2,05) - rezultat 0:0 (penali 4:2)

Evo kiksa i vašeg, ali i Barnlija. Gosti su bili favoriti, međutim, nisu mogli da matiraju domaćina. Bretford je uspeo da uvede meč u penale i na kraju "sa kreča" prošao u narednu rundu.