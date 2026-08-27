LUDI TIKET (-), četvrtak, 981.357 dinara: Ćorak u rafalu X ishoda

Pogledajte ogromnu hrabrost majstora koji je sam sebe predriblao jureći isključivo nerešene ishode na fudbalskim terenima širom sveta. Sa uplatom od tačno 1.000 dinara, na tiketu se našlo pet parova iz veoma specifičnih liga, uključujući Kup Jermenije, niže lige Norveške, prvenstvo Jugoistočne Azije, prvu ligu Malezije i elitni rang Egipta. Kvota na svaki pojedinačni remi bila je izuzetno visoka, krećući se od 3,40 pa sve do 5,00, što je ukupnu kombinovanu kvotu na tiketu podiglo na astronomskih 962,12.

Početak dana obećavao je prejak dobitak jer su utakmice dolazile tačno onako kako je planirano. Jarmenska Mika i Bentonit su završili 2:2, Norvežani su takođe odigrali nerešeno, a mreže su mirovale i na meču između Vijetnama i Tajlanda koji je završen rezultatom 2:2, kao i u Egiptu gde su Smouha i Asjut Petrol odigrali bez golova. Kada je ukupan maksimalni dobitak sa bonusima prešao cifru od 981.357 dinara, sudbinu ovog genijalnog tiketa zapečatio je samo jedan par. Malezijski klubovi Kuala Lumpur i Kučing potpuno su pokvarili planove jer je gostujući tim slavio sa ubedljivih 0:6, iako se čekao još jedan iks.

Ipak, ovaj pad nije značio i potpunu katastrofu za vernog igrača zahvaljujući Mozzartovim pravilima igre. Kako je na tiketu pogođena ogromna kvota, a promašen je samo jedan jedini par, aktiviran je čuveni benefit NAPLATI PROMAŠAJ. Zbog visoke pogođene kvote koja je višestruko prebacila potrebne limite za utešne nagrade, igraču je na ime ovog benefita isplaćen fiksni iznos od 5.000 dinara. Iako je glavna premija od skoro milion dinara izmakla, ova sjajna Mozzartova opcija omogućila je da se uloženi novac petostruko vrati i ublaži žal za nedosanjanim dobitkom.