Najava dana (četvrtak, 27. avgust): Hetafe u Humskoj, a Zvezda u Plzenju

PARTIZAN – HETAFE, 21.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Sve je pod znakom pitanja nakon poraza Partizana od Hetafea (3:1), i Mladosti iz Lučana (3:1). Na prvom meču, Parni valjak je koketirao sa pobedom, promašivao kolosalne šanse, a onda je u poslednjih deset minuta primio dva gola. Umesto da se iz Španije vrate sa prednošću ili makar sa „pozitivnim“ remijem, crno-beli u ovaj meč ulaze sa dva gola zaostatka, uz skoro sigurnu ogromnu podršku navijača u Humskoj.

KAUNAS ŽALGIRIS – BEŠIKTAŠ, 19.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

Dočekali su u Istanbulu debi Dušana Vlahovića, i slavili sa 3:0. Ako uzmemo u obzir da Žalgiris nije imao ni jedan šut u okvir gola, a da je lopta u nogama fudbalera Bešiktaša bila dve trećine vremena, jasno je da domaćinu ni ofanziva neće pomoći da stigne ono što Turci svakako neće ispuštati iz šaka. Dakle, jasno je ko je i koliki favorit na ovom meču.

HAPOEL TEL AVIV – ATALANTA, 20.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Klub iz Bergama je pre nedelju dana, zajedno sa Panatinaikosom, najviše razočarao i navijače, ali i kladioce. Ne samo da nije pobedio i odbranio malenu kvotu 1,17, nego nije uspeo ni da zatrese mrežu. Moraće to mnogo, mnogo bolje u revanšu, budući da su na prvom meču recimo u broju šuteva u okvir gola bili tek za nijansu bolji, pa je skor po tom parametru iznosio 5:4.

BRAN – PAOK, 19.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

PAOK se opasno mučio i neće imati prednost pred revanš u plej-ofu za plasman za Ligu konferencije. Remi protiv Brana iščupao je zahvaljujući Abdulu Babi. Bran je imao posed, ali je u napadu bio jalov. Nije uspeo bogzna šta da uradi napred, pa krećemo od nule, uz oasku da je kec pre nedelju dana bio “popularna zabluda”.

HIBERNIAN – GENT, 21.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Imaju za čime da žale u Hibernijanu, pošto su u prvom poluvremenu promašili penal. Irski napadač Oven Elding nije bio precizan, a do kraja duela Škoti su samo još jednom uspeli da šutnu ka golu Genta. Ovaj meč pominjemo ne toliko zbog toga što počinje od nule, već zbog toga što je kec na prvom obarao masu tiketa.

BORAC BANJALUKA – VIKINGUR, 20.30

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Islanđani su stali na crtu Banjalučanima u Rejkjaviku i očitana im je fudbalaska lekcija – 1:3 (0:2). Luka Jurčević nemilosrdno je tresao mreže prethodne sezone, bio je pravi bingo Banjalučana. Njegove zasluge za osvajanje titule bile su ogromne, a i u novoj sezoni teroriše protivničke golmane. Prošle sedmice je Vikinguru spakovao dva komada, a sada posao treba samo da se dovrši.

RAKOV – HAJDUK SPLIT, 19.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Na prvom meču bilo je nerešeno, a da kec padne, postarao se Rakov, ni manje ni više nego u 95. minutu utakmice. Malo je falilo hajduku da uspe, pošto je od 55. minuta igrao sa igračem manje. Imaju Splićani za čim da žale, ali i od čega da strepe pošto je Rakov na prvom susretu imao većinski posed lopte, ali i više šuteva u okvir gola.

ASTRIJA BEČ – BRAGA, 20.30

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Braga je prvi meč dobila sa 2:0, tako da u goste ide s prednošću koja nije zanemariva. Svi segmenti igre, počev od poseda, bili su na strani Portugalaca, a sada se očekuje da Austrijanci napadnu. Prosto, kucnuo je čas u kom nema šta da se čuva, pa je moguće da ova utakmica bude znatno otvorenija od prve.

BARSELONA – BILBAO, 21.00

(Fudbal, Španija 1)

Bilbao je očajno startovao porazom od Sevilje, pri konačnih 1:3. I, pre toga na pripremama bili su loši, tako da deluje da će za Barselonu biti lak zalogaj, naročito nakon onih 0:5 koje je domaćin zaradio na utakmicu sa Elčeom. Flik će ovde igrati napadački, a Bilbao će morati da se brani iz sve snage.