Rijera nije došao u Zvezdu da se prošeta kroz Plzenj i popije pivo
Vreme čitanja: 3min | čet. 27.08.26. | 08:16
Crveno-beli imaju zadatak da odbrane beogradskih 3:0, ali i pokažu da su spremni još da napreduju
(od specijelong izveštača iz Češke)
Samo da ne bude fudbalske malograđanštine, jeftinih poklona, sigurni smo, vrlo ambicioznoj i motivisanoj ekipi Viktorije Plzenj... Opuštanja biti neće, jer takav utisak ostavio je novi trener Crvene zvezde Albert Rijera na zvaničnoj konferenciji pred revanš plej-of runde kvalifikacija za Ligu Evrope (19 časova). Uradio je domaći zadatak nekadašnj as Majorke i Liverpula, doneo mir u Ljutice Bogdana kapitalom iz Beograda (3:0), ali je u tim trenucima slavlja bio samokritičan.
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Rekao je da nije zadovoljan određenim stvarima “i da ga je predsednik kluba doveo sa ciljem da Crvena zvezda napreduje kao klub i tim“. Zaključak se sam nameće: Albert Rijera nije došao da se prošeta kroz Plzenj, možda u trenucima slavlja i popije koje pivo u postojbini Pilsnera i stavi tačku. Ne, on nije čovek sportskog samozadovoljstva. Došao je da produži sladak beogradski život i dobije još nekog aduta u borbi na tri fronta. On je i u Plzenju i Beogradu sa jednim zadatkom – da obezbedi Zvezdi napredak.
Moraju u Crvenoj zvezdi da budu oprezni. Videli su na tragičnoj sudbini Seltika da evropske kvalifikacije režiraju drame raznovrsnog sadržaja, mogli su i da zapaze na zidovima Dosun Arene da za rivala neće imati evropskog prolaznika. Viktorija je četiri puta bila učesnik Lige šampiona (koliko i Zvezda) i osam puta deo Lige Evrope (više od Zvezde). To je ozbiljan kontinuitet koji poziva na maksimalno poštovanje mesta gde su se kroz mišije ruše izvlačili Mančester Junajted i Inter, a Gent ostavljao ponos.
Jasno je da ase o svemu pita Crvena zvezda. I to je odgovornost Alberta Rijere. Igrao se Španac sa sistemima i personalnim rešenjima u prve dve takmičarske utakmice, kupio javnost, ali nastavio da insistira na sopstvenom indentitetu. Kao da sluša najredovnije posetioce zapadne tribine Marakane, one najekstremnije u kritikama kvaliteta igara i kada je dobro. Zvezdina publika ne voli kada se kradu minuti i vreme, performans prolazi u čekanju. I taj proces je Albert Rijera spreman da započne u Plzenju. Vrlo zanmiljivu konstataciju je opalio na zvaničnoj konferenciji za medije.
“Ja ne znam da pripremam utakmicu tako da čekam da vreme prođe. Rekao sam igračima da ne volim igru unazad i pasove unazad“, poručio je Albert Rijera.
Prvotimci Crvene zvezde su i dalje u nekoj vrsti stresa posle promene trenera i odlaska Dejana Stankovića. Imaju i dozu straha kada je reč o Albertu Rijeri, jer Španac je tek uzeo plastelin u ruke i počeo da gradi indentitet i izgled tima. Okrenut budućnosti, sigurno Španac razmišlja i tome kako bi moglo da izgleda društvo Zvezdinih rivala u Ligi Evrope. Nešto obećava spektakl nalik Ligi šampiona. Dolazak Juventusa ili Milana, gostovanje Bajer Leverkuzenu ili Hofenhajmu, susret sa Bornmutom ili Kristal Palasom. U nekim trenerskim slatkim snovima, sigurni smo da Albert Rijera do tih potencijalinh susreta vidi Zvezdin napredak i potom rezultat koji će zadrmati Evropu. Kao svojevremeno sa Celjem.
I to su sve legitimna maštanja jednog trenera. Posebno, što niko u ovom trenutku ne zna u kom pravcu će otići sezona Crvene zvezde, i kako će taj tim izgledati kada u vatru uđu Bamba Dijang, Mihailo Ristić, Juta Nakajama, kao i mladi Korejac Je Gon Kim. Biće tu mnogo plastelina.
Možda vidimo nešto novo iz taktičke kuhinje Alberta Rijere, kako bi umirio Viktoriju sa novim trenerom. Ali dok se približava kraj prelaznog roka, Rijera će podvlačiti konačne ocene pojedinim igračima. Jedan momak se visoko kotira. Imao je Tebo Učena tešku prvu sezonu u Crvenoj zvezdi. Bio je nekonstantan, ali je uvek demonstrirao ozbiljne fizičke kapacitete i brzinu. Nije mogao da se otrgne od jeftinih grešaka i kikseva, koji su mu zamrljali status kod navijača, ali je imao i velike noći. Poput one u Lilu. Kako sde može čuti, Rijera je vrlo zadovoljan onim što može da mu ponudi snažni Nigerijac. I spreman je da mu ponudi blanku podršku. Ostalo je na Tebu Učeni. Možda od večeras, kada će imati zadatak da smiri Afrikanca Adua.
Mogao bi da bude ovo i poslednji veliki meč Vasilija Kostova i Džeja Enema u Crvenoj zvezdi. Dugo se priča o njihovim sigurnim odlascima, ali Rijera ih vidi. I pokušava da im misli usmeri daleko od prelaznog roka.