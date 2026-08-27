Rijera nije došao u Zvezdu da se prošeta kroz Plzenj i popije pivo

Rekao je da nije zadovoljan određenim stvarima “i da ga je predsednik kluba doveo sa ciljem da Crvena zvezda napreduje kao klub i tim“. Zaključak se sam nameće: Albert Rijera nije došao da se prošeta kroz Plzenj, možda u trenucima slavlja i popije koje pivo u postojbini Pilsnera i stavi tačku. Ne, on nije čovek sportskog samozadovoljstva. Došao je da produži sladak beogradski život i dobije još nekog aduta u borbi na tri fronta. On je i u Plzenju i Beogradu sa jednim zadatkom – da obezbedi Zvezdi napredak.

Moraju u Crvenoj zvezdi da budu oprezni. Videli su na tragičnoj sudbini Seltika da evropske kvalifikacije režiraju drame raznovrsnog sadržaja, mogli su i da zapaze na zidovima Dosun Arene da za rivala neće imati evropskog prolaznika. Viktorija je četiri puta bila učesnik Lige šampiona (koliko i Zvezda) i osam puta deo Lige Evrope (više od Zvezde). To je ozbiljan kontinuitet koji poziva na maksimalno poštovanje mesta gde su se kroz mišije ruše izvlačili Mančester Junajted i Inter, a Gent ostavljao ponos.

Jasno je da ase o svemu pita Crvena zvezda. I to je odgovornost Alberta Rijere. Igrao se Španac sa sistemima i personalnim rešenjima u prve dve takmičarske utakmice, kupio javnost, ali nastavio da insistira na sopstvenom indentitetu. Kao da sluša najredovnije posetioce zapadne tribine Marakane, one najekstremnije u kritikama kvaliteta igara i kada je dobro. Zvezdina publika ne voli kada se kradu minuti i vreme, performans prolazi u čekanju. I taj proces je Albert Rijera spreman da započne u Plzenju. Vrlo zanmiljivu konstataciju je opalio na zvaničnoj konferenciji za medije.

“Ja ne znam da pripremam utakmicu tako da čekam da vreme prođe. Rekao sam igračima da ne volim igru unazad i pasove unazad“, poručio je Albert Rijera.