LUDI TIKET, četvrtak, 99.482 dinara: Maestralna partija iz Topole

Vreme čitanja: 1min | čet. 30.07.26. | 08:23

To deluje tako jednostavno kada se gleda u ishod već završene partije...

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Tiket: DOBITAN
Vreme: 29.07.26 10:49:04
Protivnici
rezultat
tip
kvota
Leverkusen
Genk
4:0 (2:0)
1ug
2+
1.95
KVZ
Al Hilal O.
0:4 (0:2)
1ug
2+
3.1
Betis
Olympique Lyon
4:0 (2:0)
1ug
2+
2.1
Santander
Ath.Bilbao
0:3 (0:1)
ki
2
1.95
Hoffenheim
Holstein Kiel
3:1 (2:1)
pk
1-1
1.97
Uplata: 2.000,00 RSD
Ukupni koeficijent: 48.77
Dobitak: 99.482,48 RSD

Neverovatan kladilački spektakl stiže iz Topole, gde je sastavljen maestralan tiket sa pet fudbalskih parova vredan skoro 100.000 dinara. Strategija je bila izuzetno hrabra – gađanje efikasnih prvih poluvremena na prijateljskim mečevima i afričkom kupu. Leverkuzen, Betis i KVZ doneli su prave goleade već u prvih 45 minuta, a igrač iz Topole je posebno profitirao na meču CECAFA kupa, gde je uhvatio fantastičnu pojedinačnu kvotu od čak 3,10.

Nakon golova u uvodnim delovima mečeva, na red je došlo rutinsko privođenje posla kraju kroz evropski fudbal. Bilbao je u gostima ubedljivo nadigrao Santander (3:0) za kvotu 1,95, dok je Hofenhajm protiv Holštajn Kila opravdao ulogu favorita kroz prelaz „iz keca u kec“ (3:1) i uspešno zaokružio poslednji koeficijent od 1,97 na ovom savršenom letnjem nizu.

Sa uplatnim tiketom od 2.000 dinara i ukupnom pogođenom kvotom od 48,77, ovaj strastveni poznavalac fudbala ostvario je neto dobitak od 97.531 dinara. Na sve to, obračunat je i sjajan dodatni SUPER MULTI BONUS od 1.950 dinara, što je konačnu isplatu lansiralo na fantastičnih 99.482 dinara i donelo veliko slavlje u Topolu.

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