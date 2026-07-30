LUDI TIKET, četvrtak, 99.482 dinara: Maestralna partija iz Topole

Neverovatan kladilački spektakl stiže iz Topole, gde je sastavljen maestralan tiket sa pet fudbalskih parova vredan skoro 100.000 dinara. Strategija je bila izuzetno hrabra – gađanje efikasnih prvih poluvremena na prijateljskim mečevima i afričkom kupu. Leverkuzen, Betis i KVZ doneli su prave goleade već u prvih 45 minuta, a igrač iz Topole je posebno profitirao na meču CECAFA kupa, gde je uhvatio fantastičnu pojedinačnu kvotu od čak 3,10.

Nakon golova u uvodnim delovima mečeva, na red je došlo rutinsko privođenje posla kraju kroz evropski fudbal. Bilbao je u gostima ubedljivo nadigrao Santander (3:0) za kvotu 1,95, dok je Hofenhajm protiv Holštajn Kila opravdao ulogu favorita kroz prelaz „iz keca u kec“ (3:1) i uspešno zaokružio poslednji koeficijent od 1,97 na ovom savršenom letnjem nizu.

Sa uplatnim tiketom od 2.000 dinara i ukupnom pogođenom kvotom od 48,77, ovaj strastveni poznavalac fudbala ostvario je neto dobitak od 97.531 dinara. Na sve to, obračunat je i sjajan dodatni SUPER MULTI BONUS od 1.950 dinara, što je konačnu isplatu lansiralo na fantastičnih 99.482 dinara i donelo veliko slavlje u Topolu.