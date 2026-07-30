Vojo Ubiparip: Uradili smo potpuni reset, vratili smo se Spartakovom DNK

U sezonu Mozzart Bet Prve lige Spartak ulazi renoviran, sa novom vizijom, u kojoj je fokus na igračima iz omladinske škole. Ili kako to kaže sportski direktor Vojo Ubiparip u intervjuu za Mozzart Sport – klub se vratio svom DNK. Vratio se osnovama na kojima je počivao decenijama, a sa kojih je bio malo skrenuo poslednjih godina.

No, da krenemo redom. Najpre, ne može da se prvo ne baci pogled u retrovizor: Spartak je izgubio superligaški status iako je posle tri naša najveća kluba (Zvezda, Partizan, Vojvodina) bio najduže član elitnog ranga.

“Rezultat iz prošle sezone ne može da se opiše nikako drugačije nego kao veliki neuspeh. Spartak je ispao iz Superlige posle 17 godina, bili smo četvrti po stažu u eliti i sve do pretposlednje sezone se opstanak nije dovodio u pitanje. Možda je to što se desilo pre godinu dana bio neki signal, ali sad... Naravno, urađena je analiza svega, što se vidi i kroz poteze koje smo povlačili, kroz potpuno resetovanje ekipe. Ne bih sad ulazio u dublju priču oko svega što je bilo, to je prošlost, mi smo potpuno okrenuti novoj sezoni, imamo novu energiju u klubu i oko njega, nove ciljeve, novu ekipu. Samo možemo da konstatujemo da ispadanje jeste veliki neuspeh, koji nismo smeli sebi da dozvolimo, ali desilo se. Idemo da u novoj sezoni to popravimo i vratimo se u Mozzart Bet Superligu”, poručuje Vojo Ubiparip.

Prema tome, nema dileme, glavni Spartakov cilj je hitan povratak u društvo najboljih.

“Apsolutno je tako. Kao što sam rekao, klub koji ima takvu tradiciju, takav renome, koji je toliko godina bio superligaš, igrao na evrosceni, zaslužuje da bude deo elitnog ranga. I nama je prvi i osnovni cilj da se vratimo tamo gde pripadamo”.

Spartak je, dakle, uradio kompletno renoviranje tima, a nestvarno zvuči podatak da je tokom prethodne sezone imao 47 fudbalera na platnom spisku! Kako se i sami Subotičani šale na svoj račun – bili su srpski Čelsi!

“DDa budem iskren, nisam ni ja bio svestan koliko igrača smo imali pod ugovorom. Ali, veliki broj njih je otišao. Bilo je dosta stranaca sa kojima smo se razišli. Mislim da smo sada napravili politiku koju je Spartak godinama, decenijama imao: kombinaciju mladih igrača iz omladinske škole, uz nekoliko iskusnijih, proverenih fudbalera koji su igrali u Superligi i inostranstvu, uz koje će ti mladi da stasavaju. To je Spartakov DNK, to je naš put sa kojeg je klub možda malo skrenuo poslednjih godina, malo se odlutalo od te naše prepoznatljive politike. Sigurno da je i to jedan od razloga zašto smo ispali i to u ranoj fazi prvenstva, jer je nama već tamo krajem marta, početkom aprila bilo jasno da je gotovo. I onda smo odmah krenuli u reset”.