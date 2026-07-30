Vojo Ubiparip: Uradili smo potpuni reset, vratili smo se Spartakovom DNK

Vreme čitanja: 7min | čet. 30.07.26. | 08:01
“Imamo 15 igrača iz omladinske škole od 2006. godišta pa nadalje, nekoliko prekaljenih igrača i daleko manje stranaca nego prošle sezone”, kaže direktor Subotičana
Kada je sudija odsvirao kraj minule sezone, kada je postalo zvanično da se Spartak seli u Mozzart Bet Prvu ligu Srbije, u Subotici su momentalno pritisnuli dugme za reset.
Samo koji dan kasnije stigla je vest da se Spartak rastao sa 13 igrača, od kojih su većina bili standardni prvotimci. U vrhu kluba javila se ideja da mora da se uradi kompletna rekonstrukcija ne samo tima, nego i strategije za naredne godine.
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U sezonu Mozzart Bet Prve lige Spartak ulazi renoviran, sa novom vizijom, u kojoj je fokus na igračima iz omladinske škole. Ili kako to kaže sportski direktor Vojo Ubiparip u intervjuu za Mozzart Sport – klub se vratio svom DNK. Vratio se osnovama na kojima je počivao decenijama, a sa kojih je bio malo skrenuo poslednjih godina.
No, da krenemo redom. Najpre, ne može da se prvo ne baci pogled u retrovizor: Spartak je izgubio superligaški status iako je posle tri naša najveća kluba (Zvezda, Partizan, Vojvodina) bio najduže član elitnog ranga.
“Rezultat iz prošle sezone ne može da se opiše nikako drugačije nego kao veliki neuspeh. Spartak je ispao iz Superlige posle 17 godina, bili smo četvrti po stažu u eliti i sve do pretposlednje sezone se opstanak nije dovodio u pitanje. Možda je to što se desilo pre godinu dana bio neki signal, ali sad... Naravno, urađena je analiza svega, što se vidi i kroz poteze koje smo povlačili, kroz potpuno resetovanje ekipe. Ne bih sad ulazio u dublju priču oko svega što je bilo, to je prošlost, mi smo potpuno okrenuti novoj sezoni, imamo novu energiju u klubu i oko njega, nove ciljeve, novu ekipu. Samo možemo da konstatujemo da ispadanje jeste veliki neuspeh, koji nismo smeli sebi da dozvolimo, ali desilo se. Idemo da u novoj sezoni to popravimo i vratimo se u Mozzart Bet Superligu”, poručuje Vojo Ubiparip.
Prema tome, nema dileme, glavni Spartakov cilj je hitan povratak u društvo najboljih.
“Apsolutno je tako. Kao što sam rekao, klub koji ima takvu tradiciju, takav renome, koji je toliko godina bio superligaš, igrao na evrosceni, zaslužuje da bude deo elitnog ranga. I nama je prvi i osnovni cilj da se vratimo tamo gde pripadamo”.
Spartak je, dakle, uradio kompletno renoviranje tima, a nestvarno zvuči podatak da je tokom prethodne sezone imao 47 fudbalera na platnom spisku! Kako se i sami Subotičani šale na svoj račun – bili su srpski Čelsi!
“DDa budem iskren, nisam ni ja bio svestan koliko igrača smo imali pod ugovorom. Ali, veliki broj njih je otišao. Bilo je dosta stranaca sa kojima smo se razišli. Mislim da smo sada napravili politiku koju je Spartak godinama, decenijama imao: kombinaciju mladih igrača iz omladinske škole, uz nekoliko iskusnijih, proverenih fudbalera koji su igrali u Superligi i inostranstvu, uz koje će ti mladi da stasavaju. To je Spartakov DNK, to je naš put sa kojeg je klub možda malo skrenuo poslednjih godina, malo se odlutalo od te naše prepoznatljive politike. Sigurno da je i to jedan od razloga zašto smo ispali i to u ranoj fazi prvenstva, jer je nama već tamo krajem marta, početkom aprila bilo jasno da je gotovo. I onda smo odmah krenuli u reset”.
Mnogo “dečurlije” biće u Spartakovom dresu u narednoj sezoni, najavljuje Ubiparip.
“Trenutno u ekipi imamo petnaest momaka koji su iz naše omladinske škole. Imamo igrače koji su 2006, pa 2008. godište i oni čine gro tima. Imamo i četvoricu-petoricu starijih, koju su im mentori, lideri. Naravno, tu je i nekoliko stranaca, međutim, njihov broj je daleko, daleko manji nego prošle sezone. Jer, kao što rekoh, sa toliko inostranih fudbalera izgubio se DNK Spartaka. Naše mišljenje je da smo napravili kombinaciju koja se u ovom klubu godinama pokazivala uspešnom. Sad, videćemo kako će sve to da izgleda kada krene sezona”.
I kada je stručni štab u pitanju i kada je klupsko rukovodstvo u pitanju, gotovo sve su ljudi koji su bili deo Spartaka kao igrači ili funkcioneri. I to je jedna od baza na koju su u Subotici odlučili da se oslone.
“Šef stručnog štaba je i dalje Savo Pavićević, koji je i igrao u Spartaku i bio pomoćnik kod nekih prethodnih trenera. Takođe, tu je i Đorđe Tutorić, zatim Mustafa Peštalić koji je dugo u klubu, pa kondicioni trener Luka Đurović je iz Subotice, direktor omladinske škole Vladimir Torbica… Sve su to ljudi koji poznaju Spartak u detalje i koji znaju kroz šta sve prolazi jedan tim, jedan klub. Hemija između nas je jako dobra, energija, posvećeni smo zadatku da vratimo Spartak u superligaško društvo”.
Jedan kuriozitet vezan za Spartak: koji god da je na tabeli, redovno napravi barem jedan transfer u inostranstvo u svakom prelaznom roku. Ovog leta je Danijel Kolarić otišao u Artis Brno za 500.000 evra, a Danijel Vizdom je direktno iz omladinske škole otišao na pozajmicu u Gent, pa ako Belgijanci odluče da ga kupe, Subotičani će inkasirati 1.600.000 evra.
“To je veliki plus za našu omladinsku školu i pokazatelj kako se u njoj radi. I Kolarić je stasavao u njoj, kao i Vizdom. Spartakov put je uvek bio taj da se forsiraju deca iz omladinske škole ili da se dovode igrači sa strane koji bi se afirmisali u Subotici. I ja sam prošao taj put, kada sam 2008. došao u Spartak kao mlad fudbaler. Ovaj klub je naširoko prepoznat po tome što stvara talentovane igrače, za potencijalne transfere. I sada imamo u timu momaka koji dolaze, od 2006. godišta pa nadalje, za koje sam ubeđen da će isto tako napraviti dobre transfere”.
Kažu da će Mozzart Bet Prva liga ove sezone biti možda čak i zanimljivija, neizvesnija od Superlige. Dva mesta vode u elitu, a mnogo je kandidata: Spartak, TSC, Napredak, Javor, Loznica, Smederevo, Voždovac...
“Činjenica je da liga nikad nije bila jača, svi se slažu u tome. Svi ti klubovi koje ste nabrojali su kandidati za prva dva mesta. Biće jako zanimljivog fudbala. Samo kad pogledamo na kojim stadionima, na kakvim terenima će se igrati, to nam isto govori kakve će se borbe voditi za promociju u elitu”, ističe Vojo Ubiparip, sportski direktor Spartaka.