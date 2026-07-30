NAJAVA DANA (četvrtak, 30. jul): U Evropi igraju Partizan, Vojvodina i Železničar

AJAKS – VOJVODINA, 20.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Kad se već nisu u dvomeču protiv Ferencvaroša ogrebali za frtalj evropske radosti, iluzorno je bilo očekivati da će to fudbaleri Vojvodine uraditi protiv Ajaksa u kvalifikacijama za Ligu konferencija. U rangu slabijem takmičenju protiv rivala koji tu po svom fudbalskom rejtingu i ne pripada, Lale su na Karađorđu dobile priličan fudbalski šamar i nema mnogo toga da se očekuje nakon poraza od 1:4.

LNA STRASEN – PARTIZAN, 20.15

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Prosto, igra Partizana protiv Une Štrasen iz Luksemburga nikog nije bacila u ekstazu, iako na revanš ide sa kapitalnih četiri razlike i kartom za naredno kolo u rukama - 4:0 (2:0). Saša Ilić rezultatom može i mora da bude zadovoljan, ali se zna da mora da se igra dalje, i da ova prepreka ne znači da je cilj ispunjen. Realno, Partizan je znatno kvalitetniji i to je bilo očigledno.

PETROKUB – BORAC BANJA LUKA, 19.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Uspeo je Petrokub da prekine dominaciju Šerifa moldavskim fudbalom i dvaput u poslednje tri sezone stigao do titule. Jedine dve u svojih 26 godina postojanja. Ipak, za razliku od ekipe iz Tiraspolja moraće još da uči da bi stigao i do Lige šampiona... Na prvom meču poražen je od Borca iz Banja Luke sa 3:0, što znači da tim iz Republike Srpske ima značajnu prednost u gostima.

PAFOS – HAJDUK SPLIT, 19.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

Huana Karlosa Karseda uzeo je moskovski Spartak, pojedinci iz šampionskog sastava su otišli i Kiprani nisu ni bleda senka onog tima koji je ostavio Crvenu zvezdu bez Lige šampiona. Ponovo je u kvalifikacijama došao na Balkansko poluostrvo, samo sada u Ligi Evrope i u Split, i zavrtelo mu se u glavi na Poljudu! Završio je na Hajdukovom ringišpilu – 2:0 (0:0). Hrvati imaju prednost.

DERI SITI – RIJEKA, 19.30

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Nije Rijeka uspela da slomi otpor autsajdera sve do 52. minuta, a onda je Toni Fruk pogodio za pobedu na asistenciju Branka Pavića. Ako Rijeka zadrži prednost iz prve utakmice, u trećem kolu kvalifikacija igraće protiv boljeg iz dvomeča islandskog Stjarnana i finskog Ilvesa.

BENFIKA – SANKT GALEN, 21.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

Benfika se ne oseća baš najprijatnije od prošle nedelje, jer stropoštala među Alpima. Moraće da vadi kestenje iz vatre u Lisabonu, moraće na Lužu da juri gol zaostatka protiv Sankt Galena kako bi se domogla naredne faze kvalifikacija. To je cena poraza od 1:2, koji je oborio hrpu tiketa.

MIDTJILAND – BEŠIKTAŠ, 19.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

Jedan od onih favorita koji ne mora da strahuje je Bešiktaš, mada ni on nema lagodnu situaciju, ali se nalazi u boljoj poziciji od klubova iz Portugalije i Holandije. Navijači turskog velikana čekaju da dođe Mohamed Salah, a dok se to ne desi i dok ne zaigra Leandro Trosar – nosiće ih Orkun Kokču. Bešiktaš ima minimalac iz prvog meča kao prednost.

FERENCVAROŠ – TVENTE, 20.30

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

Leni Žozef promenio je tok utakmice protiv Vojvodine, pravio je dosta problema novosadskom klubu i revanšu u Budimpešti bio je strelac. Bio je to samo nagoveštaj onoga šta napadač iz Haitija može. Prema Tventeu je bio nemilosrdan. Po jedna upotrebljiva lopta u oba poluvremena dobijena u kaznenom prostoru i Holanđani su se pred pred Mađarima našli na kolenima. Ferencvaroš ima prednost od 2:1 iz prvog meča.