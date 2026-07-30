NAJAVA DANA (četvrtak, 30. jul): U Evropi igraju Partizan, Vojvodina i Železničar
Vreme čitanja: 3min | čet. 30.07.26. | 08:15
Pogledajte kratku bet analizu najvažnijih mečeva u danu pred nama...
BRAGA – ŽELEZNIČAR PANČEVO, 21.00
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)
Nije fudbal bio fer prema igračima Železničara, nisu izabranici Radomira Kokovića bili inferiorni protiv Brage, tima koji je prethodne sezone igrao polufinale Lige Evrope. Izašli su na teren sa „onim između nogu“, spremni da ostave sve na terenu, imali jasan plan igre i vrlo dobro ga sprovodili u delo. U goste idu uzdignute glave s minimalnim porazom u Pančevu.
Izabrane vesti
AJAKS – VOJVODINA, 20.00
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)
Kad se već nisu u dvomeču protiv Ferencvaroša ogrebali za frtalj evropske radosti, iluzorno je bilo očekivati da će to fudbaleri Vojvodine uraditi protiv Ajaksa u kvalifikacijama za Ligu konferencija. U rangu slabijem takmičenju protiv rivala koji tu po svom fudbalskom rejtingu i ne pripada, Lale su na Karađorđu dobile priličan fudbalski šamar i nema mnogo toga da se očekuje nakon poraza od 1:4.
LNA STRASEN – PARTIZAN, 20.15
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)
Prosto, igra Partizana protiv Une Štrasen iz Luksemburga nikog nije bacila u ekstazu, iako na revanš ide sa kapitalnih četiri razlike i kartom za naredno kolo u rukama - 4:0 (2:0). Saša Ilić rezultatom može i mora da bude zadovoljan, ali se zna da mora da se igra dalje, i da ova prepreka ne znači da je cilj ispunjen. Realno, Partizan je znatno kvalitetniji i to je bilo očigledno.
PETROKUB – BORAC BANJA LUKA, 19.00
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)
Uspeo je Petrokub da prekine dominaciju Šerifa moldavskim fudbalom i dvaput u poslednje tri sezone stigao do titule. Jedine dve u svojih 26 godina postojanja. Ipak, za razliku od ekipe iz Tiraspolja moraće još da uči da bi stigao i do Lige šampiona... Na prvom meču poražen je od Borca iz Banja Luke sa 3:0, što znači da tim iz Republike Srpske ima značajnu prednost u gostima.
PAFOS – HAJDUK SPLIT, 19.00
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)
Huana Karlosa Karseda uzeo je moskovski Spartak, pojedinci iz šampionskog sastava su otišli i Kiprani nisu ni bleda senka onog tima koji je ostavio Crvenu zvezdu bez Lige šampiona. Ponovo je u kvalifikacijama došao na Balkansko poluostrvo, samo sada u Ligi Evrope i u Split, i zavrtelo mu se u glavi na Poljudu! Završio je na Hajdukovom ringišpilu – 2:0 (0:0). Hrvati imaju prednost.
DERI SITI – RIJEKA, 19.30
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)
Nije Rijeka uspela da slomi otpor autsajdera sve do 52. minuta, a onda je Toni Fruk pogodio za pobedu na asistenciju Branka Pavića. Ako Rijeka zadrži prednost iz prve utakmice, u trećem kolu kvalifikacija igraće protiv boljeg iz dvomeča islandskog Stjarnana i finskog Ilvesa.
BENFIKA – SANKT GALEN, 21.00
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)
Benfika se ne oseća baš najprijatnije od prošle nedelje, jer stropoštala među Alpima. Moraće da vadi kestenje iz vatre u Lisabonu, moraće na Lužu da juri gol zaostatka protiv Sankt Galena kako bi se domogla naredne faze kvalifikacija. To je cena poraza od 1:2, koji je oborio hrpu tiketa.
MIDTJILAND – BEŠIKTAŠ, 19.00
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)
Jedan od onih favorita koji ne mora da strahuje je Bešiktaš, mada ni on nema lagodnu situaciju, ali se nalazi u boljoj poziciji od klubova iz Portugalije i Holandije. Navijači turskog velikana čekaju da dođe Mohamed Salah, a dok se to ne desi i dok ne zaigra Leandro Trosar – nosiće ih Orkun Kokču. Bešiktaš ima minimalac iz prvog meča kao prednost.
FERENCVAROŠ – TVENTE, 20.30
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)
Leni Žozef promenio je tok utakmice protiv Vojvodine, pravio je dosta problema novosadskom klubu i revanšu u Budimpešti bio je strelac. Bio je to samo nagoveštaj onoga šta napadač iz Haitija može. Prema Tventeu je bio nemilosrdan. Po jedna upotrebljiva lopta u oba poluvremena dobijena u kaznenom prostoru i Holanđani su se pred pred Mađarima našli na kolenima. Ferencvaroš ima prednost od 2:1 iz prvog meča.