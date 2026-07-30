Rezzime jučerašnjeg dana (sreda): Varljive su te kvalifikacije

ZAOKRUŽENO

KOPENHAGEN – POLISIJA ŽITOMIR (tip 1, kvota 1,62) – rezultat 2:1

Daleko je Polisija renomeom od Kopenhagena, ali je propisno namučila danskog velikana. U prvom meču bilo je 3:3, a u drugom je domaćin nekako uspeo da slomi rivala i plasira se u narednu rundu kvalifikacija za Ligu konferencija. Kopenhagen je ceo meč imao dva gola prednosti i siguran rezultat, ali su Ukrajinci u nadoknadi postigli pogodak i tako uneli dramu.Međutim, vremena za poravnanje nije bilo.

RAPID BEČ – SANTA KOLOMA (tip 1, kvota 1,10) – rezultat 6:2

Jasno je da su Rapid i Santa Koloma, kako kaže pesma, dva sveta različita. Bečlije su to demonstrirale u Andori, a još surovije bile su pred svojim navijačima. Rapid je prosto demolirao rivala, a het-trik je postigao Erčan Kara.

HAPOEL BER ŠEVA - VIKINGUR (tip 1, kvota 1,80) - rezultat 2:0

Ipak je ona teža opcija! Da, put na Island bio bi dug 4500 kilometara, dok će put u Mađarsku, u Sombatelj (gde Hapoel mora da igra zbog nestabilnosti u Izraelu), biti dug tek 500 kilometara, ali pokazalo se večeras, prvak Izraela je kvalitetniji tim od prvaka Islanda, i to ne malo. Crvena zvezda će u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igrati protiv Hapoela iz Ber Ševe koji je u drugoj rundi eliminisao Vikingur iz Rejkjavika ukupnim rezultatom 3:2.

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FILKIR - VOLSUNG (tip 1, kvota 1,22) - rezultat 3:1

Igra se uveliko na Islandu, a Filkir je opravdao ulogu favorita u 16. rundi tamošnjeg drugog ranga. Prilično rutinski osvojena su tri boda u okršaju sa Volsungom.

CRVENA ZVEZDA - LARN (tip 1, kvota, 1,07) - rezultat 5:0

Ono što je Crvena zvezda odigrala u 180 minuta fudbala protiv Larna više je izgledalo kao priprema za mečeve sa timovima iz donjeg doma Mozzart Bet Superlige, nego za ono što izabranike Dejana Stankovića očekuje u završnici borbe za Ligu šampiona, tako da se može reći da evropske kvalifikacije za srpskog šampiona kreću od naredne nedelje i utakmice sa Hapoel Ber Ševom u Mađarskoj.

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ATLETIKO MADRID - HETAFE (tip 1, kvota 1,85) - rezultat 4:1

Ima još do početka Primere, a ekipe se kroz prijateljske utakmice pripremaju i traže formu. U jednom takvom okršaju našli su se Atletiko Madrid i Hetafe, a Jorgandžije nisu štedele gradskog rivala čak ni u prijateljskom meču.



PRECRTANO



LEH POZNANJ – ORHUS (tip 1, kvota 1,75) – rezultat 1:4

Delovalo je da je sve gotovo, da je posle ubedljive pobede na severu Evrope revanš za Leh pitanje formalnosti. Ko god je tako pomislio, grdno se prevario. Orhus je režio jedno od većih ovosezonskih preokreta u evropskim kvalifikacijama, nadoknadio tri gola zaostatka iz prvog meča i preko penal-serije eliminisao poljski tim, plasiravši se u treću rundu. A to su dobre vesti i za Crvenu zvezdu...

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GORNJIK – FENERBAHČE (tip 2, kvota 1,50) – rezultat 1:1

Nije Fenerbahče večeras odigrao za vas, ali jeste dovoljno za sebe da prođe dalje. Nije tim iz Istanbula blistao, čak je vrlo teško prošao Gornjik, iako je važio za ogromnog favorita, ali je u Poljskoj sačuvao živu glavu i odigrao nerešeno, dovoljno da obezbedi narednu rundu zbog minimalca iz prvog meča.

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CS UNIVERZITATEA - LEVSKI (tip 2, kvota 2,15) - rezultat 2:2

Opravdano je ovaj par poneo epitet derbija ove faze kvalifikacija za Ligu šampiona. Nije manjkalo uzbuđenja, do poslednjeg momenta se nije znalo ko će u narednu rundu, a samo su nijanse presudile da to bude Levski. Bugarski tim ide dalje zahvaljujući minimalnoj pobedi pred svojim navijačima, a umalo da u drugom meču prokockaju dva gola prednosti.

SLOVAN BRATISLAVA – IBERIJA (tip 1, kvota 1,35) – rezultat 1:1

Slovan je lagano trijumfovao u prvom meču, ali je Iberija pokazala zube na gostovanju u Bratislavi. Domaćin je poveo krajem prvog, a gost izjednačio početkom drugog poluvremena, ali će Slovan u narednu rundu.