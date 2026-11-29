Svoj doprinos dobitku dao je i Čukarički. Brđani su savladali Mladost iz Lučana sa 3:1, čime je ispunjen uslov da domaćin pobedi i da na utakmici bude između dva i šest golova, po kvoti 1,78.

Isti tip igrač je odabrao na utakmicama Slovana iz Bratislave i Košica (3:0), Intera i Đenove (4:0), kao i Sabaha i Araza (2:0). Sva tri susreta završena su pobedama domaćina uz odgovarajući broj pogodaka.

Najveću kvotu na tiketu donela mu je nemačka Treća liga. Duizburg je na gostovanju Sonenhofu slavio sa 2:1, a kombinacija dvojke i dva do šest golova vredela je 2,40. Gosti su na poluvremenu vodili sa 2:0, dok je domaćin u nastavku uspeo samo da ublaži poraz.

Posebno poglavlje ove priče predstavlja škotski FA kup, iz kojeg je igrač izdvojio čak četiri utakmice. Erdri je savladao Maselburg sa 2:1, Ist Kilbrid bio je bolji od Klajda sa 4:1, Livingston je deklasirao Klajdbank sa 4:0, dok je Piterhed pobedio Edinburg sa 2:0.

Palermo je protiv Beneventa završio posao već u prvom poluvremenu, kada je postavio konačnih 3:0, dok je VBA protiv Bristol Sitija do pobede od 1:0 stigao u nastavku susreta. Egipatski Zamalek savladao je tuniski Klub Afrikan minimalnim rezultatom, a Atletiko Madrid trijumfovao je na gostovanju Elčeu sa 3:2.

Poslednja utakmica po satnici odigrana je na stadionu Đuzepe Meaca, gde je Inter već na poluvremenu vodio protiv Đenove sa 3:0, a do kraja postigao još jedan pogodak. Time je ispunjen i poslednji uslov na tiketu.

Svih 13 parova označeno je zelenom bojom, a konačna isplata bila je nešto više od 1.100 puta veća od početnog uloga. Nesvakidašnji rasplet kombinacije u kojoj bi samo jedan pogrešan rezultat bio dovoljan da tiket ne prođe.