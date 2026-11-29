LUDI TIKET, nedelja, 110.002 dinara: Čukarički, Inter i škotski niželigaši obeležili tiket sa 13 pogodaka
Vreme čitanja: 2min | ned. 29.11.26. | 07:19
Igrač Mozzarta putem veba odigrao 13 parova, kombinovao pobede i golove, a subotu završio sa isplatom od 110.002 dinara
Od Banovog brda preko škotskih niželigaša i Azerbejdžana, pa sve do afričke Lige šampiona. Jedan igrač Mozzarta sastavio je neobičan tiket na kojem se našlo 13 utakmica iz osam različitih zemalja i međunarodnih takmičenja. Uložio je 100 dinara, a po završetku subotnjeg fudbalskog programa pripala mu je isplata od 110.002,69 dinara.
Na tiketu je bilo svega - od čistih jedinica i dvojki do kombinovanih igara na pobednika i broj golova. Najveća pojedinačna kvota iznosila je 2,40, ali je veliki broj parova učinio čitavu kombinaciju izuzetno zahtevnom.
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Svoj doprinos dobitku dao je i Čukarički. Brđani su savladali Mladost iz Lučana sa 3:1, čime je ispunjen uslov da domaćin pobedi i da na utakmici bude između dva i šest golova, po kvoti 1,78.
Isti tip igrač je odabrao na utakmicama Slovana iz Bratislave i Košica (3:0), Intera i Đenove (4:0), kao i Sabaha i Araza (2:0). Sva tri susreta završena su pobedama domaćina uz odgovarajući broj pogodaka.
Najveću kvotu na tiketu donela mu je nemačka Treća liga. Duizburg je na gostovanju Sonenhofu slavio sa 2:1, a kombinacija dvojke i dva do šest golova vredela je 2,40. Gosti su na poluvremenu vodili sa 2:0, dok je domaćin u nastavku uspeo samo da ublaži poraz.
Posebno poglavlje ove priče predstavlja škotski FA kup, iz kojeg je igrač izdvojio čak četiri utakmice. Erdri je savladao Maselburg sa 2:1, Ist Kilbrid bio je bolji od Klajda sa 4:1, Livingston je deklasirao Klajdbank sa 4:0, dok je Piterhed pobedio Edinburg sa 2:0.
Palermo je protiv Beneventa završio posao već u prvom poluvremenu, kada je postavio konačnih 3:0, dok je VBA protiv Bristol Sitija do pobede od 1:0 stigao u nastavku susreta. Egipatski Zamalek savladao je tuniski Klub Afrikan minimalnim rezultatom, a Atletiko Madrid trijumfovao je na gostovanju Elčeu sa 3:2.
Poslednja utakmica po satnici odigrana je na stadionu Đuzepe Meaca, gde je Inter već na poluvremenu vodio protiv Đenove sa 3:0, a do kraja postigao još jedan pogodak. Time je ispunjen i poslednji uslov na tiketu.
Svih 13 parova označeno je zelenom bojom, a konačna isplata bila je nešto više od 1.100 puta veća od početnog uloga. Nesvakidašnji rasplet kombinacije u kojoj bi samo jedan pogrešan rezultat bio dovoljan da tiket ne prođe.