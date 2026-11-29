Prošli su Inter protiv Đenove (4:0), Čukarički protiv Mladosti iz Lučana (3:1), kao i Partizan protiv niškog Radničkog (1:0). Ispunili su očekivanja i Atletik Bilbao i Atletiko Madrid, uprkos tome što su na gostovanjima Malagi i Elčeu slavili sa samo golom razlike.

Igrač je pogodio i pobedu Lansa nad Anžeom (5:2), u utakmici na kojoj je Abdalah Sima postigao svih pet golova za goste. Nije pogrešio ni prilikom odabira parova iz austrijskog, kiparskog i katarskog prvenstva, a uspešno je prognozirao i ishode tri utakmice afričke Lige šampiona.

Zanimljivo je da je na istom tiketu prošla još jedna kvota 1,17, na pobedu rumunskog FCSB-a, kao i najmanja kvota na tiketu - 1,15, na trijumf APOEL-a.

Milionska isplata izostala je zbog poraza Reala, ali igrač ipak nije ostao praznih ruku. Isplaćeno mu je 20.000 dinara na osnovu opcije naplati promašaj, odnosno stostruki iznos uplate.