LUDI TIKET (-), nedelja, 1.219.644 dinara: Pogodio 23 para, a Murinjov Real ga ostavio bez više od 1.200.000 dinara
Vreme čitanja: 1min | ned. 29.11.26. | 07:19
Na tiketu sa uplatom od 200 dinara jedini promašaj bila je kvota 1,17, ali je igraču ipak isplaćeno 20.000 dinara
Od Srbije, preko Engleske i Španije, pa sve do Katara, Saudijske Arabije i afričke Lige šampiona - skoro da nije bilo greške. Ipak, jedan od najvećih favorita na tiketu, madridski Real, pokvario je računicu igraču koji je putem Mozzartweba uplatio svega 200 dinara, a mogao da inkasira čak 1.219.644,92 dinara.
Na tiketu se našlo 24 para, isključivo jedinice i dvojke, a jedini promašaj dogodio se na stadionu "Santijago Bernabeu", gde je Alaves šokirao ekipu Žozea Murinja i slavio sa 2:1. Na trijumf Kraljevskog kluba kvota je iznosila svega 1,17.
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Prošli su Inter protiv Đenove (4:0), Čukarički protiv Mladosti iz Lučana (3:1), kao i Partizan protiv niškog Radničkog (1:0). Ispunili su očekivanja i Atletik Bilbao i Atletiko Madrid, uprkos tome što su na gostovanjima Malagi i Elčeu slavili sa samo golom razlike.
Igrač je pogodio i pobedu Lansa nad Anžeom (5:2), u utakmici na kojoj je Abdalah Sima postigao svih pet golova za goste. Nije pogrešio ni prilikom odabira parova iz austrijskog, kiparskog i katarskog prvenstva, a uspešno je prognozirao i ishode tri utakmice afričke Lige šampiona.
Zanimljivo je da je na istom tiketu prošla još jedna kvota 1,17, na pobedu rumunskog FCSB-a, kao i najmanja kvota na tiketu - 1,15, na trijumf APOEL-a.
Milionska isplata izostala je zbog poraza Reala, ali igrač ipak nije ostao praznih ruku. Isplaćeno mu je 20.000 dinara na osnovu opcije naplati promašaj, odnosno stostruki iznos uplate.