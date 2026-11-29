NAJAVA DANA (nedelja, 29. novembar): Derbiji u Engleskoj, Zvezda u Pazaru i još mnogo dobrog fudbala
Vreme čitanja: 3min | ned. 29.11.26. | 07:13
Pogledajte kratku bet-analizu najinteresantnijih mečeva u danu pred nama
EVERTON - LIVERPUL, 13.00
(Fudbal, Engleska 1)
Za početak nedeljnog dana, stari, dobri Mersisajd derbi. Everton će biti domaćin u gradskom derbiju Liverpula, jednog od najvećih susreta engleskog fudbala, gde će naravno Redsi biti favoriti. Uhvatili su dobar ritam izabranici Andonija Iraole, koji posle pobede nad Mančester Junajtedom u jednom, traže trijumf i u drugom velikom derbiju Engleske.
Izabrane vesti
ARSENAL - MANČESTER SITI, 17.30
(Fudbal, Engleska 1)
Trenutno, aktuelni šampion je lider na tabeli i može se reći da je Arsenal najbolja ekipa Engleske, pa možda i ubedljivo. Mančester siti je u jednom trenutku držao prvu poziciju, ali veliki pad u igri i u formi, doveo ih je do loše situacije. Tobdžije su već slavile u međusobnom duelu u Komjuniti Šildu, pa su s pravom favoriti i na ovom meču, kada se sve sabere.
NOVI PAZAR - CRVENA ZVEZDA, 15.30
(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)
Posle evropskog gostovanja u Gentu, nije bilo previše vremena za odmor za aktuelnog šampiona Srbije, koji posle Belgije ide u Novi Pazar. Tribine će biti pune, očekuje se pravi superligaški spektakl, pa se postavlja pitanje – može li četa Nenada Lalatovića da zaustavi crveno-bele?
DEPORTIVO - BARSELONA, 16.15
(Fudbal, Španija 1)
Barselona održava jedan korak ispred Real Madrida i samo su od njih do sada i izgubili. Svima su osim kraljevskom klubu napunili mrežu, a sada je na red došao Deportivu, koji će biti domaćin. Posle dobrog starta sezone i oni su pali u formi, pa se održavaju iznad zone ispadanja i tu negde na sredini tabele.
FRAJBURG - LAJPCIG, 15.30
(Fudbal, Nemačka 1)
Potencijalno veoma zanimljiv duel u Bundesligi. Frajburg je na trećoj poziciji, odmah iznad Bikova sa bodom više i oba tima su u sjajnoj formi. Frajburg ima tri pobede zaredom, Lajpcig je na četiri trijumfa u nizu, što je dobar uvod za ovaj meč. Može da bude pravi spektakl.
BORUSIJA DORTMUND - BAJER LEVERKUZEN, 19.30
(Fudbal, Nemačka 1)
Neće to biti jedini derbi u Nemačkoj jer je prava poslastica u večernjem terminu u Dortmundu. Borusija koristi kikseve Bajerna i sada je lider na tabeli, ali Apotekari su znali da im zagorčaju život na njihovom terenu. Možda nisu dobri kao godine kada su uzeli duplu krunu i igrali finale Lige Evrope, mada se kod Nemaca nikada ne zna.
SASUOLO - NAPOLI, 15.00
(Fudbal, Italija 1)
U ozbiljnom škripcu je Sasuolo, koji samo ređa poraze i ima tek osam bodova, pa se nalazi na mestu koje vodi u zonu ispadanja. Možda je ovo prilika za Napoli da im produži agoniju i sebi trasira put ka nekim boljim rezultatima. Generalno ka povratku makar u Top 6.
ROMA - MONCA, 18.00
(Fudbal, Italija 1)
Roma juri gradskog rivala Lacio koji je na prvom mestu i ujedno beži Inter, Milanu i Komu. U seriji su od četiri vezana trijumfa, samo oni i njihov gradski rival nemaju poraz do sada, a na Olimpiko dolazi Monca, koja bi trebalo da bude zicer. Ipak, treba imati u vidu da su u prošlom kolu deklasirali Fjorentinu kod kuće i malo progledali.
KOMO - JUVENTUS, 20.45
(Fudbal, Italija 1)
Najzanimljiviji duel svakako bi trebalo da bude odigran na jezeru Komo, gde istoimeni domaćin dočekuje Juventus. Drži korak ekipa Seska Fabregasa sa vodećim timovima, dok crno-beli opet ne blistaju. Sa pravom je Komo ovde favorit, mada svašta može da bude, Italijani su to.
LION - MONAKO, 20.45
(Fudbal, Francuska 1)
Nekada je ovo bio veliki francuski derbi, a sada i ne baš toliko, ako se gledaju pozicije na tabeli. Lion igra po principu toplo-hladno, dok je Monako baš u problemu i u veoma lošoj formi u domaćem prvenstvu. U Evropi je to nešto bolje, ali u Ligi 1 im ne ide. Možda im ovo utakmica bude za buđenje.