ARSENAL - MANČESTER SITI, 17.30

(Fudbal, Engleska 1)

Trenutno, aktuelni šampion je lider na tabeli i može se reći da je Arsenal najbolja ekipa Engleske, pa možda i ubedljivo. Mančester siti je u jednom trenutku držao prvu poziciju, ali veliki pad u igri i u formi, doveo ih je do loše situacije. Tobdžije su već slavile u međusobnom duelu u Komjuniti Šildu, pa su s pravom favoriti i na ovom meču, kada se sve sabere.

NOVI PAZAR - CRVENA ZVEZDA, 15.30

(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)

Posle evropskog gostovanja u Gentu, nije bilo previše vremena za odmor za aktuelnog šampiona Srbije, koji posle Belgije ide u Novi Pazar. Tribine će biti pune, očekuje se pravi superligaški spektakl, pa se postavlja pitanje – može li četa Nenada Lalatovića da zaustavi crveno-bele?

DEPORTIVO - BARSELONA, 16.15

(Fudbal, Španija 1)

Barselona održava jedan korak ispred Real Madrida i samo su od njih do sada i izgubili. Svima su osim kraljevskom klubu napunili mrežu, a sada je na red došao Deportivu, koji će biti domaćin. Posle dobrog starta sezone i oni su pali u formi, pa se održavaju iznad zone ispadanja i tu negde na sredini tabele.

FRAJBURG - LAJPCIG, 15.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Potencijalno veoma zanimljiv duel u Bundesligi. Frajburg je na trećoj poziciji, odmah iznad Bikova sa bodom više i oba tima su u sjajnoj formi. Frajburg ima tri pobede zaredom, Lajpcig je na četiri trijumfa u nizu, što je dobar uvod za ovaj meč. Može da bude pravi spektakl.

BORUSIJA DORTMUND - BAJER LEVERKUZEN, 19.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Neće to biti jedini derbi u Nemačkoj jer je prava poslastica u večernjem terminu u Dortmundu. Borusija koristi kikseve Bajerna i sada je lider na tabeli, ali Apotekari su znali da im zagorčaju život na njihovom terenu. Možda nisu dobri kao godine kada su uzeli duplu krunu i igrali finale Lige Evrope, mada se kod Nemaca nikada ne zna.

SASUOLO - NAPOLI, 15.00

(Fudbal, Italija 1)

U ozbiljnom škripcu je Sasuolo, koji samo ređa poraze i ima tek osam bodova, pa se nalazi na mestu koje vodi u zonu ispadanja. Možda je ovo prilika za Napoli da im produži agoniju i sebi trasira put ka nekim boljim rezultatima. Generalno ka povratku makar u Top 6.

ROMA - MONCA, 18.00

(Fudbal, Italija 1)

Roma juri gradskog rivala Lacio koji je na prvom mestu i ujedno beži Inter, Milanu i Komu. U seriji su od četiri vezana trijumfa, samo oni i njihov gradski rival nemaju poraz do sada, a na Olimpiko dolazi Monca, koja bi trebalo da bude zicer. Ipak, treba imati u vidu da su u prošlom kolu deklasirali Fjorentinu kod kuće i malo progledali.

KOMO - JUVENTUS, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Najzanimljiviji duel svakako bi trebalo da bude odigran na jezeru Komo, gde istoimeni domaćin dočekuje Juventus. Drži korak ekipa Seska Fabregasa sa vodećim timovima, dok crno-beli opet ne blistaju. Sa pravom je Komo ovde favorit, mada svašta može da bude, Italijani su to.

LION - MONAKO, 20.45

(Fudbal, Francuska 1)

Nekada je ovo bio veliki francuski derbi, a sada i ne baš toliko, ako se gledaju pozicije na tabeli. Lion igra po principu toplo-hladno, dok je Monako baš u problemu i u veoma lošoj formi u domaćem prvenstvu. U Evropi je to nešto bolje, ali u Ligi 1 im ne ide. Možda im ovo utakmica bude za buđenje.