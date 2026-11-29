Još od 2007. godine radio je kao pomoćnik u raznim timovima, kao što su Sijetl Supersoniksi, Njujork Niksi, Los Anđeles Lejkersi, Bruklin Netsi i na kraju Vašington Vizardsi, koji su mu u januaru 2024. godine dali šansu da postane 26. šef stručnog štaba u istoriji nekadašnjeg šampiona. Nasledio je Vesa Anselda Džuniora , sina najveće legende u istoriji franšize uz Elvina Hejsa , a zadatak mu je bio da vodi tim kroz proces rekonstrukcije. Brajan Kif je poznat kao vrhunski defanzivni trener, pošto je kao defanzivni kordinator podigao Lejkerse, Oklahomu i Bruklin dok je bio asistent, ali u Vizardsima je odbrana bila misaona imenica.

Te dve godine koliko je vodio tim su Vizardsi bili najlošija ekipa Istočne konferencije i trenutno sa 22,4 odsto utakmica na kojima je slavio kao glavni trener, ima najgori procenat u istoriji NBA lige kao šef stručnog štaba, od svih koji su vodili najmanje 200 utakmica sa klupe. Mandat završava sa učinkom od 50 pobeda i 173 poraza.

Tokom prve dve pune sezone na klupi Vizardsa imao je zadatak da vodi proces izgradnje ekipe. Vašington je u sezoni 2024/25 ostvario 18 pobeda, a prošle sezone 17, čime je završio takmičenje sa najlošijim skorom u NBA ligi. Očekivalo se da ekipa ove sezone napravi iskorak, posebno nakon dolaska iskusnih Entonija Dejvisa i Treja Janga, koji su se pridružili mladom jezgru predvođenom Ej Džej Dibantsom, prvim pikom na ovogodišnjem draftu. Tu je i Aleks Sar, drugi pik sa drafta 2024. i Tre Džonson šesti pik sa prošlogodišnjeg, ali nije uspeo ništa da uradi.

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Vašington je 2. novembra imao skor 4-3 i delovalo je obećavajuće. Od tada je ekipa zabeležila samo tri trijumfa u narednih 13 utakmica, a šest poraza bilo je sa najmanje 15 poena razlike. Još je sada povređen Entoni Dejvis...

Ove sezone problem Vizardsa nije bio samo u porazima, već i u načinu na koji su ih doživljavali, pošto su ubedljivo gubili. Samo tokom prethodne tri nedelje Vašington je na četiri utakmice imao zaostatak od najmanje 34 poena, uključujući i poslednja dva susreta. Ekipa u proseku postiže 6,5 poena manje od protivnika i nalazi se u donjoj trećini lige po broju poena, procentu šuta iz igre, procentu šuta za tri poena, skokovima i asistencijama po utakmici, kao i u nekoliko drugih statističkih kategorija.

Zato se sve završilo po principu, ruka ruci, nema ljutnje i sve najbolje.