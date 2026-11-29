Orlando je praktično sve dileme oko pobednika otklonio do odlaska na veliki odmor, kada je na semaforu stajalo 68:38. Posebno impresivan bio je Dževon Karter , koji je svih 17 poena postigao u prvom poluvremenu, bez ijednog promašaja iz igre. Pogodio je svih šest šuteva, od čega pet iza linije za tri poena.

Najefikasniji u redovima pobedničkog sastava bio je Franc Vagner sa 23 poena, dok je Tristan da Silva ubacio 22, pogodivši šest trojki. Vendel Karter Džunior doprineo je sa 17 poena, a Džejlen Sags bio je nadomak tripl-dabla sa 11 poena, 11 asistencija i osam skokova.

Koliko je dobro funkcionisala ekipa Šona Svinija, najbolje ilustruju 34 asistencije, što je rekord Orlanda u tekućoj sezoni, kao i 18 pogođenih trojki iz 38 pokušaja. Medžik je dominirao i u skoku (52:37), dok je Vašington sveo na svega 35,4 odsto uspešnosti šuta iz igre.

Vizardsima, oslabljenim izostankom Entonija Dejvisa i Tristana Vukčevića, nije pomoglo ni 19 poena i sedam asistencija Trea Janga. Talentovani novajlija Ej Džej Dibantsa postigao je 16, a Bilal Kulibali 15 poena. Vašington je pretrpeo deseti poraz na poslednjih 13 utakmica.

Daleko više neizvesnosti bilo je u Šarlotu, gde je Bruklin slavio sa 118:116, uprkos fantastičnoj partiji Kobija Vajta, kojem ni 37 poena (njegova treća najefikasnija partija u karijeri) uz pet pogođenih trojki nije bilo dovoljno da obraduje domaću publiku.

Netsi su umalo prokockali prednost od 27 poena. Na poluvremenu su vodili sa 73:50, ali su Hornetsi treću deonicu dobili rezultatom 38:23 i vratili neizvesnost u utakmicu. Ipak, gosti su uspeli da sačuvaju dva poena viška.