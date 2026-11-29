Vučević odigrao najbolju partiju od početka sezone, Hornetsima nedovoljno 37 poena Kobija Vajta
Vreme čitanja: 3min | ned. 29.11.26. | 03:01
Crnogorski centar pokazuje da i sa 36 godina još ima kvaliteta za vrhunsku košarku
Najbolja partija Nikole Vučevića od početka sezone poklopila se sa skoro besprekornim izdanjem Orlanda u prestonici Sjedinjenih Američkih Država. Medžik je deklasirao Vašington (116:91), a iskusnom crnogorskom centru nedostajao je samo jedan skok da zabeleži dabl-dabl učinak.
Vučević je susret završio sa 15 poena i devet skokova i tako dao značajan doprinos pobedi ekipe sa Floride, koja je ujedno naplatila dug Vizardsima za dva neuspeha u međusobnim okršajima od početka takmičarske godine.
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Orlando je praktično sve dileme oko pobednika otklonio do odlaska na veliki odmor, kada je na semaforu stajalo 68:38. Posebno impresivan bio je Dževon Karter, koji je svih 17 poena postigao u prvom poluvremenu, bez ijednog promašaja iz igre. Pogodio je svih šest šuteva, od čega pet iza linije za tri poena.
Najefikasniji u redovima pobedničkog sastava bio je Franc Vagner sa 23 poena, dok je Tristan da Silva ubacio 22, pogodivši šest trojki. Vendel Karter Džunior doprineo je sa 17 poena, a Džejlen Sags bio je nadomak tripl-dabla sa 11 poena, 11 asistencija i osam skokova.
Koliko je dobro funkcionisala ekipa Šona Svinija, najbolje ilustruju 34 asistencije, što je rekord Orlanda u tekućoj sezoni, kao i 18 pogođenih trojki iz 38 pokušaja. Medžik je dominirao i u skoku (52:37), dok je Vašington sveo na svega 35,4 odsto uspešnosti šuta iz igre.
Vizardsima, oslabljenim izostankom Entonija Dejvisa i Tristana Vukčevića, nije pomoglo ni 19 poena i sedam asistencija Trea Janga. Talentovani novajlija Ej Džej Dibantsa postigao je 16, a Bilal Kulibali 15 poena. Vašington je pretrpeo deseti poraz na poslednjih 13 utakmica.
Daleko više neizvesnosti bilo je u Šarlotu, gde je Bruklin slavio sa 118:116, uprkos fantastičnoj partiji Kobija Vajta, kojem ni 37 poena (njegova treća najefikasnija partija u karijeri) uz pet pogođenih trojki nije bilo dovoljno da obraduje domaću publiku.
Netsi su umalo prokockali prednost od 27 poena. Na poluvremenu su vodili sa 73:50, ali su Hornetsi treću deonicu dobili rezultatom 38:23 i vratili neizvesnost u utakmicu. Ipak, gosti su uspeli da sačuvaju dva poena viška.
Džulijus Rendl predvodio je Bruklin sa 28 poena i šest skokova, Majkl Porter Džunior dodao je 23 poena i sedam uhvaćenih lopti, dok je Dejron Šarp ostvario dabl-dabl sa 19 poena i 12 skokova. Ruski talenat Jegor Djomin doprineo je sa 16 poena sa klupe. Pored Vajta, u redovima Šarlota istakli su se Naz Rid sa 27 i Grejson Alen sa 16 poena.
Bruklin je petom pobedom u sezoni preskočio upravo Šarlot na tabeli Istočne konferencije i zauzeo 13. poziciju sa skorom 5-14, dok su Hornetsi skliznuli na pretposlednje mesto sa četiri trijumfa i 14 poraza.
NBA (subota na nedelju)
Vašington - Orlando 91:116
/Jang 19 - Vagner 23/
Šarlot - Bruklin 116:118
/Vajt 37 - Rendl 28/
02.00 Čikago - Indijana
02.00 Milvoki - Oklahoma
02.30 Hjuston - Filadelfija