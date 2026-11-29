Za sada ove sezone igra 12 minuta u proseku po meču i naravno zbog toga su mu i brojke ubedljivo najlošije u NBA karijeri. Beleži pet poena, 1,2 skoka i 1,2 asistencije u proseku, mada ima dobrih 40 odsto uspešnosti u šutu za tri poena, što mu i jeste tu negde oko proseka karijere. Trenutno u rotacija ima ispred sebe Tarija Isona, bekovske pozicije pokrivaju Markus Smart i Rid Šepard, tako da i nema gde tačno da igra. Došao je za ono kada bude najvažnije, a to je plej-of, gde može da napravi razliku u šutu za tri poena. Zato su ga doveli i tu će se mnogo očekivati od njega, dok u ligaškom delu sezone neće biti preterano bitan, što je sada i jasno.

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Što se tiče same utakmice, i tu je bilo jasno da će ovo biti jedna lagana pobeda Raketa, koje su sada na 10-1 kod kuće i vrhunski igraju na svom parketu. Filadelfija je došla u Teksas bez Džejlena Brauna, Lebrona Džejmsa i Džoela Embida, što je odmah bio znak da ako izbegnu makar poraz dvocifrenom razlikom, biće čudo. Nije baš ni Tajris Maksi mogao nešto posebno da uradi jer su znali da treba da zatvore samo njega, a posle dve uvodne trojke u prvoj četvrtini, samo se ugasio. Na poluvremenu je Hjuston imao 12 razlike, pa je samo povećavao prednost i pred početak četvrte četvrtine došlo je vreme da se polako ubacuju rezerve i da se odigra 12 minuta neobavezne košarke.

Do pobede su domaćina predvodili Ejmen Tompson sa 20 poena, pet skokova i pet asistencija, Alperen Šengun sa 21 poenom i sedam skokova, Džabari Smit Džunior sa 17, Kevin Durant sa 16, Tari Ison sa 15 i Fred Vanvlit sa 13 poena. Kod File su se istakli Tajris Maksi sa 17 poena i sedam asistencija, Vi Džej Edžkomb i Kentavijus Kaldvel Poup sa po 14, kao i Rejmen Rupert sa deset poena.

Veliko iznenađenje napravili su Milvoki Baksi, verovatno uz Sakramento Kingse najlošija ekipa u NBA ligi. Do ove utakmice imali su samo dve pobede iz 19 odigranih mečeva, ali su na svom parketu uspeli da savladaju Oklahoma Siti Tandere - 119:111.

Sada može da vidi Šej Gildžes Aleksander, dvostruki uzastopni MVP NBA lige, kako je bilo godinama Nikoli Jokiću i Luki Dončiću da igraju u lošim timova i vuku ih u plej-of, što je pravo priznanje za najkorisnijeg igrača. Kanadski plejmejker nema u sastavu Ol star i Ol NBA igrače u vidu Džejlena Vilijamsa - koji je završio sezonu, kao i startni bek Kejsona Valas - i Četa Holmgrena, pa mora sa igračima uloge da proba nešto da napravi. Za sada im ne ide jer su na 10-10 i biće tu velika borba da se izbegne put do plej-ofa preko pakla plej-ina. Nije baš ovo sezona za Oklahomu.

Što se tiče Baksa, oni su svakako u rekonstrukciji i očekuje se da budu najlošiji tim Istočne konferencije, ali moraju i oni nekada da pobede. Ovoga puta savladali su šampione iz 2025. godine i to tako što su u drugom poluvremenu napravili preokret. Sve su premolili u trećoj četvrtini koju su dobili 34:18 i zanimljivo je da su prednost održali do kraja. Ispromašivali su se gosti u završnici, a nisu igrali ni dobru odbranu i eto malo sreće u Viskonsinu. Uspeli su da pobede bez najboljeg igrača Tajlera Hira.

Pod košem je dominirao Kelel Ver sa 30 poena i 13 skokova, Rajan Rolins ubacio je 28, Brejden Beris 20 i Osman Dijeng 13 poena, devet skokova i devet asistencija. Na drugoj strani je Šej imao 31 poen i osam asistencija, Edžej Mičel 24 i Aleks Karuzo 13 poena.

Za sada najveće razočaranje sezone su Indijana Pejsersi. Čekali su da se vrati Tajris Halibarton koji je propustio čitavu prošlu sezonu, odigrao je plejmejker dve utakmice i opet se povredio, pa ga i dalje nema. Trenira, pokušava i u Razvojnoj Dži ligi da se spremi za povratak, a do tada su Pejsersi na 6-14. Čak su i Bulsi bolji od njih sa pobedom više i dva poraza manje. Sada su ih savladali posle preokreta u Čikagu 108:107, što je bila i najzanimljivija utakmica večeri.

Bulsi su konstantno gubili. Posle prve četvrtine bilo je +11 za Indijanu, osam poena viška na poluvremenu i šest pred poslednju četvrtinu, što je bila razlika i na pet minuta do kraja. Međutim, Buzelis i Hokins prave seriju od 7:0 i donose preokret i onda je nastala prava drama u završnici. Igralo se koš za koš, smenjivali su se u prednosti, dok posle slobodnog bacanja Nembharda, Indijana ulazi sa poenom viška u poslednja dva minuta.

Na 55 sekundi do kraja je Matas Buzelis pogodio pod košem i to su bili ujedno poeni i za pobedu jer se do kraja rezultat nije menjao. Nembhard i Hild promašili su po jedan šut, Indijani je ostalo 14 sekundi do kraja za poslednji napad, odgovornost je preuzeo Eron Nismit – i promašio pobedu.

Bulse su do trijumfa predvodili Matas Buzelis sa 22, Badi Hild sa 19 poena, šešt skokova i osam asistencija, Tre Džons sa 19 poena i osam asistencija i Džordan Hokins sa deset poena. Kod Indijane su se istakli Ubre i Nismit sa po 19, Sijakam i Zubac (16 skokova) sa po 14 i Obi Topin sa 15 poena.

NBA (subota na nedelju)

Vašington - Orlando 91:116

/Jang 19 - Vagner 23/

Šarlot - Bruklin 116:118

/Vajt 37 - Rendl 28/

Čikago - Indijana 108:107

/Buzelis 22 - Ubre 19/

Milvoki - Oklahoma 118:111

/Ver 30 - Gildžes Aleksander 31/

Hjuston - Filadelfija 131:93

/Šengun 21 - Maksi 17/