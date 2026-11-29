Makedonski Amerikanac pokvario planove srpskom treneru u MLS-u, majstorica odlučuje četvrtfinalistu
Vreme čitanja: 2min | ned. 29.11.26. | 01:22
Ovog puta pobedu je odnela Filadelfija Milana Iloskog i Jovana Lukića
Marko Mitrović je bio blizu plasmana u polufinale Istočne konferencije MLS lige (iliti u ono što bi mi u Evropi nazvali četvrtfinalom), ali će srpski stručnjak morati da prođe kroz majstoricu. Njegov Nju Ingland Revolušn poražen je na gostovanju Filadelfiji Junion sa 0:1, a za produžetak serije pobrinuo se Amerikanac makedonskog porekla Milan Iloski, pogotkom iz jedanaesterca u 86. minutu.
Malo je nedostajalo da gotovo nestvarno izdanje golmana Meta Tarnera omogući ekipi srpskog trenera da se izbori za penal seriju. Američki reprezentativac upisao je čak deset odbrana, ali mu nije bilo spasa kada je njegov saigrač Vil Sends igrao rukom u kaznenom prostoru. Odgovornost je preuzeo Iloski i preciznim udarcem doneo Filadelfiji izjednačenje u seriji na 1:1.
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Zanimljivo, junak Filadelfije vuče korene sa prostora nekadašnje Jugoslavije. Iloski je rođen u Eskondidu u Kaliforniji, ali cela njegova porodica sa očeve strane potiče iz Severne Makedonije. Odrastao je uz babu i dedu koji su sa njim razgovarali na makedonskom jeziku, koji i danas dobro razume. Pored američkog poseduje i makedonski pasoš, a u profesionalnom fudbalu oprobala su se i njegova braća Brajan i Erik.
Duel Filadelfije i Nju Inglanda imao je još jednog srpskog aktera. Jovan Lukić našao se u startnoj postavi domaćina i na terenu proveo 68 minuta.
Marko Mitrović će, uprkos porazu, imati priliku da pred svojim navijačima kruniše izuzetno uspešnu debitantsku sezonu na klupi Nju Inglanda. Srpski stručnjak, koji je svojevremeno bio član stručnog štaba omladinske reprezentacije Srbije koja se 2015. godine na Novom Zelandu popela na krov sveta, preuzeo je američki klub u novembru prošle godine i predvodio ga do 18 pobeda u regularnom delu sezone.
Odlučujući, treći susret zakazan je za noć između srede i četvrtka, a Nju Ingland će imati prednost domaćeg terena u borbi za mesto među osam najboljih timova u MLS.
MLS – PLEJ-OF, OSMINA FINALA (DRUGE UTAKMICE)
Subota
Kolumbus - Inter Majami 1:0 (0:0), kraj serije: 2:0
/Rodrigez 90+1/
Solt Lejk - Vankuver 0:1 (0:0), kraj serije: 0:2
/Sabi 58/
Šarlot - Čikago 2:1 (1:0), kraj serije: 2:0
/Sen Maksiman 8, Toklomati 90+5 - Hajle Selasije 54/
Hjuston - San Hoze 3:2 (2:0), u seriji: 1:1
/Boguš 6, Halter 13, Foster 90+4 - Bouda 58, Mari 68/
Filadelfija - Nju Ingland 1:0 (0:0), u seriji 1:1
/Iloski pen 86/
Nedelja
00.30: (3,05) Sinsinati (4,00) Nešvil (2,10), u seriji 1:0
02.30: (1,67) Los Anđeles (4,30) Sent Luis (4,40), u seriji: 0:1
04.30: (2,15) Portland (4,00) Dalas (2,95), u seriji: 0:1
*igra se na dve dobijene
***kvote su podložne promenama