Zanimljivo, junak Filadelfije vuče korene sa prostora nekadašnje Jugoslavije. Iloski je rođen u Eskondidu u Kaliforniji, ali cela njegova porodica sa očeve strane potiče iz Severne Makedonije. Odrastao je uz babu i dedu koji su sa njim razgovarali na makedonskom jeziku, koji i danas dobro razume. Pored američkog poseduje i makedonski pasoš, a u profesionalnom fudbalu oprobala su se i njegova braća Brajan i Erik.

Duel Filadelfije i Nju Inglanda imao je još jednog srpskog aktera. Jovan Lukić našao se u startnoj postavi domaćina i na terenu proveo 68 minuta.

Marko Mitrović će, uprkos porazu, imati priliku da pred svojim navijačima kruniše izuzetno uspešnu debitantsku sezonu na klupi Nju Inglanda. Srpski stručnjak, koji je svojevremeno bio član stručnog štaba omladinske reprezentacije Srbije koja se 2015. godine na Novom Zelandu popela na krov sveta, preuzeo je američki klub u novembru prošle godine i predvodio ga do 18 pobeda u regularnom delu sezone.

Odlučujući, treći susret zakazan je za noć između srede i četvrtka, a Nju Ingland će imati prednost domaćeg terena u borbi za mesto među osam najboljih timova u MLS.

MLS – PLEJ-OF, OSMINA FINALA (DRUGE UTAKMICE)

Subota

Kolumbus - Inter Majami 1:0 (0:0), kraj serije: 2:0

/Rodrigez 90+1/

Solt Lejk - Vankuver 0:1 (0:0), kraj serije: 0:2

/Sabi 58/

Šarlot - Čikago 2:1 (1:0), kraj serije: 2:0

/Sen Maksiman 8, Toklomati 90+5 - Hajle Selasije 54/

Hjuston - San Hoze 3:2 (2:0), u seriji: 1:1

/Boguš 6, Halter 13, Foster 90+4 - Bouda 58, Mari 68/

Filadelfija - Nju Ingland 1:0 (0:0), u seriji 1:1

/Iloski pen 86/

Nedelja

00.30: (3,05) Sinsinati (4,00) Nešvil (2,10), u seriji 1:0

02.30: (1,67) Los Anđeles (4,30) Sent Luis (4,40), u seriji: 0:1

04.30: (2,15) Portland (4,00) Dalas (2,95), u seriji: 0:1

*igra se na dve dobijene

***kvote su podložne promenama