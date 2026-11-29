Jedna od spornih situacija odnosila se i na potencijalni jedanaesterac za Madriđane. Portugalac je priznao da sa klupe nije mogao najbolje da proceni intenzitet kontakta, ali da nema razloga da sumnja u reči Džuda Belingema . "Video sam situaciju sa klupe i nisam bio siguran, ali Džud je i na terenu i u svlačionici rekao da je bio penal. Kada mi igrač to kaže na takav način, verujem mu. Ovaj sudija želi svima da pokaže koliko je poseban.“

Murinjo nije imao zamerki na defanzivno opredeljenje Alavesa. Naprotiv, istakao je da je očekivao upravo takav pristup ekipe Kikea Sančesa Floresa i da je tokom pripreme utakmice posebnu pažnju posvetio pronalaženju rešenja za zgusnutu odbranu rivala. Međutim, zasmetali su mu metodi kojima su se gosti služili kako bi sačuvali prednost

"Kike je postavio ekipu na način koji nas nije iznenadio. Juče smo trenirali sa namerom da se naviknemo na protivnika koji se brani na taj način. Imali su sreće što je sudija bio veoma tolerantan prema njihovom odugovlačenju. Ne želim da idem predaleko, ali bio je toliko popustljiv da, uprkos jasnom pravilu prema kojem trener dobija crveni karton ako se sa klupe ubaci lopta na teren, to nije učinio iako su dva puta ubacili loptu. Usporili su ritam, smanjili efektivno vreme igre i otežali nam posao. Čestitam Kikeu na pristupu utakmici. Jedino što osuđujem, jer je ružno, jeste ubacivanje lopti na teren. To više niko ne radi u fudbalu.“

Navijači Reala nisu bili zadovoljni ni pojedinim odlukama portugalskog stručnjaka, pre svega izmenom Arde Gulera. Murinjo je obrazložio da je njegovoj ekipi nedostajalo prisustvo u kaznenom prostoru Alavesa, te da je uvođenjem Espija želeo da dobije na konkretnosti u završnici napada.

"Igrali smo protiv ekipe koja je zgusnula svoju defanzivnu trećinu. Kada bi osvojili loptu, nisu želeli da je zadrže u posedu, već da je direktno proslede napadačima i ugroze nas iz kontranapada. Nama je nedostajalo prisustvo u kaznenom prostoru. Kružili smo loptom, ali nismo imali dovoljno igrača u šesnaestercu. Sa Bernardom i Ardom, dvojicom sličnih fudbalera koji vole da imaju loptu u nogama, nismo pronalazili prostor. Kada sam odlučio da uvedem Espija, imao sam dve mogućnosti - da izvedem Ardu ili Vinisijusa. Smatrao sam da ćemo sa Diomandeom na jednoj i Vinisijusom na drugoj strani dobiti širinu, dok bi Arda i Bernardo obavljali isti posao.“

Ni reakciju turskog reprezentativca prilikom napuštanja terena Murinjo nije doživeo kao problem.

"Meni je to sasvim u redu. To je normalna reakcija fudbalera koji ima želju da igra. Smatram to potpuno prirodnim.“

A kada su novinari pokušali da otvore temu zvižduka upućenih Vinisijusu Žunioru sa tribina Bernabeua, Portugalac je u svom prepoznatljivom maniru stavio do znanja predstavnicima medija da imaju dovoljno materijala za pisanje i bez traženja dodatnih kontroverzi.

"Moj je utisak da, kada Real Madrid izgubi, već imate priču o kojoj možete da pišete do srede: Real Madrid je izgubio od Alavesa na Bernabeuu. Nema potrebe da izmišljate priče o zvižducima Vinisijusu, ljutnji Arde Gulera ili zvižducima meni zato što sam ga izveo. Takve priče smišljate kada stvari idu dobro, da biste imali o čemu zanimljivom da pišete, a sad kad smo izgubili od Alavesa to je samo po sebi zanimljivo, ne morate ništa da izmišljate. Vini je bio kao i ostatak ekipe. Mislim da ne možete da kažete da je bilo koji igrač bio bolji od ostalih. A odgovoran je trener. Ne treba mi još jedna priča.“

Uprkos nezadovoljstvu suđenjem, Murinjo nije pokušao da sa sebe skine odgovornost za gubitak bodova protiv izrazitog autsajdera.

"Odgovornost je moja, odluke su moje. Izgubili smo bodove koje nismo smeli da ispustimo, ali život ide dalje i već sutra se vraćamo poslu“, zaključio je Portugalac.