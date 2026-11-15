LUDI TIKET, nedelja, 255.758 dinara: Sve plus do plusa...

Prava goleada i kiša poena doneli su neverovatnu sreću jednom kladiocu, koji je sastavio tiket za pamćenje sa okruglo deset parova. Na meniju se našlo sedam fudbalskih i tri košarkaška meča, a strategija je bila jasna, takoreći ofanzivna. Jer naš kladilac igrao je bez ikakvog kalkulisanja i gađanja konačnih ishoda, već se oslonio isključivo na broj golova i poena.

Ovaj majstor tipovanja odlučio je da na svakom pojedinačnom meču odigra 'plus', odnosno prognozirao da će mreže i obruči na svim terenima 'goreti' više od ponuđene margine. Od Lige nacija i utakmice u Bragu gde je Danska deklasirala Portugal, preko holandske druge lige, pa sve do elitnih košarkaških liga Nemačke i Francuske. Bez drame, naravno, nije moglo, mada je neizvesno bilo samo na meču Dordreht - Herakles gde je treći gol pao tek u nadoknadi utakmice. Na svim ostali mečevima granice su 'prebačene' znatno ranije...