Zidan odbacio navode o sukobu sa Embapeom, as Reala napada Tursku u Bordou

U francuskim medijima je i dalje u prvom planu tihi sukob na relaciji Zinedin Zidan–Kilijan Embape. Novi francuski selektor demantuje te navode. As Reala nije igrao pre tri dana u Milanu protiv Italije zbog lakše povrede, ali će igrati protiv Turske u gradu svetlosti.

“Biće s nama”, potvrdio je Zinedin Zidan.

20.45: (1,18) Francuska (7,50) Turska (13,0) MOZZART RELAX

Kapiten Francuske je imao lakšu povredu tetive. Kontroverza je ispala jer je hteo da ode u Madrid da nastavi lečenje, ali mu selektor nije to dopustio. Vratio se na trening u petak posle povratka Trikolora iz Milana. Kilijan Embape je propustio poslednje četiri utakmice nacionalnog tima.

Kilijan Embape je na 107 utakmica u dresu reprezentacije postigao 67 pogodaka.

“Više volim da ga imamo s nama nego da ga nemamo”, filozofski je rekao Zinedin Zidan.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

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Na navode o sukobu s prvom zvezdom, Zinedin Zidan je rekao:

“Ne mogu da ne pročitam šta se piše, ali to su sve besmislice. Prilično je dosadno”.

Osim Kilijana Embapea, u tim se vraća i radilica Real Madrida Orelijen Čuameni. Za razliku od prošlog meseca, Zidan je pozvao i Markusa Tirama, Mala Gusta i Lenija Lora. Prošlog meseca su se Francuzi dugo mučili sa Turskom, a slavili su u nastavku golom Kilijana Embapea.

20.45: (2,20) Belgija (3,70) Italija (3,00)

Turska želi makar bod koji bi je verovatno zadržao u elitnom diviziji Lige nacija. Konkurent za baraž su Srbija i Češka. Naša selekcija je i dalje druga najbolje plasirani “fenjeraš” posle Velsa koji je siguran sa tri boda. Orlovi imaju -7, Česi i Turci po -10. Dve najgore selekcije ispadaju u B diviziju, a ostale dve igraju baraž.

Srbija će znati svoju sudbinu već danas, navija za pobede Hrvatske i Francuske.

LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 6. (POSLEDNJE) KOLO

Nedelja

GRUPA 1

20.45: (1,18) Francuska (7,50) Turska (13,0) MOZZART RELAX

20.45: (2,20) Belgija (3,70) Italija (3,00)