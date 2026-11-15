Zidan odbacio navode o sukobu sa Embapeom, as Reala napada Tursku u Bordou
Vreme čitanja: 3min | ned. 15.11.26. | 09:44
Kapiten Galskih petlova se oporavio od povrede tetive i predvodiće svoju prezentaciju večeras (20.45) u poslednjem kolu Lige nacija. Trikolorima treba bod za četvrtfinale
Zanimljiva situacija u Grupi 1 A divizije Lige nacija. Tri selekcije su u igri za četvrtfinale. Italija je zakomplikovala situaciju posle trijumfa u Milanu protiv Francuske sa 3:1. I dalje je tim Zinedina Zidana u najboljem položaju jer ima zicer u Parizu protiv Turaka koja je i dalje na nuli, dok bi meč u Briselu trebalo da odluči o drugom putniku u završnicu najmlađeg reprezentativnog takmičenja na Starom kontinentu.
Francuzi bi s remijem sigurno otišli dalje, čak i u slučaju poraza ako Đavoli ne dobiju Azure. To su kalkulacije, a i čine da bi čudo trebalo da se desi da polufinalista Mundijala ne dobije poljuljane Turke u Bordou (20.45). Gosti su prošlog meseca smenili Vinčenca Montelu posle kraha u ovosezonskoj Ligi nacija.
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U francuskim medijima je i dalje u prvom planu tihi sukob na relaciji Zinedin Zidan–Kilijan Embape. Novi francuski selektor demantuje te navode. As Reala nije igrao pre tri dana u Milanu protiv Italije zbog lakše povrede, ali će igrati protiv Turske u gradu svetlosti.
“Biće s nama”, potvrdio je Zinedin Zidan.
20.45: (1,18) Francuska (7,50) Turska (13,0) MOZZART RELAX
Kapiten Francuske je imao lakšu povredu tetive. Kontroverza je ispala jer je hteo da ode u Madrid da nastavi lečenje, ali mu selektor nije to dopustio. Vratio se na trening u petak posle povratka Trikolora iz Milana. Kilijan Embape je propustio poslednje četiri utakmice nacionalnog tima.
Kilijan Embape je na 107 utakmica u dresu reprezentacije postigao 67 pogodaka.
“Više volim da ga imamo s nama nego da ga nemamo”, filozofski je rekao Zinedin Zidan.
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao
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Na navode o sukobu s prvom zvezdom, Zinedin Zidan je rekao:
“Ne mogu da ne pročitam šta se piše, ali to su sve besmislice. Prilično je dosadno”.
Osim Kilijana Embapea, u tim se vraća i radilica Real Madrida Orelijen Čuameni. Za razliku od prošlog meseca, Zidan je pozvao i Markusa Tirama, Mala Gusta i Lenija Lora. Prošlog meseca su se Francuzi dugo mučili sa Turskom, a slavili su u nastavku golom Kilijana Embapea.
20.45: (2,20) Belgija (3,70) Italija (3,00)
Turska želi makar bod koji bi je verovatno zadržao u elitnom diviziji Lige nacija. Konkurent za baraž su Srbija i Češka. Naša selekcija je i dalje druga najbolje plasirani “fenjeraš” posle Velsa koji je siguran sa tri boda. Orlovi imaju -7, Česi i Turci po -10. Dve najgore selekcije ispadaju u B diviziju, a ostale dve igraju baraž.
Srbija će znati svoju sudbinu već danas, navija za pobede Hrvatske i Francuske.
LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 6. (POSLEDNJE) KOLO
Nedelja
GRUPA 1
20.45: (1,18) Francuska (7,50) Turska (13,0) MOZZART RELAX
GRUPA 3
20.45: (1,57) Hrvatska (4,40) Češka (5,20) MOZZART RELAX
Ponedeljak
GRUPA 2
20.45: (1,40) Grčka (5,00) Srbija (7,30)
Utorak
GRUPA 4
20.45: (2,45) Danska (3,70) Norveška (2,60)
20.45: (6,50) Vels (5,30) Portugalija (1,40)
***kvote su podložne promenama